Tendance 16èmes journées de D2

Un long week-end de championnat qui nous attend puisqu’il s’étendra sur 3 jours (sans compter sur le match de mardi prochain entre Wasquehal et Evry-Viry mais nous en reparlerons lors de la chronique “Retour de Week-end”).



Il y aura quelques rencontres indécises mais aussi pas mal d’affiches des extrêmes et par la même des cotes très déséquilibrées. Par conséquence en tête de classement il ne faut pas s’attendre à des changements. On suivra la rencontre Courbevoie- Reims qui risque d’être déterminante pour la place de 4ème de la poule A. Nous aurons un œil également l’affiche Toulouse-Blagnac face à Annecy où on attend de voir si enfin les Bélougas vont se réveiller et mettre un terme à une incroyable série de défaites pour une équipe qui fut longtemps leader de cette poule B.





Entre parenthèse ( ) le rappel du classement des équipes.





Poule A



Amnéville (7) 54% - 46% Evry-Viry (8)

Nous aurions certainement donné des cotes plus serrées il y a seulement une semaine mais la performance des Red Dogs à Reims samedi dernier change un peu la donne. De plus depuis la reprise les essonniens manquent cruellement de résultat. Aussi nous pensons que les mosellans doivent pouvoir confirmer ce regain de forme et continuer de s’éloigner de la fatidique 9ème place. Mais attention, la surprise n’est pas à exclure car les franciliens sont aussi sous la menace de la réserve d’Amiens, l’actuel 9ème et dernier condamné à la poule de relégation. Pour mémoire Amnéville ne devance Evry-Viry qu’à la faveur du goal-average particulier mais n’ont tous les 2 que 4 points d’avance sur la réserve d’Amiens.



Meudon (3) 57% - 43% Amiens II (9)

Il serait difficile de ne pas placer les Comètes sur une autre orbite que les Gothiques car le comeback des franciliens est actuellement irrésistible, celui des picards nettement moins. Il est donc très peu probable que ces derniers refassent quelque peu leur retard sur Evry-Viry. Les altoséquanais (ainsi se nomme les habitants des Hauts-de-Seine, pas évident à retenir !) vont s’attacher surtout à conforter leur 3ème place encore sous la menace de Courbevoie. Leur retard sur Valenciennes (7 points) malgré leur match en moins et sur Paris (5 points) certes un peu moindre mais cette fois avec un match de plus déjà joué, fait qu’il va être bien problématique de les rejoindre.



Valenciennes (1) 58% - 42% Wasquehal (10)

Il risque fort de ne pas avoir photo à la fin de la rencontre lors de ce derby du nord car c’est bien aussi le match des extrêmes : le 1er reçoit le dernier. Il y a donc fort à parier que ce ne sera pas encore ce week-end que les Diables Rouges perdront leur leadership sur cette poule, sans vouloir faire offense aux valeureux Lions. Ces derniers s’efforceront de donner une bonne réplique et d’en profiter pour accumuler de l’expérience en vue des joutes futures en Play down. Nos tendances sont donc sans surprise largement en faveur de Valenciennes.



Paris (2) 57% - 43% Rouen II (6)

Ici match en théorie un peu plus disputé entre le 2ème et le 6ème. Pour autant et à la vue de la régularité des résultants des parisiens, sans équivoque nous les plaçons largement en tête de nos cotations. Confortablement installés à la 6ème place, une défaite des jeunes normands ne compromettra pas leur classement ; à eux donc de profiter de cette confrontation pour la jouer sans retenue et accumuler de l’expérience et . . . sait-on jamais.



Courbevoie (4) 53% - 47% Reims (5)

Probablement une des affiches les plus indécises même si les 2 équipes connaissent en cette fin de saison régulière une baisse de performance surtout du côté des Phénix. Cela leur a valu de se faire manger par Meudon au classement et maintenant ces 2 formations luttent pour cette 4ème place si précieuse en vue des play-offs. Avantage pour les recevants courbevoisiens particulièrement efficace sur leur glace cette saison.



Poule B



Vendredi 3 février



Roanne (2) 55% - 45% Valence (5)

Seulement 4places les séparent mais sur le rythme de performances actuel incontestablement les ligériens sont plus impressionnants. Pour les drômois, pas si loin de leurs voisins du Vercors, il va être bien difficile de pouvoir prétendre remonter un peu sur eux à l’issue de cette soirée. Pas le moment de baisser d’intensité pour les Renards dont leur toute fraiche 2ème place reste très menacée par les Bouquetins du HCMP.



Samedi 4 février



Angers II (7) 48% - 52% Courchevel-Méribel-Pralognan (3)

Là aussi 4 places les séparent mais cette fois l’affiche devrait s’avérer nettement plus équilibrée. D’abord parce que les moins bien classés auront l’avantage du terrain. Ensuite parce que les angevins ont gagné à Valence des drômois qui eux même avaient vaincu la semaine d’avant les Bouquetins. Voilà qui donne espoir à une belle performance. Nos tendances respectent la hiérarchie du classement mais avec des cotes suffisamment équilibrées pour laisser place à un exploit des jeunes Ducs.



Vaujany (1) 64% - 36% Colmar (10)

La cote la plus déséquilibrée de cette 16ème journée. Comment peut-il en être autrement lorsque le leader incontestable reçoit un dernier malheureusement tout aussi incontestable. Les jeunes Titans vont donc se confronter à ce qu’il se fait de mieux chez les espoirs, eux qui ont aussi l’occasion de croiser ces mêmes joueurs dans le championnat U20 élite ; sans plus de succès d’ailleurs.



Toulouse-Blagnac (6) 50,50% - 49,50% Annecy (8)

A l’inverse ici nos cotations sont presque à l’équilibre. C’est un gros test pour ces 2 équipes. A la recherche de plus de régularité côté Savoyard, les Chevaliers vont tenter d’aligner 2 succès de suite et de gagner 1, voir 2 places au classement. Mais plus encore pour les toulousains l’issue de cette rencontre est d’importance. Leurs belles performances de début de saison les ont mis à l’abri des 2 dernières places. Mais il leur faut, après 6 défaites de rang, absolument retrouver le chemin de la victoire. Une 77ème défaite, qui plus est à la maison, pourrait sérieusement compromettre leur fin de saison avec probablement quelques conséquences sur le moral de cette équipe si brillante en début de saison et avec des ambitions légitimes.



Clermont-Ferrand (9) 48,50% - 51,50% Villard de Lans (4)

Si nous tenons compte de la hiérarchie du classement en accordant les faveurs des tendances à Villard-de-Lans, nous proposons par contre des cotes assez serrées. Les 2 journées précédentes ont montré une érosion certaine des performances des Ours, en particulier samedi dernier où cette gifle reçue sur leur glace par Vaujany semble trop grosse pour refléter la réalité de cette équipe. Aussi peut-on s’attendre une réaction de leur part, ne serait-ce que pour conserver la 4ème place. Mais les Sangliers de leur côté n’ont plus rien à perdre et s’ils ont laissé quasiment leurs dernières illusions à Annecy samedi dernier, ils n’en ont pas moins donné du fil à retordre aux Chevaliers avant de s’incliner d’1 but. De plus ils ont battu les anciens leaders toulousains le week-end précédent. Quitte à être condamner à la poule de relégation, autant s’y préparer au mieux et pour cela savoir l’emporter sur des équipes qualifiées pour les play-offs, même si cela ne change rien comptablement, comme le dit la chanson : c’est bon pour le moral.



Dimanche 05 (J.09)



Vaujany (1) 57% - 43% Valence (5 à la veille de la 16ème journée)

Week-end bien chargé pour ces 2 équipes qui récupèrent ici un report de journée de championnat. On peut craindre à la vue de nos cotes que pour les Lynx cela soit un douloureux week-end car pas plus que contre Roanne vendredi, ils n’auront la faveur de nos tendances face aux Grizzlys. Ils risquent donc de rétrograder d’1 voire 2 rangs. Pour l’entente Vaujany-Grenoble bien au contraire leur place de leader devrait encore se retrouver renforcé à moins que trop de désinvolture . . . mais nous n’y croyons guère.