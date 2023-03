Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Les pronos de la journée du 18 mars Les pronostics de la journée du 18 mars, Play-offs et Poule de Maintien du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2022-2023. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 18/03/2023 à 13:00 Tweeter Tendance 1ère manche quart de finale D2

&

Nos tendances pour ce samedi vont être d’autant plus proches de l’équilibre qu’à la lecture des résultats on voit qu’il y a eu plutôt un bel équilibre entre les 2 poules.



Certes il y a l’exception d’Annecy mais les résultats des dernières semaines des chevaliers mettaient en évidence une montée en puissance telle qu’il fallait faire quelque peu abstraction de leur classement consécutif à une mise en action un peu poussive en début de saison.



Lors de la 1ère manche des 8èmes de finale nous avions mis une majorité de cotes favorables pour les équipes en déplacement et effectivement on a eu quasi que des succès extérieurs. Cette fois nous pensons qu’il devrait avoir au moins un équilibre entre les victoires à domicile et extérieur.



Enfin nous nous attarderons sur l’affiche Annecy- Vaujany/Grenoble car bien des questions se posent autour de cette rencontre quelque part assez inédite car jusque-là jamais une réserve n’avait été aussi bien classé en saison régulière et n’avait franchi le 1er tour. Or cela ne va pas sans quelques interrogations.



En poule de maintien, la 3ème journée se déroulera bien pour les 4 équipes concernées. Certes certaines n’ont joué qu’un seul match mais il est évident que celles qui cumuleront une 2ème victoire, sans que cela soit définitif, auront pris une sérieuse option pour le maintien.





Entre parenthèse le rappel du classement à l’issue de la saison régulière.

PHASE DE PLAY-OFFS POUR LE TITRE



Meudon (3) 52% - 48% Roanne (2)

Comme la saison dernière les Comètes se retrouvent en quart de final mais cette fois ils n’auront plus l’avantage du match retour et d’appui à domicile. Mais à vrai dire cela ne les avait pas empêché d’être éliminé alors qu’ils étaient avec Morzine les favoris à la montée. Les ambitions sont les même malgré une saison régulière moins réussie. La faute à un gros passage à vide durant les dernières semaines de 2022. Ils ont par la suite retrouvé un regain de forme qui les vit remonter prestement au classement mais trop tard pour venir taquiner les 2 premiers. Il n’en ai pas moins vrai que Meudon est à priori sur une belle dynamique qui en fait un sérieux outsider. C’est exactement le cas aussi des Renards qui ont eu une 1ère phase plus régulière que leurs adversaires et qui leur a permis de finir 2ème. Eux aussi ont été éliminés en quarts la saison dernière et, sans avoir la pancarte de favoris comme les franciliens, ils avaient néanmoins l’objectif d’aller plus loin. C’est encore plus le cas cette saison où on ne se cache pas de vouloir lorgner sur la division au dessus. Devant 2 équipes aussi ambitieuses le pronostic est des plus délicats. La confrontation s’annonce équilibrée mais nous donnerons les faveurs des tendances à l’équipe recevante, Meudon, qui fut jusque là plutôt solide sur sa glace.



Villard-de-Lans (4) 48% - 52% Paris (FV) (1)

Bien que jouant sur leur glace, c’est un gros défi qui attend les Ours car les parisiens ont été d’une extrême régularité et sans complexe à l’extérieur où ils n’auront connu qu’une défaite, la seule de la saison pour le moment. Ce n’est pas le cas des villardiens avec 5 de leurs 7 défaites à la maison et parfois sur des scores un peu étonnant (11-0 face à Amnéville) et des victoires parfois à l’arraché comme contre le dernier Colmar (en prolongation), voir la semaine dernière face à Courbevoie. C’est d’ailleurs à se demander si ce n’est pas plus mal pour eux d’avoir à disputer le match retour et d’appui éventuelle à l’extérieur. Par la même pour cette 1ère manche, nous donnerons plus de crédit aux Volants mais les écarts de cotes restent mesurés.



Courchevel-Méribel-Pralognan (3) 51% - 49% Valenciennes (2)

Là aussi, il est bien difficile de donner un favori sur cette 1ère manche et si la 1ère phase très régulière des nordistes est incontestablement à leur avantage avec 3 défaites contre 6 pour les Bouquetins, il faut bien avouer que ces derniers sont sur une dynamique intéressante au point d’avoir passé leur 1er tour avec une différence buts marqués-encaissés bien meilleure que celle de leur adversaire. Même si les Diables rouges sont certainement parmi les outsiders les plus crédibles de cette division, nous pensons que l’entente alpine peut les mettre en difficulté et nous accorderons finalement une prudente préférence pour le HCMP avec des cotes très proches l’une de l’autre.



Annecy (5) 51% – 49% Vaujany/Grenoble (1)

Comme nous nous posions cette question lors de notre chronique ‘’Retour de Week-End’’ : et si Annecy avait le meilleur tirage de ce 2ème tour ? Car l’adversaire qui se présente à eux, si redoutable soit-il au vu de son parcours, va devoir gérer un planning compliqué et probablement faire des choix cornéliens. A savoir : nul n’ignore que l’effectif des Grizzlys est composé des meilleurs espoirs de Grenoble, dont en majorité des juniors nés après 2003 et ils sont si talentueux qu’ils font chaque saison partie des favoris n°1 pour le titre de champions de France aussi bien en U20 que U18. Or ces 2 championnats comme la D2 sont en pleines phases finales et les jeunes grenoblois auront à jouer leurs quarts de finales, aussi bien en U18 qu’en U20, les 18 et 19 mars. Sans compter que certains peuvent être amenés à évoluer aussi en D1 avec Chambéry, (voir en Magnus mais très peu probable ce week-end). Nous savons le réservoir de joueurs grenoblois conséquent mais par forcément de qualité égale. Quels vont être les choix des coachs ? Jusque là la priorité a toujours été donnée aux équipes juniors. Aussi, et malgré une saison jusque-là qui plaide pour les isérois, nous pensons qu’il va être bien dur de relever le défi incroyable qui leur est proposé. Les Chevaliers du Lac ont donc une magnifique opportunité de faire une performance, d’autant qu’ils sont sur une dynamique exceptionnelle depuis quelques semaines. Elle leur a permis en fin de saison régulière de remonter du bas de classement à la 5ème place (où, soit dit en passant, ils ont infligé aux Grizzlys une de leurs rares défaites) et de passer les 8èmes de finale face aux 4èmes de la poule A avec une facilité assez déconcertante. A l’analyse de tout cela nous mettons Annecy en position de favori mais restons prudent sur les tendances car nous ne savons à qui le staff grenoblois va vouloir donner sa priorité.





POULE DE MAINTIEN

Wasquehal (10) 49,50% - 50,50% Clermont-Ferrand (9)

C’est un peu l’inconnue pour 2 équipes qui non seulement ne se sont pas encore rencontrées cette saison mais n’ont plus croisé le fer depuis pas mal d’années. Il est donc assez difficile d’établir des comparaisons. Si la différence de niveau entre les 2 poules ne semble plus tellement évidente, il faut cependant souligner qu’au niveau comptable la saison régulière des Arvernes fut plus prolifique (5 victoires, 15 points) que celle des nordistes (1 victoire, 3 points). Ce constat leur donne un peu plus de crédit dans nos tendances mais avec une certaine prudence. Les Sangliers l’ont certes emporté en Alsace sur un score plus large que les Lions face à ces mêmes adversaires une semaine avant. Mais le match n’en fut pas moins disputé et les Titans auraient à priori manqué beaucoup de réussite. Elle avait fui également les clermontois lors de la 1ère journée face à Amiens prouvant qu’ils ne sont donc pas toujours un exemple de régularité. L’état de fraicheur peut aussi jouer or le voyage de Clermont-Fd. à Wasquehal est long.



Colmar (10) 40% - 60% Amiens II (9)

Saison terminée en U20 élite comme en Magnus pour Mulhouse et pour Amiens ; pas encore pour Strasbourg élite U20 et D1. Voila qui peut avantager la réserve picarde car Colmar est formé essentiellement de juniors des 3 clubs alsaciens. Or les meilleurs de Strasbourg risquent de manquer puisqu’ils jouent quasi au même moment en élite U20 ou en D1 ; handicap dont les Titans se seraient bien passés alors qu’ils peinent à accrocher leur 1ère victoire. On risque ainsi d’avoir sur la glace les jeunes les plus doués participant entre autres et plus ou moins régulièrement à l’élite sénior. A nouveau avantage à la réserve d’Amiens qui possède certainement les espoirs les plus remarquables à ce niveau-là. (Ils ont d’ailleurs grandement participé à la victoire à Clermon-Fd.). A l’analyse de tous ces éléments nous faisons des jeunes Gothiques largement nos favoris du week-end. 