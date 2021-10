Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Les pronos de la 4ème journée Les pronostics de la 4ème journée du championnat de France de hockey sur glace de la Division 2 - Saison 2021-2022 Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 30/10/2021 à 11:05 Tweeter Tendances pour la 4ème journée de D2

Si rien n’est joué avant cette 4ème journée, des équipes commencent à sortir du lot. Toutefois elles ont encore à confirmer devant entre autres certains clubs qui étaient attendus et plus performants. Néanmoins ils ont pour l’instant laissé leurs supporters sur leur faim, voir les plongeant dans une certaine perplexité. Sauront-ils capables d’une saine réaction ?

On attend à la barre en autre Evry-Viry, Courbevoie, Roanne et surtout Villard de Lans, un bastion du hockey qui nous avait habitué à mieux.



POULE A

Amnéville 51% - 49% Rouen II

L’affiche s’annonce des plus équilibrées car depuis le début de saison ces 2 équipes ne se sont inclinées qu’une seule fois. Si les jeunes Dragons n’ont pu sur leur glaçon résister aux Comètes de Meudon qui semblent être tout feu tout flamme, lors de la 2ème journée les Rouennais s’étaient fort bien repris une semaine plus tard face à des valenciennois qui avaient pourtant démarré leur saison de fort belle manière, notamment en Coupe de France alors que dans le même temps Amnéville s’imposaient à l’extérieur. Ces derniers recevant nous leur concédons un léger avantage sur le papier. Reste à le confirmer sur la glace.



Valenciennes 48% – 52% Meudon

Il y a 2 semaines on voyait cette rencontre comme l’affiche de ce début de saison pour la poule A. Mais depuis, par leur nette défaite chez la réserve de Rouen, les Diable Rouges sont rentrés un peu dans le rang. Ce n’est pas le cas des franciliens, toujours invaincus et plutôt avec la manière. On les mettra en position de favoris mais avec une cote prudente car on se souvient de ce qu’il est advenu des pensionnaires de la D1, Dunkerque en Coupe de France sur la glace de Valenciennes.



Wasquehal 50% - 50% Paris (FV)

Début de saison laborieux pour les Lions des Hauts-de-France qui ne l’ont remporté qu’une fois en 3 journées de championnat avec il est vrai 2 défaites à l’extérieur. Les parisiens n’ont joué que 2 rencontres mais les ont remportées toutes les 2 dont 1 à l’extérieur. Cela fait-il d’eux les favoris logiques ? Pas forcément car Wasquehal a joué et perdu à Meudon et Reims, des équipes qui s’annoncent compliquées à battre, surtout sur leur terre. Seule comparaison possible, leurs matchs face à Courbevoie, gagné par un score assez serré pour les Lions chez eux (2-0) et remporté par les Volants à Courbevoie plutôt largement (3-7). Avant qu’ils ne se retrouvent face à face nous les laissons dos à dos dans nos cotes mais une victoire des parisiens placerait ces derniers parmi les équipes qui risquent de compter dans ce groupe nord.



Reims 51% - 49% Evry-Viry

Ces 2 équipes ont en commun de ne pas avoir joué la semaine dernière. Pour autant le début de saison des Phénix est bien plus convainquant avec une victoire et une défaite par le plus petit des écarts à Meudon. Les banlieusards connaissent quant à eux un démarrage difficile avec 2 défaites dont 1 à la maison, même si ce fut au bout des prolongations. Il est donc difficile de ne pas poser les rémois en favoris logique chez eux.



Courbevoie 51% - 49% Angers II

Ces 2 équipes sont toujours à la recherche de leur première victoire, à la différence que Courbevoie, en repos forcé, a un match de championnat en moins. Si la jeune réserve des Ducs a souvent donné le change dans ses rencontres il ne va pas leur être facile de s’imposer cette fois mais pas impossible. Nous concèderons néanmoins un petit avantage aux Coqs qui auront des choses à prouver devant leurs partisans.

POULE B

Vaujany 52% - 48% Villard de Lans

Deux équipes qui n’ont pas répondus aux attentes de leurs supporters et tout particulièrement les villardiens. D’ailleurs ils ne comptent l’un et l’autre aucune victoire si ce n’est au moins pour les Grizzlys le point obtenu par leur prolongation face à Colmar. Ils comptent de plus une journée de championnat en moins. Nous les mettons légèrement favoris mais avec le risque, espéré du réveil des Ours du Vercors.



Poitiers 49% - 51% Roanne

Pour les poitevins ce ne sera que leur 2ème match officiel de la saison puisqu’ils n’ont pas participé aux 2 premières journées de championnat, ni à la Coupe de France. Même à la maison, ils risquent donc encore de manquer un peu de rythme face à des Renards qui connaissent un début de championnat bien quelconque. Aussi vont-ils vouloir décrocher leur première victoire à l’extérieur et compenser ainsi la défaite concédée samedi dernier chez eux.



Colmar 46% – 54% Annecy

Cette équipe alsacienne, très jeune et sans étranger, a causé la bonne surprise en s’imposant à Vaujany. Mais un autre défi se présente à eux avec la venue d’Annecy, équipe plus expérimentée et non dénuée d’ambition. S’ils ont en commun de compter un match en retard, les Chevaliers sont encore invaincus avec de plus des victoires probantes, notamment à Courchevel face aux Bouquetins. Nous leur donnerons le statut de favoris.



Morzine-Avoriaz 54% - 46% Toulouse-Blagnac

Tous les 2 ont joué que 2 rencontres de championnat. Si Toulouse ne compte que des victoires et n’a joué qu’à domicile, Morzine-Avoriaz a su opposer une farouche résistance face à Valence mais s’annonce redoutable cette saison. Aussi pour leur 1er déplacement les Bélougas risquent d’avoir fort à faire et pour eux cela va être un sacré test sur leur capacité à voyager. Nous plaçons fort logiquement les Pingouins dans le rôle de favoris.

Courchevel-Méribel-Pralognan - Valence : Reporté au 19/02/ 2022





