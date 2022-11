Tendances 6ème journée championnat de D2



Samedi 12 novembre 2022



Encore beaucoup de rencontres remises à plus tard, essentiellement liées aux tournois internationaux impliquant les juniors. Considérant au sein de la FFHG que cela affaiblissait considérablement, ce qui n'est pas faux, les équipes telles que Vaujany/Grenoble et Rouen II. Par contre, moins impactés les réserves d'Amiens et d'Angers joueront leurs rencontres. Les 2 rencontres les concernant sont donc reportées à une date non déterminée.



Pour Meudon-Reims, si on n'en connaît pas la raison, la date elle est fixée. Enfin, on est un peu dans l'inconnue encore pour le match FV Paris- Evry-Viry* annoncé remis par la fédé. Mais annoncé déplacé sur la glace de Neuilly sur Marne sur les pages Facebook des parisiens, des Jets d'Evry/Viry et des Bisons de Neuilly. A l'origine un problème technique retardant la remise en glace de la petite patinoire de Bercy.



Pour les équipes donc concernées ce week-end à priori les mieux classés ne devraient guère connaître de difficulté dans la mesure où la plupart reçoivent des mal-classés.

Pour ces derniers seul Colmar a une petite chance sur sa glace de pouvoir décrocher une 1ère victoire face à la réserve d'Angers mais ça ne sera pas facile.



Les plus disputées concernent bien sûr les rencontres entre équipes de milieu supérieur de tableau ou très proche au classement comme Valenciennes-Amnéville.



* à priori ce match se jouera bien à Neuilly/Marne car il est bien annoncé à la page ''calendrier'' sur le site de la FFHG.



POULE A



Valenciennes 55% - 45% Amnéville

Les Diables Rouges semblent vraiment partis sur une bonne dynamique contrairement aux Red Dogs qui sont sur 2 défaites chez eux, toute fois en prolongation. Mais attention, cela pourrait être un match piège car la dernière défaite des mosellans l'était face à la très forte équipe des Comètes et que de plus Amnéville nous a habitué à de belles performances à l'extérieur, et cela ne date pas de cette saison. Pour autant objectivement nous ne pouvons guère faire autrement que de marquer des cotes en faveur des nordistes.



Paris 70% - 30% Evry-Viry

Au tiercé ce serait la grosse cote et beaucoup d'argent à gagner si les parisiens étaient défaits. Honnêtement les voisins de l'Essonne ne sont pas dans une bonne passe malgré un bon match face à Amnéville qui leur valu leur seul point obtenu par une défaite en prolongation. Mais ils n'ont pu confirmer par la suite et restent sur une défense catastrophique, la plus mauvaise de la division. Tout au contraire celle des parisiens est remarquable avec seulement 1 but (!) encaissé ; certes avec 2 matchs de moins que la plupart des concurrents mais cela reste remarquable. On comprend qu'ils soient à ce jour invaincu et on ne voit pas la série se terminer samedi.



Courbevoie 55% - 45% Amiens II

Heureusement que les meilleurs espoirs d'Amiens sont pris par les différentes sélections (U20 pour Djemel et senior pour Bruche et Simonsen) car la trêve en ligue Magnus aurait pu permettre au coach d'en disposer. Seul peut être le gardien Victor Bodin (n°2 de l'équipe 1ère) pourrait prêter main forte à ses camarades. Cela pourra aider mais pas sûr que ce soit suffisant face à des Coqs qui sont transformés depuis la fin de saison dernière lors des Play down et qui n'en finissent pas de confirmer. Ils sont de plus particulièrement intraitables chez eux.

Reports

Meudon / Reims > 18 février 2023

Rouen II / Wasquehal ???



POULE B



Courchevel-Méribel-Pralognan 52% - 48% Valence

Cotes difficiles à établir ici car ces 2 équipes qui avaient particulièrement mal débuté leur saison se sont bien repris depuis 2 journées. Alors certes la performance la plus remarquable est à mettre à l'actif des Lynx qui sur le plateau du Vercors ont mis fin à l'invulnérabilité des Ours villardiens. Mais les Bouquetins auront l'avantage de recevoir. Cela sera-t-il suffisant ? Nous leur accordons ce petit bonus avec 2% de plus dans les cotes mais on se garderait bien d'y jouer notre tête et on peut s'attendre à une rencontre des plus disputées. Pour le vainqueur cela pourrait se traduire par une remontée intéressante au classement.



Colmar 45% - 55% Angers II

Les Titans se doivent d'ouvrir leur compteur-points mais cette réserve angevine est solide et plutôt homogène. De plus que peut être que la trêve en Magnus pourrait permettre de récupérer des espoirs évoluant en équipe première habituellement (nous n'y croyons cependant pas trop, ils pourraient être plutôt reversés sur Cholet en D1. Mulhouse non plus ne joue pas mais là aussi c'est Strasbourg qui risque le plus de profiter des licences bleues). Bref sur leurs derniers résultats la performance des alsaciens n'est peut-être pas impossible mais difficile et il leur faudra être plus qu'à 100% de leurs moyens.



Toulouse-Blagnac 65% - 35% Clermont-Ferrand

Les pronostics, aussi objectifs et réalistes que l'on puisse être, peuvent toujours être confondus et c'est ce qui fait entre-autre la beauté, le piment du sport. Alors rien n'est acquis d'avance même pour les Bélougas. Pourtant il faut bien convenir que ces cotes sont justifiées par le parcours de ces 2 équipes dans cette 1ère phase de championnat. Invaincus, les toulousains l'ont toujours été mais souvent sur des scores somme toute assez disputés. De fait ils n'ont ni la meilleure attaque, ni la meilleure défense même s'il faut tenir compte qu'ils ont un match en moins. Ils pourraient donc en profiter pour soigner leurs statistiques, surtout si les clermontois persistent dans leurs habitudes de rater leur entame de match. Dans le cas contraire on pourrait assister à un match assez disputé. Maintenant à dire que c'est un match piège pour Toulouse ce serait quelque peu exagéré et si cette rencontre pouvait déjà validée des progrès dans le jeu de Sangliers en pleine reconstruction ce serait déjà un bon point, même cela ne compte pas dans le classement.



Villard de Lans 54% - 46% Roanne

Mauvaise série en cours pour les Renards qui de plus enchaînent des matchs difficiles face à de redoutables équipes. Villard de Lans est dans cette catégorie malgré leur contre-performance face à Valence. La seule contre-performance que l'on peut accorder aux ligériens c'est face à Annecy à domicile. Toujours est-il que ces 2 équipes* ont perdu leur dernier match et qu'ils se doivent de réagir. C'est plus particulièrement le cas pour les visiteurs qui avaient quelques prétentions cette saison et qui, affichant plus de défaites que de victoires, font face à un sacré défi samedi pour tenter de rééquilibrer leur balance. Nos tendances sont naturellement en faveur des Ours mais la rencontre s'annonce passionnante où la surprise n'est pas à exclure.



*celui de Villard datant de 15 jours puisque l'affiche Angers II-Villard du 5 novembre a été reporté à février.





Reports

Annecy / Vaujany ???