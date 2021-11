Tendances pour la 6ème journée de D2 Nous voici rendu à la 6ème journée même si nombre d'équipes n'ont pas encore joué toutes leurs cinq journées. A noter d'ailleurs qu'il y avait un rattrapage de calendrier ce 11 novembre avec les poitevins qui accueillaient l'entente alpine Courchevel-Méribel-Pralognan pour ce qui aurait dû être un match de la 1ère journée. Hélas pour les Dragons, ils n'ont pu quérir sur leur glace les lauriers d'une première victoire et les Bouquetins l'ont largement remporté 9 à 2. Revenons à ce week-end où il y aura quelques belles affiches avec nombres de rencontres indécises et peut être des surprises en perspective.



POULE A

Amnéville 43% - 57% Meudon

Les Red Dogs piochent un peu dans le dur en ce moment en concédant pas mal de buts. Les Comètes ont repris leur marche en avant depuis leur unique défaite à Valenciennes. Certes leur dernière victoire est moins impressionnante mais l'adversaire était de valeur. Pour autant ils seront pour nous les favoris de cette rencontre. A charge pour les amnévillois de nous faire mentir en serrant leur défense.





Wasquehal 52% - 48% Angers II

Les Lions sont devant au classement et comptent 2 victoires contre 0 à leur prochain adversaire. Certes ils auront l'avantage de recevoir mais ces jeunes Ducs sont vaillants et ont souvent concédé leurs défaites avec des écarts minimes, et en prolongation. Nous gardons un préjugé favorable aux nordistes mais il va leur falloir s'employer car les angevins ne lâcheront rien pour tenter d'emporter enfin leur 1ère victoire.





Paris FV 54% - 46% Evry-Viry

Encore un derby d'Ile-de-France mais inévitable avec 4 représentants présents dans cette poule. On sait que l'entente Evry-Viry n'a décroché sa 1ère victoire que samedi dernier. Il leur sera difficile de récidiver devant des parisiens qui ont opposé une farouche résistance chez le leader Meudon. D'ailleurs si les Volants comptent autant de victoires que de défaites ces dernières n'ont été concédés qu'en prolongation. Nous ferons donc fort logiquement de Paris notre favori.





Reims 51% - 49% Rouen II

Comme celle d'Angers, la réserve de Rouen est une équipe valeureuse mais évoluant un cran au-dessus que celle des Ducs. Il est vrai que cela fait déjà quelques saisons que nos jeunes Dragons arpentent cette D2 et ils ont appris à ne craindre personne. C'est pour cela que les Phénix auront à se méfier grandement de cette équipe qui les devance au classement. Cette rencontre s'annonce donc disputée et nous donnerons qu'un léger avantage aux champenois, celui de recevoir.





Courbevoie 48% - 52% Valenciennes

Les Coqs courent encore après leurs premiers lauriers alors que les Diables Rouges qu'ils s'apprêtent à recevoir sont coleaders de cette poule. Cependant Courbevoie lors de la dernière journée a été l'auteur d'une performance encourageante à Rouen en obligeant les jeunes Dragons à la prolongation pour les vaincre. Sauront-ils capable pour autant de relever le défi qui les attend ? Une bonne surprise est possible mais difficile de ne pas placer les visiteurs devant dans nos cotes.



POULE B

Poitiers 45% - 55% Toulouse-Blagnac

Les Dragons poitevins ont encore perdu samedi dernier et les voilà toujours vierge de victoire. Pourtant ils nous ont surpris par l'étroitesse du score car ils étaient chez le leader invaincu Valence (le seul de toute la D2). Malheureusement ils n'ont pas montré le même visage jeudi dernier chez eux pour la rencontre de rattrapage de la 1ère journée. Ils se sont inclinés lourdement face au HCMP 9-2. C'est une équipe solide qui se présente encore chez eux et qui pourrait se révéler assez ambitieuse cette saison. Il va donc falloir pour les recevants jouer à 200% pour renverser notre tendance.





Colmar 52% - 48% Roanne

Rencontre des plus prometteuses car ces 2 équipes semblent proche avec les armes de la jeunesse côté alsacien et plutôt celle de l'expérience côté ligérien. Dans cette affiche serrée nous avons tendance, peut-être à tort, à laisser l'avantage à l'équipe qui reçoit, en l'occurrence ici les Titans.



Morzine-Avoriaz 55% - 45% Villard de Lans

Sans avoir des performances très impressionnantes, tout au moins au niveau des scores, les Bouquetins tracent sereinement leur chemin dans cette poule au point d'en être coleader. C'est hélas loin d'être le cas du côté des Ours du Vercors. On voit donc mal les savoyards ne pas profiter de cette soirée pour consolider leur classement en tête de poule.



Annecy 50,50% - 49,50% Valence

Un peu irréguliers en ce début de saison les Chevaliers ont cependant peut être les armes pour être les premiers à faire chuter les Lynx. D'autant que ces derniers ne se sont montrés des plus transcendant samedi dernier sur leur glaçon face à Poitiers pourtant lanterne rouge de la poule. Le résultat peut donc dépendre du visage que voudront bien nous montrer ces équipes. C'est pour nous l'affiche la plus serrée de cette soirée avec la aussi l'apriori très légèrement en faveur du recevant.





HCMP / Vaujany Reporté