Et bien nous y sommes à cette confrontation finale à l’issue de laquelle nous couronnerons le champion de cette saison de Division 2 2021/22.



Certes rien ne sera jouait dès ce week-end qui verra la 1ère manche, surtout avec ces « diables » de toulousains. Ces derniers ont pris la fâcheuse habitude de perdre leur 1er match chez eux depuis les quarts de finale.



Rappelons qu’en effet le planning des play-offs découlant de la saison régulière fait qu’ils ont le handicap de recevoir d’abord avant d’aller batailler chez l’adversaire pour la 2ème manche et le match d’appui.



La finale ne déroge pas à cette contrainte. Et pourtant par 2 fois les Bélougas ont su surmonter la difficulté de façon d’autant plus remarquable et surprenante qu’à chaque fois ils se mettaient dans la pire situation en s’inclinant chez eux. Alors inutile de dire que même une victoire dès ce samedi des savoyards en terre occitane ne pourrait nous garantir à coup sûr le titre pour les Pingouins.







Ils ne seront pas les seules à jouer puisqu’au même moment auront lieu la dernière journée de la poule de maintien. Si on connait déjà l’une des deux équipes qui se maintiendra et une de celle qui descendra, il nous manque encore 2 à départager. Ce ne sera pas lors d’une confrontation directe mais à distance entre Evry/Viry et Colmar.







Nous allons essayer d’être le plus perspicace possible pour dégager une tendance sinon confirmée par les faits tout au moins basés sur une analyse suffisamment pertinente pour être crédible.

Finale match 1 à Toulouse



Toulouse-Blagnac 49% - 51% Morzine-Avoriaz

Même si les Bélougas ont su faire des prouesses pour en finir là, il est difficile de ne pas placer d’entrée les Pingouins en favoris logiques. D’abord parce que lors des 2 confrontations directes lors de la saison régulière Morzine s’est imposé. Pourtant déjà un signe de la particularité singulière sur la capacité à voyager des toulousains: alors qu’ils ont été défait sans discussion chez eux (2-7), ils avaient mis gravement en difficulté les savoyards chez eux en ne concédant qu’une courte défaite (3-2). De plus, à l’exception du 1er tour (disputé et remporté chez l’adversaire), ils ont toujours perdu la 1ère manche malgré l’avantage de recevoir. Pas de ça pour les morzinois ; ils auront passé tous les tors de ces play-offs en l’emportant en 2 manches secs. La conséquence de surcroit entre ces 2 parcours est que la fraicheur physique risque d’être plutôt côté savoyard. Néanmoins nos cotes restent prudentes; avantage Morzine mais l’écart reste mesuré.





Poule de maintien

Il suffit de jeter un coup d’œil au classement pour voir que la situation est complexe. Tout va se jouer entre le 2ème Evry-Viry, avec 9 points, et son suivant Colmar à 1 petit point derrière. Pour Courbevoie, si sa 1ère place n’est pas tout à fait assurée, il ne peut plus être au minimum que 2ème ; alors que pour Poitiers même l’avant dernière place lui est dorénavant inaccessible. Evry-Viry comme Colmar se déplacent pour leur dernière rencontre; avantage Evry/Viry dans cette confrontation à distance ? Pas si sûr, voyons les affiches.







Courbevoie 50,50% - 49,50% Evry/Viry

Si en saison régulière Evry/Viry s’est imposé par 2 fois par contre Courbevoie a pris l’ascendant dans cette poule de maintien en prenant la tête et l’a ainsi emporté sur la glace de Viry-Chatillon. Il va falloir pourtant que dans ce derby francilien que les Jets prennent le meilleur sur les Coqs car leur avenir en D2 en dépend. Pour Viry-Chatillon, club historique et hautement formateur d’’Ile-de-France, ce serait un coup dur de descendre alors qu’il s’était associé depuis quelques saisons avec Evry pour bâtir quelque chose de plus ambitieux. Il ne faut pas trop compter sur un sursaut des Dragons poitevins pour avoir un sursaut de réussite face aux Titans alsaciens, d’autant que ces derniers finissent la saison en boulet de canon (les seuls pour l’instant à avoir battu Courbevoie). Qu’ils ne comptent pas trop non plus sur une démobilisation des courbevoisiens qui en cas de défaite certes ne risqueraient pas la descente mais perdraient au profit de leur voisin la 1ère place honorifique de cette poule de maintien. C’est pour cela que nous gardons d’ailleurs un léger à priori favorable aux Coqs. Pour être sûr d’être à l’abri d’un retour de Colmar le défi de l’entente francilienne sera de vaincre dans le temps réglementaire ; sinon on risque de tomber dans des comptes d’apothicaires dans le cas de prolongations, même victorieuse pour déterminer le 2ème.







Poitiers 47% - 53% Colmar

Même combat côté alsacien. Mal parti dans ce mini championnat les Titans ont su vite réagir et reviennent très fort en cette fin de saison. A 1 point derrière la salvatrice 2ème place, ils doivent eux aussi impérativement vaincre à Poitiers. Chose possible car les Dragons semblent être dans le dur en cette fin de saison. Pourtant ils peuvent encore cracher des flammes (Courbevoie n’obtiendra sa victoire que par prolongation à Poitiers) et donc rien n’est encore acquis. Nous pensons néanmoins que les Titans ont les arguments pour réussir dans leur objectif et cela se traduit dans nos tendances. Mais cela ne suffira pas, ils doivent espérer que leur rival trébuche à Courbevoie.







Maintenant suivant les résultats nous risquons d’être obligé de sortir calculettes et d’éplucher le règlement s’il y a égalité aux points. Cas possible en cas de victoire des 2 équipes mais en prolongation pour Evry-Viry, ou encore de défaite de ces derniers, ou encore une victoire de Colmar en prolongation.et une défaite aussi en prolongation d’Evry-Viry, voir encore une défaite sèche d’Evry-Viry et une en prolongation des alsaciens. Bref tout un tas de scénarios existe et il faut savoir qu’au goal average particulier il y a la plus parfaite égalité puisque lors de leur 2 face à face les 2 équipes se sont imposées sur leur terrain sur le même écart de buts.

