Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Les Pronos de la 9ème Journée Suite à un bug cette chronique n'a pu être publiée avant les matchs mais nous avons décidé de la publier par respect de nos fidèles lecteurs. Le championnat de Division 2 suit son cours avec journées décalées mais notre spécialiste à l'oeil sur le calendrier et nous donne ses pronostics de la 9ème journée Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 03/12/2022 à 12:30 Tweeter Tendances D2 2022/23

9ème journée & 17ème journée avancée

La victoire ce mardi de Vaujany à Méribel permet à ces derniers de déloger les toulousains de la 1ère place.



A nouveau un match difficile pour les Grizzlys dès ce vendredi à Valence. Beaucoup de déplacement, surtout en comptant ceux du championnat junior. Il va falloir tenir car derrière 3 équipes dont bien sûr Toulouse, sont aux aguets pour profiter de la moindre faiblesse.



Dans l’autre poule, la hiérarchie semble plus établie mais le leader Valenciennes reste sous la menace de plusieurs clubs franciliens mais plus particulièrement de Paris, toujours invaincu et en embuscade avec ses 2 matchs de moins en réserve. Cela tombe bien, ils se rencontrent ce samedi.



Dans le bas de classement la lutte pour éviter la poule de maintien reste assez indécise en poule A ; peut-être un peu moins en poule B même si Clermont-Fd a encore tout à fait son destin en main pour éviter l’avant dernière place synonyme de Play down.



17ème journée, 2 décembre :



Valence 48% - 52% Vaujany/Grenoble

Les Grizzlys ne sont plus invaincus mais ils ont vite repris goût à la victoire par 2 fois, à l’extérieur, dont une chez un adversaire plutôt en forme ascendante. Les Lynx n’ont eux pas joué dans cette même période. Alors peut-être une certaine fatigue des jeunes espoirs de Vaujany qui, rappelons-le, doivent aussi jouer en U20 élite, peut permettre à Valence de contredire nos cotes.





9ème journée, 3décembre :



Poule A :



Amnéville 52% - 48% Rouen II

Là aussi nos cotes sont assez serrées car ce match met en opposition 2 équipes plutôt à la peine en ce moment. Chacune des 2 peut prétendre à l’emporter mais nos donnerons plutôt nos faveurs aux Red Dogs car ils se doivent de réconforter le cœur des supporters bien mis à mal par les performances de leurs favoris.



Meudon 54% - 46% Courbevoie

Deux défaites de suite après avoir été longtemps intouchables, cela suffit pour les Comètes. Devant des Coqs qui maintenant les titillent au classement, les meudonnais ne doivent pas manquer l’occasion de rétablir une certaine hiérarchie dans cette division et cette ligue Ile-de-France puisque ce sera aussi un derby. Ils seront donc nos favoris.



Evry/Viry 55% - 45% Wasquehal

L’entente Evry/Viry incontestablement va mieux. C’est un peu le cas aussi des nordistes qui viennent de connaître enfin leur 1ère victoire. Mais c’était chez eux face à une équipe dans le dur. A l’extérieur cela va être plus délicat, surtout face à des Jets bien plus en confiance et qui font d’eux nos favoris logiques.



Valenciennes 51% - 49% Français volants Paris

L’affiche de ce week-end incontestablement et pour laquelle nos cotes ne peuvent qu’être très proches. Assisterons-nous à la 1ère défaite des parisiens ? C’est le pari que nous prenons mais nous ne jouerions pas notre vie dessus. La seule certitude est celle d’un match spectaculaire dans la chaude ambiance de Valigloo. En cas de défaite de leur part les nordistes garderaient encore leur 1ère place mais à seulement 1 point derrière eux et ses 2 matchs de retard se seraient bien les Volants qui se trouveraient en position de force.



Reims 57% - 43% Amiens II

Après toute une série de victoires, les Phénix auront fait douter Valenciennes mais au final pour s’incliner. La réserve d’Amiens risque par contre d’avoir plus de mal à faire douter les rémois et donc nos tendances inclinent naturellement vers un rapide retour sur le chemin du succès pour ces derniers.



Poule B :



Roanne 53% - 47% Angers II

Nous pensons que les Renards ont une chance encore de jouer les 1ers rôles. Mais pour cela ils ne doivent plus se faire surprendre chez eux comme il y a 4 semaines face à Annecy. La réserve d’Angers semble une pointure en dessous mais elle peut être capable de belles performances, alors méfiance. Logiquement cependant nous faisons confiance plutôt aux Ligériens.



Toulouse/Blagnac 52% - 48% Villard-de-Lans

Sauvant de justesse leur pôle position samedi dernier grâce au point de prolongation, cette fois la victoire de Vaujany mardi dernier les relègue au rang de dauphin. Il leur faut maintenant renouer avec la victoire. Le problème est qu’ils reçoivent une forte équipe, Villard-de-Lans, qui reste invaincue à l’extérieur. Or on sait que les toulousains ont parfois un peu de mal à imposer leur jeu sur leur glaçon (même s’ils n’y auront perdu qu’une fois). Nous leur gardons nos faveurs mais néanmoins les tendances sont assez équilibrées.



Clermont-Fd 52% - 48% Colmar

Nous serons prudents dans nos tendances car si les arvernes ont vaincu par 2 fois, leur dernière prestation fut plus laborieuse (défaite 0-7) que celle de Colmar (défaite 3-6). Maintenant le contexte n’était pas le même (à l’extérieur et sans son coach pour Clermont ; à domicile pour les alsaciens) et nous pensons que bien dirigés sur le banc de touche les Sangliers doivent avoir suffisamment d’argument pour faire fléchir leurs hôtes et leur place d’avant dernier au classement ne devrait guère les inciter à prendre cette rencontre, même face au denier, à la légère. C’est plutôt la pression et l’envie de trop bien faire qui pourrait créer un contexte favorable à un exploit des Titans.



Courchevel 52% - 48% Annecy

Deux équipes enfin de compte assez proche avec de belles performances mais aussi des moins bonnes qui plombent un peu leur classement. Alors certes celui des Bouquetins paraît plus flatteur. Mais attention elle est l’équipe qui aura joué le plus de rencontres (9 alors que pour les autres cela oscille entre 7 et 8) alors qu’avec 4points de retard mais aussi 2 matchs, Annecy n’est pas véritablement décroché. Nous nous attendons à une rencontre disputée pour laquelle sans trop d’hésitation nous choisissons l’entente alpine qui doit vite réagir après sa défaite sur son glaçon par Vaujany.





Les Grizzlys ne sont plus invaincus mais ils ont vite repris goût à la victoire par 2 fois, à l’extérieur, dont une chez un adversaire plutôt en forme ascendante. Les Lynx n’ont eux pas joué dans cette même période. Alors peut-être une certaine fatigue des jeunes espoirs de Vaujany qui, rappelons-le, doivent aussi jouer en U20 élite, peut permettre à Valence de contredire nos cotes.Là aussi nos cotes sont assez serrées car ce match met en opposition 2 équipes plutôt à la peine en ce moment. Chacune des 2 peut prétendre à l’emporter mais nos donnerons plutôt nos faveurs aux Red Dogs car ils se doivent de réconforter le cœur des supporters bien mis à mal par les performances de leurs favoris.Deux défaites de suite après avoir été longtemps intouchables, cela suffit pour les Comètes. Devant des Coqs qui maintenant les titillent au classement, les meudonnais ne doivent pas manquer l’occasion de rétablir une certaine hiérarchie dans cette division et cette ligue Ile-de-France puisque ce sera aussi un derby. Ils seront donc nos favoris.L’entente Evry/Viry incontestablement va mieux. C’est un peu le cas aussi des nordistes qui viennent de connaître enfin leur 1victoire. Mais c’était chez eux face à une équipe dans le dur. A l’extérieur cela va être plus délicat, surtout face à des Jets bien plus en confiance et qui font d’eux nos favoris logiques.L’affiche de ce week-end incontestablement et pour laquelle nos cotes ne peuvent qu’être très proches. Assisterons-nous à la 1défaite des parisiens ? C’est le pari que nous prenons mais nous ne jouerions pas notre vie dessus. La seule certitude est celle d’un match spectaculaire dans la chaude ambiance de Valigloo. En cas de défaite de leur part les nordistes garderaient encore leur 1place mais à seulement 1 point derrière eux et ses 2 matchs de retard se seraient bien les Volants qui se trouveraient en position de force.Après toute une série de victoires, les Phénix auront fait douter Valenciennes mais au final pour s’incliner. La réserve d’Amiens risque par contre d’avoir plus de mal à faire douter les rémois et donc nos tendances inclinent naturellement vers un rapide retour sur le chemin du succès pour ces derniers.Nous pensons que les Renards ont une chance encore de jouer les 1ers rôles. Mais pour cela ils ne doivent plus se faire surprendre chez eux comme il y a 4 semaines face à Annecy. La réserve d’Angers semble une pointure en dessous mais elle peut être capable de belles performances, alors méfiance. Logiquement cependant nous faisons confiance plutôt aux Ligériens.Sauvant de justesse leur pôle position samedi dernier grâce au point de prolongation, cette fois la victoire de Vaujany mardi dernier les relègue au rang de dauphin. Il leur faut maintenant renouer avec la victoire. Le problème est qu’ils reçoivent une forte équipe, Villard-de-Lans, qui reste invaincue à l’extérieur. Or on sait que les toulousains ont parfois un peu de mal à imposer leur jeu sur leur glaçon (même s’ils n’y auront perdu qu’une fois). Nous leur gardons nos faveurs mais néanmoins les tendances sont assez équilibrées.Nous serons prudents dans nos tendances car si les arvernes ont vaincu par 2 fois, leur dernière prestation fut plus laborieuse (défaite 0-7) que celle de Colmar (défaite 3-6). Maintenant le contexte n’était pas le même (à l’extérieur et sans son coach pour Clermont ; à domicile pour les alsaciens) et nous pensons que bien dirigés sur le banc de touche les Sangliers doivent avoir suffisamment d’argument pour faire fléchir leurs hôtes et leur place d’avant dernier au classement ne devrait guère les inciter à prendre cette rencontre, même face au denier, à la légère. C’est plutôt la pression et l’envie de trop bien faire qui pourrait créer un contexte favorable à un exploit des Titans.Deux équipes enfin de compte assez proche avec de belles performances mais aussi des moins bonnes qui plombent un peu leur classement. Alors certes celui des Bouquetins paraît plus flatteur. Mais attention elle est l’équipe qui aura joué le plus de rencontres (9 alors que pour les autres cela oscille entre 7 et 8) alors qu’avec 4points de retard mais aussi 2 matchs, Annecy n’est pas véritablement décroché. Nous nous attendons à une rencontre disputée pour laquelle sans trop d’hésitation nous choisissons l’entente alpine qui doit vite réagir après sa défaite sur son glaçon par Vaujany. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur