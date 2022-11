Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Les Pronos de la 7ème Journée Enfin une journée complète, pas de report pour l'instant alors voici les pronostics de notre spécialiste sur cette 7ème journée de championnat de France de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2022-2003 Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 19/11/2022 à 12:00 Tweeter Tendances 7ème journée D2



Cette7ème journée s'annonce passionnante car il y aura des affiches aussi équilibrées qu'alléchantes. Certaines équipes risquent de perdre leur invincibilité et de même d'autres pourraient connaître leur 1ère victoire.

Nos cotes seront donc pour beaucoup de rencontres assez serrées.

Nous retiendrons principalement en poule A le choc des leaders entre Meudon et Valenciennes, celui des 2 réserves d'Amiens et de Rouen.

En poule B on attend de savoir si le choc-derby entre les 2 ursidés n'accouchera pas d'une souris et si les Bélougas, qui gagnent certes mais en jouant parfois avec le feu, sauront contenir le renouveau des Bouquetins.

Autre fait remarquable et nous croisons les doigts pour qu'il n'y est pas d'imprévu de dernière minute, c'est qu'à priori nous devrions vivre une 7ème journée pleine et entière sans report de match. Cela n'était pas arrivé depuis la 2ème journée (les 14-15 octobre) !



POULE A



Amnéville 46% - 54% Paris FV

Alors que les 2 leaders de la poule vont s'entre-déchirer les Français Volants sont en embuscade et auront l'occasion de se rapprocher du duo de tête. Faut-il encore s'imposer en Moselle face à des Red Dogs qui semblent marquer le pas. Pour autant leur sévère défaite appelle à une salutaire réaction ; en sont-ils capables ? Nos cotes sont tout naturellement en faveur des parisiens.



Evry-Viry 47% - 53% Courbevoie

Derby francilien où les Jets doivent profiter de l'avantage du terrain pour enregistrer leur 1ère victoire. Malheureusement pour eux les prestations des Coqs n'ont rien à voir avec celles qu'ils présentaient la saison dernière au même stade de la compétition. Nous leur accorderons donc nos faveurs malgré le fait qu'à l'extérieur ils sont loin d'avoir les mêmes performances. Aux essonniens d'en profiter pour enfin l'emporter.



Meudon 52% - 48% Valenciennes

Invaincus et recevant, il est difficile de ne pas mettre les Comètes favoris. Il n'y guère d'équipes qui peuvent mettre ces derniers en difficulté. Amnéville y est parvenu et nous pensons que les Diables Rouges ont probablement encore plus d'arguments pour réaliser l'exploit. Ils ne sont pas leader par accident même s'ils profitent du match de retard de leurs adversaires. L'affiche s'annonce donc particulièrement passionnante.



Amiens II 50% - 50% Rouen II

C'est un peu comme un derby ce choc des réserves. Et si seule celle d'Amiens a connu la victoire dans les circonstances que l'on sait, celle de Rouen ne part pas battue, loin de là. Pour tout dire nous voyons une rencontre très disputée et peut être l'occasion pour les jeunes Dragons de confirmer leur victoire obtenue dans le championnat élite U20 face aux Gothiques d'Amiens.



Reims 59% - 41% Wasquehal

Cela ne va pas fort cette saison du côté des nordistes. C'est tout le contraire du côté de la Champagne et il y a donc du souci à se faire pour ce déplacement des Lions. Nos cotes traduisent bien entendu la forme du moment de ces 2 équipes et elle est sans équivoque. On peut espérer un sursaut d'orgueil de ces derniers mais une victoire serait un incroyable exploit.



POULE B



Angers II 52% - 48% Valence

La rencontre devrait être équilibrée et si nous avions encore il y a 1 semaine plutôt un préjugé favorable aux Lynx, leur large défaite face aux Bouquetins samedi dernier nous a laissé perplexe. D'un autre côté si les jeunes Ducs l'ont emporté à Colmar, le dernier de la poule, ce fut dans la douleur et le plus faible des écarts. Néanmoins, et parce que chez eux, nous les plaçons en tête de nos tendances.



Vaujany 53% - 47% Villard de Lans

Les Ours s'en vont chez les Grizzlys pour ce derby généralement disputé. Cela devrait être encore le cas même s’il y a quelques semaines nous aurions mis des cotes encore plus tendues. Mais si les espoirs grenoblois, représentant Vaujany, sont toujours invaincus, les villardiens ont eux un peu marqué le pas lors de leur 2 dernières rencontres. Ce fut certes sur des scores serrés mais concédés à domicile. De fait nos cotes s'en trouvent augmenté en faveur des locaux.



Roanne 60% - 40% Colmar

Les Renards ont su réaliser une belle prouesse en s'imposant sur le plateau du Vercors. Autant dire que l'on ne comprendrait pas qu'ils puissent s'incliner face aux alsaciens, derniers et toujours sans victoire. D'où des cotes qui reflètent la réalité de la hiérarchie. Mais attention, elle peut parfois être bousculée, surtout si le favori part trop sûr de lui.



Toulouse-Blagnac 54% - 46% Courchevel-Méribel-Pralognan

Quand après 6 journées on est encore invaincu, forcément nos tendances ne peuvent qu'être en leur faveur. Pourtant cela pourrait ne pas être si évident pour des Bélougas qui peinent à faire la différence sur leur glace ; cela pourrait leur jouer un mauvais tour un jour. Or se présente face à eux des Bouquetins qui ont tardé à trouver leur rythme mais qui depuis quelque temps semblent en pleine confiance comme le prouve leurs dernières prestations. Alors assisterons-nous à la chute d'un bastion ce samedi ? Quoiqu'il en soit on s'attend à une belle confrontation.



Clermont-Fd 48% - 52% Annecy

Trois victoires à une, leur parcours en championnat plaide en faveur des Chevaliers que nous plaçons en tête de nos cotes. Pourtant les Sangliers peuvent y croire tant les performances des savoyards apparaissent en dent de scie et parfois désarmantes. On peut ainsi noter une magnifique victoire à Roanne mais une déconcertante défaite chez eux face à Villard et surtout face à la réserve d'Angers. D'où ce paradoxe d'une équipe qui aura acquis plus de points à l'extérieur que sur son glaçon. Coté arverne, c'est aussi à l'extérieur que l'équipe aura acquis son seul succès ; mais elle aura offert de belles résistances à Roanne et surtout à Toulouse. Maintenant il s'agit de concrétiser devant leurs partisans et pour cela il faudra aux clermontois se libérer de la pression et être présent dès l'entame du match comme ils sont capable de le faire loin de leur base. A ce prix ils pourraient faire mentir nos tendances.





