C’était trop beau pour durer, on annonce d’ores et déjà des reports de match en poule B. Décidément ce groupe sud a bien du mal à respecter le calendrier mais, soulagement, pour une fois le HCMP n’est pas concerné. Ce n’est pas le cas du second Annecy. Voilà qui va probablement creuser l’écart de façon un peu artificiel avec le leader Morzine/Avoriaz qui va accueillir le dernier de poule Poitiers. Du côté de la poule A, tout est plus lisible car les écarts de match n’excèdent pas une journée de retard, à l’exception de Courbevoie qui en a deux. On retiendra que dans ce groupe les leaders Valenciennes et Meudon seront plus en danger car ils rencontrent des équipes non dénuées de talent, même s’ils ont l’avantage de recevoir.







POULE A

Amnéville 52% - 48% Wasquehal

Ces 2 équipes restent sur des performances intéressantes, même si pour les Lions cela s’est soldé par une défaite, samedi dernier face au leader de poule. On peut donc s’attendre à un match serré entre 2 clubs qui ne sont séparés que de 2 points au classement et pour lequel nous donnerons, comme souvent dans ce cas de figure, un léger avantage à l’équipe recevante.





Meudon 54% - 46% Angers II

Nous aurions tendance à penser que pour le coleader Meudon rencontrer le 7ème ne devrait pas être un gros souci. Oui mais la réserve d’Angers s’est offert un gros carton la semaine dernière (face il est vrai à une équipe qui ne semble pas pouvoir cette saison faire partie des cadors de la poule). A cela une raison : ils ont fait jouer quelques éléments plus habitués aux joutes de D1 tel que Besson et Bodin, voire de la Magnus tel que Sarliève. Si c’est encore le cas voilà qui ne manquera pas de rajouter du piment à la rencontre. Le match étant plutôt à l’extérieur, on peut penser que les jeunes Ducs auront plutôt leur configuration habituelle et donc nous misons sur les comètes.





Valenciennes 52% - 48% FV Paris

Après leur contre-performance face à la réserve d’Angers (musclée pour l’occasion par quelques renforts), les parisiens se sont bien repris samedi dernier sur leur glaçon face à la réserve de Rouen. Incontestablement la marche sera plus haute chez le leader Valenciennes. Mais attention, les Diables Rouges sont certes capables du meilleur mais se laissent aussi parfois aller à un certain relâchement comme le prouve certaines victoires obtenues à l’arraché à l’exemple de samedi dernier à Wasquehal. Les Volants ont donc toutes les raisons de croire en leur étoile et nous à une rencontre qui pourrait s’avérer pleine de suspenses.





Rouen II 57% - 43% Evry-Viry

Ce n’est pas la courte défaite concédée à Paris qui remet en question le parcours des jeunes Dragons, d’autant que l’entente Evry-Viry tarde à donner des signes d’un regain de forme. Nous ne voyons guère de raison de ne pas placer les normands comme largement favoris. C’est une occasion trop belle de conforter leur 3ème place.





Courbevoie 49,50% - 50,50% Reims

Pas impossible mais challenge difficile pour les franciliens face à des champenois qui, après un bon début de saison, ont marqués le pas ces 2 dernières journées. Nul doute qu’ils auront une grosse motivation pour se relancer. Mais si nous plaçons les Phénix légèrement favoris, les Coqs ont toutes les raisons d’y croire s’ils sont aussi inspirés qu’il y a 15 jours à Amnéville, vainqueurs eux même la semaine dernière. Où ça ? . . . à Reims !



POULE B

Toulouse-Blagnac 52% - 48% Valence

Pronostique difficile tant ces deux équipes sont capables de performances contradictoires. Pour autant ce sont les Lynx qui éprouvent en ce moment le plus de difficulté à renouer avec la victoire. Après un match petitement gagné face à la lanterne rouge Poitiers, ils ont enregistré 3 défaites de suite alors que Toulouse a enchaîné sur une victoire probante à Roanne après avoir été défait chez eux par le 2ème de poule Annecy. La logique nous oblige donc à les placer en favoris pour ce samedi.





Morzine-Avoriaz 65% - 35% Poitiers

Le match des extrêmes et même si on constate que les Pingouins se contentent souvent du minimum pour vaincre (quoique ce n’est pas tout à fait vrai lors des 2 dernières rencontres largement remportées) on imagine mal les Dragons poitevins créer la surprise dans les alpes. Leur première victoire obtenue la semaine dernière ne changera rien à nos tendances d’autant qu’ils ne l’ont obtenue face à l’avant dernier qu’en prolongation.





Courchevel-Méribel-Pralognan 50% - 50% Colmar

Test important pour les Bouquetins qui doivent absolument raccrocher les wagons au championnat en l’emportant ; d’autant que pour la 2ème fois de suite ils reçoivent. Cela ferait désordre qu’ils en sortent sur un bilan de 2 échecs. Les Titans se sont vite remis de leur sévère défaite chez le leader en obtenant samedi dernier une victoire importante face à Valence. Cela fait d’eux un solide 3ème de cette poule. Ils viendront pour consolider leur classement, et part la même se hisser à la 2ème place puisque le dauphin Annecy est en repos forcé. Bref vous aurez compris que nous nous attendons à une rencontre de haute volée sur la glace de Méribel.



REPORTS:

Villard de Lans / Annecy > 19 février 2022

Vaujany / Roanne ???







