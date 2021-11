Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Les pronos de la 7ème journée Retrouvez les pronostics de la 7ème journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 20/11/2021 à 08:00 Tweeter Tendances pour la 7ème journée de D2

Samedi 20 novembre 2021

ème journée présente une première depuis le début de saison : ça sera enfin une journée à 10 matchs évitant de cumuler un peu plus de retard dans le calendrier. Les favoris doivent confirmer mais ce sera plus difficile en poule B, ne serait ce que parce que la hiérarchie reste un peu floue avec toutes ces équipes qui sont loin d’avoir toutes le même nombre de rencontres. En poule A elle est un peu plus précise et l’affiche la plus indécise semble être celle opposant le leader Valenciennes au 3ème Reims.



POULE A



Amnéville 52% - 48% Courbevoie

Avec toujours aucune victoire il est bien difficile de placer les Coqs en position de favoris. Pour autant les Red Dogs devront se méfier car ils ne sont pas spécialement transcendants en ce moment et les franciliens font plutôt acte de résistance en ne concédant que de courtes défaites à l’exemple de la prolongation obtenue il y a 15 jours à Rouen.





Meudon 58% - 42% Evry-Viry

Notre derby francilien du week-end. On ne va pas se cacher que les Comètes sont nettement les favorites de la rencontre d’autant plus que cela se passera sur leur glaçon. On sait qu’Evry/Viry a beaucoup souffert à Paris le week-end dernier. On va donc pouvoir juger de leur réaction face à un adversaire de niveau assez comparable. De là à pouvoir prétendre l’emporter . . .





Angers II 48% - 52% Paris FV

Après leur large victoire chez eux face à Viry/Evry les mettant 4ème de la poule à égalité de point avec le 3ème, les parisiens voudront continuer sur leur lancée à Angers. Les Volants feront d’autant plus figure de favoris qu’ils affrontent une réserve des Ducs toujours en quête d’un premier succès. Pourtant ils devront se méfier car les jeunes angevins ont enchaîné les matchs perdus sur le plus petit écart dont les 2 derniers en prolongation. Il ne faudra donc pas que les visiteurs prennent à la légère cette rencontre s’ils ne veulent pas être les premiers à mordre la poussière face à cette équipe.





Valenciennes 53% - 47% Reims

Le leader reçoit le 3ème de poule ; voila qui devrait donner une belle affiche. Reste aux Diables nordistes à rester concentrer car leur victoire samedi dernier chez le dernier de la poule a été un peu laborieuse et que les Phénix, qui ont un match de retard, n’ont connu qu’une défaite d’un but à Meudon, l’autre leader du groupe. Pour autant bien sûr nous plaçons les valenciennois favoris.





Rouen II 53% - 47% Wasquehal

Certes les Lions sont justes derrière la réserve des Dragons au classement mais ces derniers ont fait le break au décompte des points. C’est une jeune équipe au jeu solide. Difficile de ne pas les mettre favoris sur leur territoire.



POULE B



Vaujany 50,50% - 49,50% Poitiers

Si ces 2 équipes n’ont pas un classement flatteur, on devrait néanmoins assister à une rencontre équilibrée dont l’autre intérêt est que l’une de ces 2 équipes obtiendra sa première victoire. A priori favorable aux Grizzlys puisqu’ils reçoivent mais on garde une cote serrée.





Toulouse-Blagnac 51% - 49% Annecy

Là aussi un match qui s’annonce des plus passionnants avec ce face à face de 2 équipes très proches au classement et en recherche de performance pour s’affirmer dans ce championnat. Les Bélougas ont pour l’instant été intraitables chez eux et voudrons le rester face à des Chevaliers qui ont déjà vaincu à l’extérieur. Avantage cependant pour nous aux recevants.





Morzine-Avoriaz 52% - 48% Colmar

Encore une belle affiche avec une équipe alsacienne très jeune et que donc on n’attendait pas aussi performante. A 1 point au classement derrière les Pingouins, ils essayeront de créer l’exploit dans les Alpes. Les savoyards ont bien sûr les armes pour relever ce défi et nous leurs accordons nos faveurs. A eux d’être sérieux devant leurs supporters.





Valence 52% - 48% Roanne

Après avoir concédé leur première défaite samedi dernier face à Annecy, les Lynx vont chercher à rebondir tout de suite face à des Renards peut être moins tranchants cette saison. Pourtant, s’ils veulent jouer les premiers rôles dans ce groupe un petit exploit à l’extérieur serait le bien venu. Nous penchons naturellement plutôt pour des valentinois en quête de rachat devant leurs partisans.





Villard de Lans 49,50% - 50,50% Courchevel-Méribel-Pralognan

Un match un peu dans l’inconnu car on ne connait pas tout à fait le contour de cette équipe des 3 stations. La faute à un calendrier particulièrement à la traîne pour les Bouquetins. Rappelons que cette rencontre ne sera que leur 4ème (7ème pour Villard de Lans). Capables de belles performances comme cette large victoire à Roanne, ils ont aussi l’handicap, certes théorique, d’être moins dans le rythme du championnat avec quasiment 1 seul match en un mois. Nous leur donnerons néanmoins un très léger à priori favorable même si nous pensons que c’est le bon moment pour les Ours d’accrocher leur 2ème succès.







