Même si hélas avec un retard de deux journées, suite à des soucis de santé de notre spécialiste, c’est avec plaisir que nous réactivons la rubrique Tendances du week-end pour la D2. Elle sera suivie autant que possible par Retour de week-end.



Les matchs amicaux mais surtout les 2 premières journées du championnat nous donnent déjà quelques enseignements pour cette saison. Ceux-ci restent fragiles.



Actuellement se développe de plus en plus le système des licences bleues. C’est est une bonne chose pour le développement des jeunes joueurs. Une formule qui leur donne l’opportunité d’un temps de jeu plus important mais surtout de se confronter à un jeu d’adulte sinon forcément plus rugueux tout au moins plus expérimenté, moins naïf.

Revers de la médaille, il n’est pas toujours facile d’avoir un effectif suivi ; les jeunes « prêtés » peuvent ne pas toujours être disponibles en match mais surtout aux entraînements avec l’équipe sénior dans laquelle ils sont intégrés. Exemple : les espoirs de Mulhouse n’ont probablement pas forcément la possibilité dans la semaine de s’entraîner avec la D2 de Colmar.

Si cela peut éventuellement induire une certaine dépendance, il n’en est pas moins vrai que cela aide bien des clubs à boucler un effectif suffisant pour être sûr au moins de ne pas avoir de soucis de ce côté là (votre serviteur a connu une époque pas si lointaine où l’équipe en déplacement avait parfois bien du mal à assurer le nombre de joueurs minima sur le banc, avec des dirigeants complètement néophyte en matière de pratique équipés pour faire nombre).

LES TENDANCES

POULE A

Angers II 51% - 49% Amnéville

Si ces 2 équipes avaient débuté leur saison par une défaite, les Dogs ont su signer leur première victoire dès la 2ème journée face à Evry-Viry. Pour autant la réserve d’Angers promue cette saison en D2 a fait un match intéressant à Valenciennes ; équipe qui – excusez du peu - avait réussi à éliminer en Coupe de France une équipe de D1 assez ambitieuse cette saison. Ils n’ont baissé pavillon que d’une unité ce qui est des plus honorables. De quoi pour les angevins espèrent enfin signer leur 1ère victoire en D2.



Meudon 59% - 41% Wasquehal

Début de saison sans faute pour les Comètes alors que les Lions ont du s’incliner dès leur 1er déplacement. Ce 2ème de suite pour eux s’annonce bien délicat mais après tout il n’y a pas des surprises qu’en Coupe de France !!!



Rouen II 48% - 52% Valenciennes

Là aussi un sans faute pour les Diables Rouges en ce début de saison, doublés par un beau parcours en Coupe de France, surtout au 1er tour où ils ont réussi à éliminer une équipe de D1. Victorieux lors de leur déplacement à Angers, nos jeunes Dragons n’auront craché que de l’eau lors de la 2ème journée face à Meudon qu’ils recevaient. Les nordistes seront nos favoris mais pour autant avec une cote un peu rabaissée suite à une victoire quand même assez étriquée chez eux face à la réserve d’Angers, elle-même battue sur sa glace par . . . celle de Rouen.





Paris (FV) / Reims – Reporté au 19 février 2022



Evry-Viry / Courbevoie – Reporté au 19 février 2022



POULE B

Vaujany 54% - 46% Colmar

Deux équipes à forte connotation licences bleues puisque l’une et l’autre sont fortement renforcées par les meilleurs espoirs de Mulhouse pour Colmar et encore plus pour Vaujany avec Grenoble. Elles ont donc en commun d’être composées essentiellement de juniors avec pas ou fort peu d’étrangers (2 pour Grenoble mais juniors tous les 2 dont un en France depuis plusieurs saisons). Autre point commun, ils n’auront qu’un seul match de championnat dans les jambes et soldé dans les 2 cas par une défaite. S’il est donc un peu difficile d’en tirer trop d’enseignement on peut donner un peu plus de crédit à Vaujany qui aura au moins l’avantage de recevoir.



Toulouse-Blagnac 53% - 47% Villard de Lans

Toujours pas de victoires pour les Ours qui de plus se sont inclinés à la maison. Mais si Toulouse n’aura joué qu’une seule rencontre, pour Villard se sera son 3ème match et le 2ème à l’extérieur. Autant dire qu’il ne sera pas acquis de pouvoir redresser la barre sur les bords de la Garonne alors même qu’ils n’ont guère existé sur leur glaçon face à Valence.



Roanne 54% - 46% HCMP

L’équipe alpine fait aussi parti des clubs qui comptent déjà un match de retard et leur seule rencontre s’est soldée par une défaite qui plus est à domicile. Après une victoire âprement disputée chez eux face à Villard de Lans, les Renards ligériens ont su faire souffrir les Pingouins de Morzine avant de baisser pavillon devant peut-être un des favoris de la division. Ils ne voudront pas devant leurs supporters rater l’occasion de renouer avec la victoire.



Valence 53% - 47% Morzine-Avoriaz

Peut être la plus belle affiche de la soirée tant les 2 équipes semblent ne pas manquer d’arguments cette saison. Pour autant si les alpins ont réussi à passer un tour en Coupe de France ils se sont fait éliminer au 2ème tour par Annecy, pensionnaire aussi de la D2 et auront remporté leur seule rencontre de championnat mais non sans difficulté. Les Lynx ont certes été éliminés dès le 1er tour de Coupe de France mais après une farouche résistance face à Chambéry, pensionnaire de la D1. De plus ils ont su remporter confortablement leurs 2 premiers matchs de championnat, notamment dans le Vercors, ce qui ne sera probablement pas donné à tout le monde.



Annecy 60% - 40% Poitiers

Poitiers est un peu l’équipe fantôme : non seulement les Dragons n’ont encore pu disputer aucune rencontre de championnat (J1 reporté au 11 novembre et J2 au 19 février) mais ils n’ont même pas disputé la Coupe de France et à priori pas ou fort peu de matchs de pré saison. Inutile de dire qu’en déplacement chez des Chevaliers déjà bien en jambes avec 2 matchs de coupe et 1 de championnat pour autant de victoires (et au moins 6 rencontres préparatoires !) ils risquent de manquer singulièrement de rythme. Nous ne pouvons que mettre les savoyards dans le rôle de favoris sur leur glaçon. L’intérêt premier sera donc de découvrir avec curiosité le potentiel de ces poitevins et une victoire de leur part serait la surprise, pour ne pas dire la révélation, de la soirée.



