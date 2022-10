Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Les Pronos de la 3ème Journée Après des rencontres de Coupe de France pour certains clubs de D2, voici une nouvelle journée de championnat, la 3ème dont voici les pronostics de notre spécialiste. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 22/10/2022 à 13:30 Tweeter

Tendances pour la 3ème journée

Championnat de D2 2022/23



Cette 3ème journée arrive juste après le 2ème tour de la coupe de France où les dernières équipes de D2 ont été éliminées à l'exception des Chevaliers d'Annecy auteurs d'un véritable exploit en éliminant en prolongation Marseille, équipe de D1. A l'exception aussi de Reims dans la seule rencontre opposant deux clubs de D2.

Ces 2 clubs sauront-ils profiter de l'élan donné par cette compétition, eux qui avaient mal débuter la 1ère journée de championnat ? Ils ne sont pas les seuls à avoir mal débuté et certains essayeront, à l'instar de Valence (qui a fort bien résisté à Chambéry en Coupe de France) et d'Evry-Viry de décrocher leur premier succès.

Et puis d'autres dans une position plus confortable, chercheront à préserver leur invincibilité comme Meudon ou Villard-de-Lans qui avait pourtant pour ce dernier le handicap de 2 déplacements. A la suite de cette journée probablement une hiérarchie, certes encore bien floue, commencera à se dessiner.



POULE A

Evry-Viry 49% - 51% Amnéville

L'entente francilienne fait donc parti des équipes sans victoire et sans le moindre point. On en est qu'à la 3ème journée mais il va falloir réagir. Il ne faut pas trop s'attarder à leur résultat respectif face à la réserve d'Amiens qu'ils ont rencontré tous les 2 car l'effectif des jeunes Gothiques n'était pas du tout comparable pour ses 2 rencontres. Aussi nous donnerons une cote très équilibrée avec léger avantage aux visiteurs conséquent au dernier match d'Evry-Viry plutôt inquiétant sur sa glace face à Reims.



Wasquehal 48% - 52% Valenciennes

Plus que sa défaite, somme toute plutôt honorable, à Meudon c'est d'avantage la défaite des Lions concédée à domicile face à Amnéville qui nous donnerai un a-priori positif dans ce derby du nord pour Valenciennes. Certes cette dernière c'est lourdement incliné devant Courbevoie, mais par contre à l'extérieur. Depuis les Diables nordistes se sont repris face à la réserve de Rouen. Cela contribue à leur donner un peu plus de crédit pour cette rencontre qui s'annonce néanmoins équilibrée.



Amiens II 48% - 52% Meudon

Nous l'avons assez répété, les Comètes ont bâti une équipe pour viser la montée et sont donc les légitimes favorites. Mais tout autant nous avons signalé que lorsque les équipes réserves, et particulièrement celle d'Amiens, viennent puiser leurs meilleurs espoirs, d'ordinaire plutôt impliqués dans les divisions supérieures, pour renforcer l'effectif, alors cela devient bien plus compliqué pour leurs adversaires. Or les franciliens ont tout à craindre de ce côté-là, surtout à Amiens. Nous maintenons cependant un léger avantage aux visiteurs.



Reims 52% - 48% Courbevoie

Une victoire chacun mais celle des Phénix le fut à l'extérieur ; une défaite chacun mais celle des Coqs le fut à l'extérieur. Cela fait quelque chose d'assez équilibré somme toute. Nous le reflétons dans nos tendances avec quand même un avantage à l'équipe qui reçoit.



Rouen II 47% - 53% FV Paris

Le hasard fait curieusement les choses. Après avoir été sévèrement éliminés par Rouen en coupe de France les parisiens ont l'occasion de prendre leur revanche sur l'équipe réserve de leur bourreau. Et si on se fie au début de saison respective de ces 2 équipes, les Volants sont en mesure de le faire. Mais ça ne sera pas facile et nous restons sur des cotes relativement équilibrées.





POULE B

Angers II 48% - 52% Toulouse-Blagnac

La réserve des Ducs va devoir recevoir une équipe toulousaine qui a fort bien débuté son championnat. Mais les angevins, certes battus à domicile par Vaujany, ont fait une entame de saison intéressante avec cette belle victoire en terre auvergnate. Si nous accordons une pièce pour les vice-champions de D2 2022, nous restons prudents avec des tendances qui le reflètent bien.



Colmar 44% - 56% Villard de Lans

L'équipe en forme de ce début de championnat c'est bien Villard de Lans avec ses 2 victoires à l'extérieur, qui plus est face à de belles équipes comme Annecy, tombeur de Marseille en Coupe de France. Les alsaciens de leur côté sont plutôt en souffrance dans ce début de championnat avec 2 défaites dont une face aux Chevaliers du Lac. Aussi bien que se déplaçant pour la 3ème fois d'affilé nous donnons nos faveurs aux Ours du Vercors.



Vaujany 55% - 45% Courchevel-Méribel-Pralognan

Les Bouquetins réussiront-ils à faire mieux que les Renards la semaine dernière. On en doute un peu car ils ont eux-mêmes été battus par cette équipe de Roanne, certes en terre ligérienne. Aussi, auréolés de 2 victoires en ce début de saison, les Grizzlys semblent être une des équipes en forme et on peut effectivement penser qu'il va être dur pour l'entente alpine de décrocher leurs premiers lauriers.

Roanne 55% - 45% Clermont-Ferrand

Les partisans des 2 camps retrouvent leur traditionnel derby dont ils avaient été privés 3 saisons durant, celles où Clermont-Ferrandd était pensionnaire de la D1. Si par le passé ce fut souvent à l'avantage des Arvernes dans des rencontres toujours très disputées, les choses ont bien changé depuis. D'abord les Sangliers ressortent de leur expérience en D1 complètement rincés au niveau effectif, ne leur permettant pas pour l'instant d'avoir la prétention de jouer les gros bras. Au contraire patiemment les Renards ont construit un projet ambitieux. Mauvaise nouvelle pour les puydomois, leurs adversaires ont pris une petite claque de réalisme à Vaujany et nul doute que nos ligériens vont vouloir vite se reprendre s'ils veulent maintenir leurs objectifs.



Valence 47% - 53% Annecy

Auréolés de leur belle victoire en coupe de France face aux Spartiates de Marseille D1, les Chevaliers vont se déplacer gonflés à bloc chez des Lynx qui tardent à sortir leurs griffes Les cotes sont donc en faveur des visiteurs mais attention que l'euphorie de leur performance n'amène pas vers trop de décontraction, d'autant qu'en Coupe de France les drômois ont perdu mais en étant loin d'être ridicule face à Chambéry lui aussi de D1 (4-7).





