Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Les Pronos de la journée de rattrappage du championnat Un certain nombre de rencontres n'ont pu être joué pour des raisons diverses, nous les retrouvons ce week-end de mise à jour du calendrier et notre spécialiste vous fait part de ses tendances. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 18/02/2023 à 07:00 Tweeter Tendances pour ce week-end de mise à jour

du calendrier de D2



Avant de parler de ce week-end particulier consacré au rattrapage de toutes ces journées de championnats non encore jouées nous allons revenir sur la rencontre disputée mercredi soir dans le cadre de la mise à jour de la 6ème journée.





Entre parenthèse () le rappel des cotes





Annecy 6 - 3 Vaujany/Grenoble (47-53)

Les Chevaliers, en contredisant nos tendances, ont surtout confirmé un réel renouveau en signant ici une 4ème victoire de suite et de plus face à une équipe qui domine cette poule sud avec seulement 1 seule défaite. Cette performance est due à une bonne entame de match des annéciens qui très vite font la différence en début de tiers. Ils remporteront la 1ère période 3 à 1 mais aussi la 2ème 2 à 1. Le break était plus que fait à 5-2. Les jeunes Grizzlys n’ont pu que faire égalité dans l’ultime période pour un score final de 6 – 3 en leur défaveur. La première conséquence est que Vaujany devra attendre encore un peu pour assoir définitivement sa place de leader. Rappelons qu’une seule victoire suffit et qu’il leur reste 2 rencontres à disputer. La 2ème est que les Savoyards peuvent encore espérer ravir la 4ème place à Villard de Lans qui n’est plus qu’à 2 points. Mais pour cela il leur faudra non seulement remporter l’ultime match qui leur reste à jouer mais aussi que les Ours s’inclinent lors des 2 journées de championnat qu’ils ont encore dans leur calendrier. Si par leur malheur les hommes du Vercors venaient à perdre ce samedi à Angers, tout se jouerait lors de la dernière journée. Hors justement ce sera à Annecy pour une rencontre qui pourrait être explosive.





Ce week-end - journée rattrapage des matchs en retard

Venons-en à la présentation de ce week-end de championnat qui est un patchwork de plusieurs journées de championnats qui pour des raisons diverses et variées n’ont pu être jouées par ces équipes ci-dessous aux dates normalement prévues.





Entre parenthèse ( ) le rappel du classement des équipes.





Poule A



Match en retard de la 4ème journée,



Paris (1) 62% - 38% Wasquehal (10)

Match des extrêmes où seuls les parisiens ont quelque chose à gagner. Auteurs d’un parcours remarquable en championnat et ayant l’avantage de recevoir, on imagine mal les Français Volants se faire surprendre sur la petite glace de Bercy. De plus cette victoire les mettrait définitivement à l’abri d’un éventuel retour des Diables valenciennois ; d’où des cotes sans discussion en leur faveur. Du côté des Lions des Hauts-de-France tout est joué déjà depuis quelques semaines et on cherchera à revoir ses fondamentaux, à prendre une leçon en espérant qu’elle ne soit pas trop magistrale. A noter d’ailleurs que des 4 équipes condamnées à la poule de maintien, Wasquehal sera la seule à ne pas être au repos ce samedi.



Match en retard de la 6ème journée,



Meudon (3) 53% - 47% Reims (4)

Longtemps à la lutte pour cette 3ème place les Phénix ne peuvent hélas plus prétendre revenir sur Meudon. Par contre ils ont encore à consolider leur 4ème place. Mais, bien que les Comètes n’aient plus rien à gagner ni à perdre, il n’est pas sûr qu’elles fassent cadeau de ces précieux 3 points aux rémois, ne serait-ce parce qu’ils ne voudront pas décevoir leurs partisans.





Poule B



Matchs en retard de la 5ème journée,



Angers II (8) 48,50% - 51,50% Villard-de-Lans (4)

Nos cotes, malgré la différence de classement, seront relativement serrées parce que ces 2 équipes ont intérêt à l’emporter car elles peuvent encore améliorer leur classement. C’est tout particulièrement le cas de Villard-de-Lans qui est à portée de la 3ème place mais qui doit aussi défendre sa précieuse 4ème place que convoite désormais Annecy grâce à son exploit mercredi face à Vaujany. Une victoire des Ours les mettrait définitivement hors d’atteinte des Savoyards et leur permettrait pour 1 point de passer devant le HCMP. Tout se jouerait à distance lors de la 18ème et dernière journée pour cette dernière place du podium. Dans le cas inverse la 4ème place se jouerait alors les yeux dans les yeux entre Ours et Chevaliers sur les bords du lac d’Annecy. La réserve d’Angers a su assurer l’essentielle, le maintien, par cette qualification en play-off. Bien sûr, avec cet avantage de recevoir, ils aimeraient en profiter pour se rapprocher des 2 équipes les précédent, voir même faire coup double et les dépasser toutes les deux. Nous aurons un a priori favorable pour les isérois mais nos cotes restent prudentes car Roanne a eu toutes les peines du monde à vaincre samedi dernier les jeunes Ducs et les Ours peuvent parfois passer complètement à côté de leur match comme il y a 3 semaines face à Vaujany.



Vaujany/Grenoble (1) 60% - 40% Toulouse/Blagnac (7)

Sur leur état de forme ou plutôt de méforme nous ne pouvons guère être optimiste pour les toulousains et nos cotes s’en ressentent. Pourtant ils sont désormais bien menacés par les angevins et il serait bon de réagir. Mais voilà, ils vont chez le leader vaujaniat qui, vexé d’avoir laissé passer l’occasion de le faire ce mercredi, cherchera à assoir définitivement leur 1ère place.





Match en retard de la 8ème journée,



Valence (6) 48% - 52% Roanne (2)

Si les ligériens ont une très faible possibilité de ravir la 1ère place à Vaujany, par contre celle de dauphin ne peut plus leur échapper. Tout l’inverse pour les drômois sur une mauvaise série de 3 défaites. Ils ne peuvent revenir sur la 5ème place mais restent sous la menace des 2 équipes qui les suivent. Pour leur malheur ils reçoivent une des équipes en forme du moment, quoique . . . Les Renards l’ont certes remporté la semaine dernière chez le 8ème mais non sans mal et par la plus petite des marges. Alors les Lynx peuvent y croire et si nos cotes seront en faveur des roannais ce sera avec une certaine prudence. Entre parenthèse () le rappel des cotesLes Chevaliers, en contredisant nos tendances, ont surtout confirmé un réel renouveau en signant ici une 4ème victoire de suite et de plus face à une équipe qui domine cette poule sud avec seulement 1 seule défaite. Cette performance est due à une bonne entame de match des annéciens qui très vite font la différence en début de tiers. Ils remporteront la 1ère période 3 à 1 mais aussi la 2ème 2 à 1. Le break était plus que fait à 5-2. Les jeunes Grizzlys n’ont pu que faire égalité dans l’ultime période pour un score final de 6 – 3 en leur défaveur. La première conséquence est que Vaujany devra attendre encore un peu pour assoir définitivement sa place de leader. Rappelons qu’une seule victoire suffit et qu’il leur reste 2 rencontres à disputer. La 2ème est que les Savoyards peuvent encore espérer ravir la 4ème place à Villard de Lans qui n’est plus qu’à 2 points. Mais pour cela il leur faudra non seulement remporter l’ultime match qui leur reste à jouer mais aussi que les Ours s’inclinent lors des 2 journées de championnat qu’ils ont encore dans leur calendrier. Si par leur malheur les hommes du Vercors venaient à perdre ce samedi à Angers, tout se jouerait lors de la dernière journée. Hors justement ce sera à Annecy pour une rencontre qui pourrait être explosive.Match des extrêmes où seuls les parisiens ont quelque chose à gagner. Auteurs d’un parcours remarquable en championnat et ayant l’avantage de recevoir, on imagine mal les Français Volants se faire surprendre sur la petite glace de Bercy. De plus cette victoire les mettrait définitivement à l’abri d’un éventuel retour des Diables valenciennois ; d’où des cotes sans discussion en leur faveur. Du côté des Lions des Hauts-de-France tout est joué déjà depuis quelques semaines et on cherchera à revoir ses fondamentaux, à prendre une leçon en espérant qu’elle ne soit pas trop magistrale. A noter d’ailleurs que des 4 équipes condamnées à la poule de maintien, Wasquehal sera la seule à ne pas être au repos ce samedi.Longtemps à la lutte pour cette 3ème place les Phénix ne peuvent hélas plus prétendre revenir sur Meudon. Par contre ils ont encore à consolider leur 4ème place. Mais, bien que les Comètes n’aient plus rien à gagner ni à perdre, il n’est pas sûr qu’elles fassent cadeau de ces précieux 3 points aux rémois, ne serait-ce parce qu’ils ne voudront pas décevoir leurs partisans.Nos cotes, malgré la différence de classement, seront relativement serrées parce que ces 2 équipes ont intérêt à l’emporter car elles peuvent encore améliorer leur classement. C’est tout particulièrement le cas de Villard-de-Lans qui est à portée de la 3ème place mais qui doit aussi défendre sa précieuse 4ème place que convoite désormais Annecy grâce à son exploit mercredi face à Vaujany. Une victoire des Ours les mettrait définitivement hors d’atteinte des Savoyards et leur permettrait pour 1 point de passer devant le HCMP. Tout se jouerait à distance lors de la 18ème et dernière journée pour cette dernière place du podium. Dans le cas inverse la 4ème place se jouerait alors les yeux dans les yeux entre Ours et Chevaliers sur les bords du lac d’Annecy. La réserve d’Angers a su assurer l’essentielle, le maintien, par cette qualification en play-off. Bien sûr, avec cet avantage de recevoir, ils aimeraient en profiter pour se rapprocher des 2 équipes les précédent, voir même faire coup double et les dépasser toutes les deux. Nous aurons un a priori favorable pour les isérois mais nos cotes restent prudentes car Roanne a eu toutes les peines du monde à vaincre samedi dernier les jeunes Ducs et les Ours peuvent parfois passer complètement à côté de leur match comme il y a 3 semaines face à Vaujany.Sur leur état de forme ou plutôt de méforme nous ne pouvons guère être optimiste pour les toulousains et nos cotes s’en ressentent. Pourtant ils sont désormais bien menacés par les angevins et il serait bon de réagir. Mais voilà, ils vont chez le leader vaujaniat qui, vexé d’avoir laissé passer l’occasion de le faire ce mercredi, cherchera à assoir définitivement leur 1ère place.Si les ligériens ont une très faible possibilité de ravir la 1ère place à Vaujany, par contre celle de dauphin ne peut plus leur échapper. Tout l’inverse pour les drômois sur une mauvaise série de 3 défaites. Ils ne peuvent revenir sur la 5ème place mais restent sous la menace des 2 équipes qui les suivent. Pour leur malheur ils reçoivent une des équipes en forme du moment, quoique . . . Les Renards l’ont certes remporté la semaine dernière chez le 8ème mais non sans mal et par la plus petite des marges. Alors les Lynx peuvent y croire et si nos cotes seront en faveur des roannais ce sera avec une certaine prudence.





© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur