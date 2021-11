Tendances pour la 8ème journée de D2

Samedi 27 novembre 2021

Croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas d'imprévu mais normalement nous devrions bien avoir 10 rencontres ce week-end, y compris pour ces pauvres Bouquetins qui rongent leur frein depuis trop longtemps.



Au menu nous aurons quelques duels de mal classés, des équipes en recherche de réhabilitation ou de confirmation. Et puis enfin ce retour du HCMP dans la ronde du championnat qui va peut-être relancer les enjeux dans cette poule B : à savoir pourront-ils être des troubles fêtes dans ce groupe pour les 4 premières équipes qui semblent se détacher ?

A ne pas en douter ce serait le cas si les Pingouins venaient à s'incliner à Courchevel.



POULE A

Angers II 52% - 48% Evry-Viry

Voici un de ces duels de mal classés dont nous parlions en introduction. Il s'annonce assez indécis. Chacun n'ayant qu'une victoire, c'est plutôt en comparant leurs défaites que l'on peut plus se faire une idée et on constate généralement des scores plus serrés pour les angevins. Comme de plus ce sont eux qui reçoivent nous les placerons naturellement favoris.





Wasquehal 48,50% - 51,50% Valenciennes

Le leader se rend chez le 6ème. A priori cela devrait être des plus gérables pour les Diables rouges dans ce derby du nord. Mais méfiance car justement ces Diables ne sont pas toujours tout feu-tout flamme et parfois ils peuvent se mettre à la peine face à des équipes que l’on aurait cru assez largement à leur porté. De plus ils devront gérer l’éventuelle fatigue de leur confrontation en Coupe de France en milieu de semaine devant Bordeaux, une équipe de Magnus. Et puis un derby c’est toujours un peu particulier.





Paris (FV) 51,50% - 48,50% Rouen II

En temps ordinaire nous aurions accordé une cote un peu plus élevée pour les parisiens. Mais vu leur contre-performance face à une autre réserve, celle d’Angers, on se demande si elle n’est pas un peu sévère pour les jeunes Dragons. Car incontestablement, et il suffit de voir le classement de la poule, ils ont les armes pour malmener ces Volants. On accordera néanmoins nos faveurs à ces derniers parce qu’ils sont chez eux et doivent se racheter s’ils veulent prétendre jouer un rôle dans ce groupe.





Reims 53% - 47% Amnéville

Incontestablement la dynamique est plutôt du côté des Phénix car si ces deux équipes ont perdu samedi dernier c’est avec les honneurs pour les rémois chez le leader valenciennois alors que les Red Dogs ont perdu 2 matchs de suite, à la maison de surcroit. Ils n’ont plus gagné depuis la 3ème journée et surtout concèdent beaucoup de buts (moins bonne défense) et de pénalités à l’inverse de Reims.





Courbevoie 46% - 54% Meudon

Notre derby francilien sera donc Courbevoie/Meudon. Si enfin les Coqs ont pu renouer avec l’allégresse de la victoire lors de la précédente journée, il va leur être difficile de renouveler l’exploit ce week-end avec la réception de Comètes qui semblent évoluer un ton plus haut dans les cieux. Aux courbevoisiens de relever le défi.



POULE B



Courchevel-Méribel-Pralognan 49,50% - 50,50% Morzine-Avoriaz

Certainement le match le plus attendu. D’abord parce que l’entente alpine Courchevel-Meribel-Pralognan renoue enfin avec la glace et si son classement ne semble guère flatteur, il est trompeur car basé que sur 3 rencontres, soit 2 fois moins que son adversaire. Dans ce derby des stations on attend de voir si les Pingouins peuvent être un rival sérieux des Bouquetins et par la même des équipes dominantes de cette poule. Pour cela il faut espérer qu’ils se remettent rapidement dans le rythme d’un championnat (en principe) régulier.





Poitiers 50% - 50% Villard de Lans

Le match des mal-classés et tout particulièrement des Dragons poitevins toujours en quête d’un succès. L’adversaire qui se présente sur leur glace a un bilan guère plus enviable et l’on peut donc s’attendre à des débats équilibrés.



Roanne 52% - 48% Toulouse-Blagnac

Belle performance des Renards la semaine dernière à Valence, ce qui ne fut pas les cas des Bélougas pourtant chez eux face à Annecy. Il sera difficile pour ces derniers de se racheter alors que les ligériens voudront continuer sur leur lancée devant leurs partisans.





Colmar 50% - 50% Valence

Très près au classement les Lynx possèdent encore un léger avantage. Mais la défaite la semaine dernière sur leur glaçon les rend vulnérable. Certes le même jour les Titans n’ont guère brillé mais c’était chez le leader. Pas très loin du top 3 c’est l’opération rachat pour ces 2 équipes et on peut s’attendre à une rencontre des plus disputées.





Annecy 53% - 47% Vaujany

Les jeunes Grizzly ont brillamment renoué avec la victoire lors de la 7ème journée mais l’adversaire ce samedi sera d’une autre trempe et de surcroit chez eux. D’ailleurs le dernier week-end a aussi été fructueux pour les Chevaliers qui sont revenus d’Occitanie avec une victoire. Ils seront donc devant leurs partisans en pleine confiance. Attention de ne pas l’être trop car il y a des talents en devenir de coté de Vaujany.