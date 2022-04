Tendances Finale Championnat de D2

Match 2 et 3 éventuel



Dernier week-end de championnat de D2 et il n’y a plus que 2 équipes qui s’affrontent. Oui mais quel affrontement puisqu’il s’agit de celui qui couronnera notre champion de D2 et futur pensionnaire de D1.

Maintenant est de savoir si cela se fera sur un week-end long ou si tout sera écrit dès ce samedi soir.



Tout désigne Morzine-Avoriaz comme grandissime favori. D’ailleurs cette équipe l’est depuis le début et ne l’a pas démenti par ses performances tout au long de la saison.



Ce n’est pas tout à fait le cas du côté toulousain où on a du beaucoup batailler pour d’abord se qualifier, puis passer tous les tours de ces play-offs, à un point tel que cela force l’admiration. C’est un parcours qui en dit beaucoup sur la force de caractère de cette équipe. Et du caractère, ils vont en avoir besoin nos Bélougas car encore une fois de plus ils se sont inclinés sur leur glace lors de la 1ère manche. Mais, n’en déplaise à nos haut-savoyards, on ne peut s’empêcher d’espérer encore, pour la beauté du sport, un nouvel exploit de nos haut-garonnais, arrachant comme lors des tours précédents une 3ème rencontre d’appui.

Maintenant il ne faut se cacher que la barre cette fois est haute et que les Pingouins ne sont que trop prévenus.



Samedi – Match 2



Morzine-Avoriaz 54% - 46% Toulouse-Blagnac

Même si on espère tous que les toulousains continuent à nous surprendre, à bousculer nos certitudes de pronostiqueur, on ne peut raisonnablement les mettre à une meilleure cote. En effet tout plaide à l’avantage des morzinois : leur régularité en saison régulière comme en play-off (tous les tours passés en 2 matchs sec) et bien sûr cette victoire en terre occitane. Pour autant on a envie de dire que le parcours de leur adversaire haut-garonnais force le respect par son caractère atypique et nous interpelle forcément comme probablement leurs futurs adversaires alpins. Car comment ne pas croire à l’exploit lorsque l’on voit les exceptionnels retournements de situations qu’ont su arracher les Bélougas en terre adverse et cela par 2 fois. On ne doute pas qu’ils donneront tout mais ils auront beaucoup joué avec le feu, les contraignant à jouer plus de matchs que les Pingouins. Aussi la question est se demander s’ils ne risquent pas de payer les efforts des tours précédents ?



Dimanche - Match 3 d’appui éventuel



Morzine-Avoriaz 53% - 47% Toulouse-Blagnac

S’il y a match d’appui c’est que donc les Bélougas ont su trouver le caractère et l’énergie pour récidiver. Chapeau bas. Maintenant ce qui risque de compter c’est la récupération. Certes d’avoir su à nouveau créer l’exploit va probablement booster les toulousains, d’où ce léger resserrement des cotes. Pour autant l’accumulation des rencontres est bien réelle et la motivation des Pingouins tout aussi. Après cette triste saison 2020/21 pour les raisons que l’on sait, ils se sont préparés depuis l’annonce du retour à une situation normale à ce bel objectif que de revenir en D1. Seule peut-être une pression trop forte, mal assumée, pourrait contrarier l’efficacité de leur jeu.