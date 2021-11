Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Les pronos de la 5ème journée C'est reparti pour une nouvelle journée. Celle-ci permettra-telle à certaines équipes de s'offrir enfin une victoire et d'autres une confirmation ? A voir... Voyons ce que notre spécialiste en pense. Et vous... Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 06/11/2021 à 11:00 Tweeter Tendances du week-end

5ème journée du championnat de D2 Lors du dernier week-end de championnat on a assisté à un certain resserrement du classement puisque maintenant seule une équipe, Valence, demeure invaincue et trône en tête de la poule B avec en plus un match de retard. Par contre 5 clubs, 3 en poule A et 2 en poule B, n’ont toujours pas de victoire au compteur, même si 2 d’entre eux ont au moins réussi à arracher 1 point en prolongation.

Réussiront-ils à sortir ce samedi de cette funeste série ? Les leaders continueront-ils à être bousculer ?



POULE A



Rouen II 54% - 46% Courbevoie

Assez surprenant 2ème de cette poule nord les jeunes Dragons ont toutes les armes pour confirmer ce classement. Aux Coqs de monter sur leurs ergots pour montrer qu’ils sont capables encore de voler dans les plumes de leurs adversaires mais il va leur être difficile d’arracher en Normandie leur 1ère victoire.



Evry-Viry 51% - 49% Wasquehal

Si ce n’est un point glaner grâce à une prolongation, les banlieusards sont jusqu’à maintenant plutôt bredouilles dans leur quête de victoire. Mais attention, ils ont souvent fait preuve de résistance et de plus ils ont joué 2 de leurs 3 matchs à l’extérieur. Les Lions, qui eux ne sont pas en retard sur le calendrier, n’ont pas connu une entame de saison particulièrement réussie avec 1 seule victoire. Il ne leur sera donc pas aisé de maintenir les franciliens derrière eux s’ils ne jouent pas à leur maximum.



Angers II 48% – 52% Reims

Autre équipe vierge de victoire, la réserve d’Angers va avoir fort affaire pour forcer le destin. Les Phénix sans être impressionnant font leur bonhomme de chemin dans ce championnat. Mais ils doivent quand même se méfier de cette équipe à l’effectif jeune donc très perfectible et qui voudra prouver ses progrès au sein de cette D2 qu’il découvre.



Meudon 54% - 47% FV Paris

Beau derby qui s’annonce et aussi une revanche sur eux même : les Comètes ont perdu samedi dernier leur invincibilité alors que les Volants ont laissé échapper une victoire à Wasquehal en prolongation. La rencontre pourrait s’avérer très serrée mais fort logiquement nous donnerons l’avantage à l’équipe qui reçoit.



Valenciennes 54% - 46% Amnéville

Les Diables Rouges incontestablement sont capables de belles performances comme ce dernier samedi ou en Coupe de France, mais ils peuvent parfois déjouer et se mettre dans la difficulté. Or justement les Red Dogs prennent souvent un malin plaisir en déplacement à troubler l’ordre des choses. Nous placerons pour autant les nordistes en favoris logique surtout s’ils veulent bien nous montrer le même visage que lors de la 4ème journée face à Meudon.



POULE B



Vaujany 46% - 54% Morzine-Avoriaz

Les jeunes Grizzly sont toujours à la recherche d’une victoire. Tout juste ont-ils pu glaner 1 point de prolongation. Nous pouvons craindre qu’il leur soit très dure de récolter ici leur premier laurier car les Pingouins, sans faire trop faire de vague, tracent leur route et, à l’exception de Valence auquel ils ont opposé sur la glace drômoise une belle résistance, ils savent donner le coup de rein nécessaire pour l’emporter.



Toulouse-Blagnac 52% - 48% HCMP

Difficile de se faire une idée. Certes les Bélougas ont opposé une farouche résistance à Morzine/Avoriaz mais les Bouquetins n’ont joué que 2 rencontres avec une défaite serrée à domicile puis une victoire probante à Roanne. Nous accordons un apriori favorable à l’équipe qui reçoit mais elle devra certainement beaucoup s’employer.



Roanne 50,50% - 49,50% Annecy

La rencontre s’annonce des plus équilibrée. Les 2 équipes affichent quelques ambitions mais qui ne se sont pas toujours concrétisées sur la glace. Elles ont le même nombre de points au classement avec l’avantage très théorique pour les savoyards d’avoir un match de moins. A l’analyse des scores pour les mêmes adversaires, tel que Poitiers ou le HCMP, il semple que les Chevaliers soient plus convaincants. Mais ce samedi c’est Roanne qui reçoit et cela pourrait être décisif. Aussi nous leur accordons un très léger préjugé favorable.



Villard de Lans 50,50% - 49,50% Colmar

Les Ours vont mieux, ils ont enfin obtenu leur victoire. Est-ce le match référence ? Il leur faudra confirmer absolument face à des jeunes alsaciens qui, sans renfort étranger, arrivent à faire leur chemin en faisant souffrir bien des équipes (n’est-ce pas Annecy). Comme l’affiche précédente dans ce match équilibré nous concédons un léger avantage à l’équipe recevante.



Valence 63% - 37% Poitiers

Face à un leader invaincu, plutôt bien dans ses patins, on ne voit guère les poitevins, encore un peu en rodage inquiéter les Lynx avec seulement 2 matchs au compteur toutes compétitions confondues. Ce sera l’occasion pour ces derniers de conforter leur 1ère place et aux Dragons de progresser dans une rencontre qui leur demandera un gros engagement.

Assez surprenant 2de cette poule nord les jeunes Dragons ont toutes les armes pour confirmer ce classement. Aux Coqs de monter sur leurs ergots pour montrer qu’ils sont capables encore de voler dans les plumes de leurs adversaires mais il va leur être difficile d’arracher en Normandie leur 1victoire.Si ce n’est un point glaner grâce à une prolongation, les banlieusards sont jusqu’à maintenant plutôt bredouilles dans leur quête de victoire. Mais attention, ils ont souvent fait preuve de résistance et de plus ils ont joué 2 de leurs 3 matchs à l’extérieur. Les Lions, qui eux ne sont pas en retard sur le calendrier, n’ont pas connu une entame de saison particulièrement réussie avec 1 seule victoire. Il ne leur sera donc pas aisé de maintenir les franciliens derrière eux s’ils ne jouent pas à leur maximum.Autre équipe vierge de victoire, la réserve d’Angers va avoir fort affaire pour forcer le destin. Les Phénix sans être impressionnant font leur bonhomme de chemin dans ce championnat. Mais ils doivent quand même se méfier de cette équipe à l’effectif jeune donc très perfectible et qui voudra prouver ses progrès au sein de cette D2 qu’il découvre.Beau derby qui s’annonce et aussi une revanche sur eux même : les Comètes ont perdu samedi dernier leur invincibilité alors que les Volants ont laissé échapper une victoire à Wasquehal en prolongation. La rencontre pourrait s’avérer très serrée mais fort logiquement nous donnerons l’avantage à l’équipe qui reçoit.Les Diables Rouges incontestablement sont capables de belles performances comme ce dernier samedi ou en Coupe de France, mais ils peuvent parfois déjouer et se mettre dans la difficulté. Or justement les Red Dogs prennent souvent un malin plaisir en déplacement à troubler l’ordre des choses. Nous placerons pour autant les nordistes en favoris logique surtout s’ils veulent bien nous montrer le même visage que lors de la 4journée face à MeudonLes jeunes Grizzly sont toujours à la recherche d’une victoire. Tout juste ont-ils pu glaner 1 point de prolongation. Nous pouvons craindre qu’il leur soit très dure de récolter ici leur premier laurier car les Pingouins, sans faire trop faire de vague, tracent leur route et, à l’exception de Valence auquel ils ont opposé sur la glace drômoise une belle résistance, ils savent donner le coup de rein nécessaire pour l’emporter.Difficile de se faire une idée. Certes les Bélougas ont opposé une farouche résistance à Morzine/Avoriaz mais les Bouquetins n’ont joué que 2 rencontres avec une défaite serrée à domicile puis une victoire probante à Roanne. Nous accordons un apriori favorable à l’équipe qui reçoit mais elle devra certainement beaucoup s’employer.La rencontre s’annonce des plus équilibrée. Les 2 équipes affichent quelques ambitions mais qui ne se sont pas toujours concrétisées sur la glace. Elles ont le même nombre de points au classement avec l’avantage très théorique pour les savoyards d’avoir un match de moins. A l’analyse des scores pour les mêmes adversaires, tel que Poitiers ou le HCMP, il semple que les Chevaliers soient plus convaincants. Mais ce samedi c’est Roanne qui reçoit et cela pourrait être décisif. Aussi nous leur accordons un très léger préjugé favorable.Les Ours vont mieux, ils ont enfin obtenu leur victoire. Est-ce le match référence ? Il leur faudra confirmer absolument face à des jeunes alsaciens qui, sans renfort étranger, arrivent à faire leur chemin en faisant souffrir bien des équipes (n’est-ce pas Annecy). Comme l’affiche précédente dans ce match équilibré nous concédons un léger avantage à l’équipe recevante.Face à un leader invaincu, plutôt bien dans ses patins, on ne voit guère les poitevins, encore un peu en rodage inquiéter les Lynx avec seulement 2 matchs au compteur toutes compétitions confondues. Ce sera l’occasion pour ces derniers de conforter leur 1place et aux Dragons de progresser dans une rencontre qui leur demandera un gros engagement.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur