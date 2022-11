Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Les Pronos de la 8ème Journée & de la 11ème avancée On avance dans le calendrier du championnat mais au fur et à mesure des surprises qu'il nous réserve pas évident d'avoir tout juste dans les pronostics mais voyons ce qu'en pense notre spécialiste pour cette 8ème journée de Division 2 - Saison 2022-2023. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 26/11/2022 à 10:30 Tweeter Tendances pour la 8ème journée de D2

et 11ème avancée ce mardi 29 novembre



Encore quelques belles affiches pour cette 8ème journée dont un Français Volants- Meudon (ou plutôt un Meudon-Français volants puisqu'en fin de compte l'ordre des matchs aller-retour a dû être inversé suite à l'impossibilité d'utiliser la patinoire de Bercy) qui s'annonce des plus excitants. Ce sera le sommet de la poule A.



En poule B on sera attentif à la réaction des grands perdants que furent samedi dernier les Grizzlys et les Bélougas ; sans compter sur les Bouquetins et les Ours dont on guettera voir si leurs beaux exploits auront une influence durable sur leur comportement. Sinon on aura un œil du côté de Wasquehal qui a une réelle possibilité d'accrocher sa 1ère victoire face à une équipe d'Amiens qui la précède juste en championnat.

Dans l'autre groupe les colmariens, eux aussi à la recherche de leurs premiers points, reçoivent également mais ça sera plus difficile puisqu'ils accueillent une équipe de Vaujany en quête de rachat et plus que jamais en lutte pour jouer les 1ers rôles.



Enfin mardi prochain se jouera non pas un match de rattrapage mais plutôt une rencontre avancée, la 11ème journée, entre l'entente alpine du HCMP et Vaujany ; un fort beau derby qui devrait tenir ses promesses.





Samedi 26 novembre

POULE A



Wasquehal 50,50% - 49,50 % Amiens II

Trois points de différence en faveur des jeunes Gothique, soit une victoire, leur seule, obtenue lors de la 1ère journée de championnat. Depuis comme les Lions, le compteur reste bloqué. Aussi cette fois les nordistes peuvent y croire face à un adversaire lui aussi dans le dur. A leur décharge, ils ont la plus mauvaise attaque ; oui mais ils encaissent moins de buts que les picards, et puis ils seront chez eux. Par la même dans cette rencontre très indécise entre les mal-classés nous accordons un soupçon d'avantage à l'équipe recevant, Wasquehal.



Valenciennes 54% - 46% Reims

Deux belles équipes qui s'affrontent et qui toutes 2 sont sur une spirale positive et un parcours assez similaire puisque leur seule défaite ils l'ont connu lors de la 1ère journée. Rappelons que les Phénix sont 3 points derrières car ils ont cédé 1 point lors d'une prolongation et qu'ils comptent 1 match en moins. Néanmoins la performance des Diables Rouges samedi dernier à Meudon, leader invaincu, (alors qu'à la maison Reims a eu quelque peine à se débarrasser du dernier Wasquehal) et le fait de recevoir sur leur glaçon explique que nous les placions favoris. De plus quelle plus belle motivation d'avoir l'opportunité de creuser l'écart sur au moins l'une des 2 équipes partageant le podium avec eux. En effet, leader, les valenciennois voit ce samedi ses 2 poursuivants s'affronter directement.



Paris 49% - 51% Meudon

Autre très belle affiche, la dernière équipe invaincue accueille celle qui l'était encore la semaine dernière mais qui a dû céder son statut d'invincibilité ainsi que sa 1ère place à Valenciennes. Elle a même dû laisser la 2ème place aux parisiens. D'ailleurs dans ce derby c'est aussi le leadership d'Ile-de-France qui se jouera aussi. Les Comètes qui ont de grosses ambitions cette saison vont donc tenter de réagir mais cela s'annonce difficile. Pour autant ils seront aidés par les circonstances car ce match, initialement prévu sur la petite piste de Bercy, se jouera finalement à la patinoire de Meudon. A eux d'en profiter. (Après des incidents techniques à priori terminés, la patinoire restera néanmoins encore fermée ce week-end)



Rouen II 52% - 48% Evry-Viry

Cette 1ère victoire samedi dernier va-t-elle relancer les Jets ? Rien n'est moins sûr car les jeunes Dragons ont eux aussi renouer avec le succès et ils auront l'avantage de recevoir. De plus le gain du match leur permettrait de passer devant leurs hôtes. Nous plaçons donc les normands légèrement en position de force devant les franciliens.



Courbevoie 54% - 46% Amnéville

Défait la semaine dernière les Coqs retrouvent leur patinoire. Voilà qui devrait bien les avantager tant à la maison ils semblent intraitables (Valenciennes y a connu sa seule défaite). A fortiori cela n'arrange pas les Red Dogs qui ont un besoin pressant de renouer avec la victoire. Cela fait 4 rencontres qu'ils perdent d'affiler, eux qui avaient si bien commencé leur saison. Peut-être iront-ils en prolongation pour la 4ème fois de la saison (record toutes poules confondues) ?



POULE B



Courchevel-Méribel-Pralognan 54% - 46% Angers II

Relancés par leur victoire à Toulouse les bouquetins attendent de pied ferme des angevins certainement très déçus de leur défaite à domicile face à Valence. Ils y ont perdu leur 6ème place au profit de ces derniers. Ce sera un déplacement de tous les dangers face à une équipe alpine assurément dans une pente ascendante. Quand bien même cette saison les victoires à l'extérieur soient légions, nous plaçons logiquement les savoyards en tête de nos cotes.



Colmar 45% - 55% Vaujany

Grosse surprise la semaine dernière du côté de Vaujany. Un petit coup de moins bien ? Ce déplacement en Alsace est peut-être le moyen pour les Grizzly de se remettre la tête à l'endroit ; faudra-t-il prendre le match par le bon bout et ne pas sous-estimer des Titans, certes en grande difficulté cette saison.



Villard de Lans 55% - 45% Clermont-Ferrand

Après leur belle victoire samedi dernier les Sangliers vont aller cette fois défier les Ours du Vercors. Malgré leur performance face à Annecy ils seront loin d'être favoris car de leurs côtés et après une période de coup de mou les villardiens se sont repris brillamment lors du derby face à Vaujany, équipe pourtant invaincue jusque-là. Pourtant il y a peut-être motif d'espoir pour les Arvernes ; Villard-de-Lans n'a pas connu l'échec lors de tous ses déplacements MAIS étonnamment n'a pas encore connu le succès à la maison. Maintenant on peut penser que nos Ours seront des plus motivés pour enfin faire plaisir à leurs partisans. Bref tout un tas de raison pour placer ces derniers en favoris logiques.



Annecy 49% - 51% Toulouse-Blagnac

Nous avons un peu hésité pour nos cotes à les inverser tant, après cette 1ère défaite, nos toulousains nous semblent moins invincibles. Mais peut-être justement ils chercheront à reprendre leur marche en avant. De plus il faut bien dire que depuis l'an dernier, ils ont à maintes reprises prouvé qu'ils n'ont aucun complexe en déplacement. Les Chevaliers, un peu sur courant alternatif, n'ont pas toujours eu les résultats escompter malheureusement au bord de leur cher lac, d'où ces cotes. A eux de nous faire mentir.





Mardi 29 (J-11)

Courchevel-Méribel-Pralognan 49% - 51% Vaujany

Après Angers II les bouquetins vont rencontrer une autre réserve, celle de Vaujany-Grenoble. L'équipe première ne jouant pas, il est donc plus que probable que les meilleurs espoirs des Brûleurs de Loup soient présents. Voilà qui ne va pas simplifier la tâche des Bouquetins dans ce derby alpin. Nous mettons un avis plutôt favorable aux Grizzlys mais franchement on n’y jouerait pas notre tête.





Encore quelques belles affiches pour cette 8ème journée dont un Français Volants- Meudon (ou plutôt un Meudon-Français volants puisqu'en fin de compte l'ordre des matchs aller-retour a dû être inversé suite à l'impossibilité d'utiliser la patinoire de Bercy) qui s'annonce des plus excitants. Ce sera le sommet de la poule A.En poule B on sera attentif à la réaction des grands perdants que furent samedi dernier les Grizzlys et les Bélougas ; sans compter sur les Bouquetins et les Ours dont on guettera voir si leurs beaux exploits auront une influence durable sur leur comportement. Sinon on aura un œil du côté de Wasquehal qui a une réelle possibilité d'accrocher sa 1ère victoire face à une équipe d'Amiens qui la précède juste en championnat.Dans l'autre groupe les colmariens, eux aussi à la recherche de leurs premiers points, reçoivent également mais ça sera plus difficile puisqu'ils accueillent une équipe de Vaujany en quête de rachat et plus que jamais en lutte pour jouer les 1ers rôles.Enfin mardi prochain se jouera non pas un match de rattrapage mais plutôt une rencontre avancée, la 11ème journée, entre l'entente alpine du HCMP et Vaujany ; un fort beau derby qui devrait tenir ses promesses.Trois points de différence en faveur des jeunes Gothique, soit une victoire, leur seule, obtenue lors de la 1ère journée de championnat. Depuis comme les Lions, le compteur reste bloqué. Aussi cette fois les nordistes peuvent y croire face à un adversaire lui aussi dans le dur. A leur décharge, ils ont la plus mauvaise attaque ; oui mais ils encaissent moins de buts que les picards, et puis ils seront chez eux. Par la même dans cette rencontre très indécise entre les mal-classés nous accordons un soupçon d'avantage à l'équipe recevant, Wasquehal.Deux belles équipes qui s'affrontent et qui toutes 2 sont sur une spirale positive et un parcours assez similaire puisque leur seule défaite ils l'ont connu lors de la 1ère journée. Rappelons que les Phénix sont 3 points derrières car ils ont cédé 1 point lors d'une prolongation et qu'ils comptent 1 match en moins. Néanmoins la performance des Diables Rouges samedi dernier à Meudon, leader invaincu, (alors qu'à la maison Reims a eu quelque peine à se débarrasser du dernier Wasquehal) et le fait de recevoir sur leur glaçon explique que nous les placions favoris. De plus quelle plus belle motivation d'avoir l'opportunité de creuser l'écart sur au moins l'une des 2 équipes partageant le podium avec eux. En effet, leader, les valenciennois voit ce samedi ses 2 poursuivants s'affronter directement.Autre très belle affiche, la dernière équipe invaincue accueille celle qui l'était encore la semaine dernière mais qui a dû céder son statut d'invincibilité ainsi que sa 1ère place à Valenciennes. Elle a même dû laisser la 2ème place aux parisiens. D'ailleurs dans ce derby c'est aussi le leadership d'Ile-de-France qui se jouera aussi. Les Comètes qui ont de grosses ambitions cette saison vont donc tenter de réagir mais cela s'annonce difficile. Pour autant ils seront aidés par les circonstances car ce match, initialement prévu sur la petite piste de Bercy, se jouera finalement à la patinoire de Meudon. A eux d'en profiter. (Après des incidents techniques à priori terminés, la patinoire restera néanmoins encore fermée ce week-end)Cette 1ère victoire samedi dernier va-t-elle relancer les Jets ? Rien n'est moins sûr car les jeunes Dragons ont eux aussi renouer avec le succès et ils auront l'avantage de recevoir. De plus le gain du match leur permettrait de passer devant leurs hôtes. Nous plaçons donc les normands légèrement en position de force devant les franciliens.Défait la semaine dernière les Coqs retrouvent leur patinoire. Voilà qui devrait bien les avantager tant à la maison ils semblent intraitables (Valenciennes y a connu sa seule défaite). A fortiori cela n'arrange pas les Red Dogs qui ont un besoin pressant de renouer avec la victoire. Cela fait 4 rencontres qu'ils perdent d'affiler, eux qui avaient si bien commencé leur saison. Peut-être iront-ils en prolongation pour la 4ème fois de la saison (record toutes poules confondues) ?Relancés par leur victoire à Toulouse les bouquetins attendent de pied ferme des angevins certainement très déçus de leur défaite à domicile face à Valence. Ils y ont perdu leur 6ème place au profit de ces derniers. Ce sera un déplacement de tous les dangers face à une équipe alpine assurément dans une pente ascendante. Quand bien même cette saison les victoires à l'extérieur soient légions, nous plaçons logiquement les savoyards en tête de nos cotes.Grosse surprise la semaine dernière du côté de Vaujany. Un petit coup de moins bien ? Ce déplacement en Alsace est peut-être le moyen pour les Grizzly de se remettre la tête à l'endroit ; faudra-t-il prendre le match par le bon bout et ne pas sous-estimer des Titans, certes en grande difficulté cette saison.Après leur belle victoire samedi dernier les Sangliers vont aller cette fois défier les Ours du Vercors. Malgré leur performance face à Annecy ils seront loin d'être favoris car de leurs côtés et après une période de coup de mou les villardiens se sont repris brillamment lors du derby face à Vaujany, équipe pourtant invaincue jusque-là. Pourtant il y a peut-être motif d'espoir pour les Arvernes ; Villard-de-Lans n'a pas connu l'échec lors de tous ses déplacements MAIS étonnamment n'a pas encore connu le succès à la maison. Maintenant on peut penser que nos Ours seront des plus motivés pour enfin faire plaisir à leurs partisans. Bref tout un tas de raison pour placer ces derniers en favoris logiques.Nous avons un peu hésité pour nos cotes à les inverser tant, après cette 1ère défaite, nos toulousains nous semblent moins invincibles. Mais peut-être justement ils chercheront à reprendre leur marche en avant. De plus il faut bien dire que depuis l'an dernier, ils ont à maintes reprises prouvé qu'ils n'ont aucun complexe en déplacement. Les Chevaliers, un peu sur courant alternatif, n'ont pas toujours eu les résultats escompter malheureusement au bord de leur cher lac, d'où ces cotes. A eux de nous faire mentir.Après Angers II les bouquetins vont rencontrer une autre réserve, celle de Vaujany-Grenoble. L'équipe première ne jouant pas, il est donc plus que probable que les meilleurs espoirs des Brûleurs de Loup soient présents. Voilà qui ne va pas simplifier la tâche des Bouquetins dans ce derby alpin. Nous mettons un avis plutôt favorable aux Grizzlys mais franchement on n’y jouerait pas notre tête. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo