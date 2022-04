Tendances D2 Playoff Demi-finales

Poule de maintien

Play Offs 1/2 Finales Match 2 & 3 éventuel



C’est donc ce week-end que nous connaîtrons les 2 équipes finalistes et il n’est pas impossible que ce soit même dès samedi. Car il faut bien l’avouer, en l’emportant dès la première manche chez l’adversaire, les équipes considérées comme favorites par le classement résultant de la 1ère phase, n’ont fait que confirmer les choses.



Nos cotes ne peuvent qu’objectivement refléter cette situation. Pourtant rien ne peut être considéré comme acquis avant le coup de sifflet final et on suivra particulièrement la confrontation entre les Chevaliers recevant les Bélougas au bord de leur cher lac.

Ces derniers, les Bélougas ont su prouver lors du tour précédant que les exploits sportifs ça existe et que c’est même ce que tous les supporters attendent . . . ou redoutent.



Pas très loin également en Haute-Savoie se déroulera l’autre demi-finale et bien qu’étant eux même des alpins, on peut craindre que la montagne morzinoise soit un peu raide à gravir, même pour des Bouquetins.







Samedi Match 2

Morzine-Avoriaz 54% - 46% Courchevel-Méribel-Pralognan

Quatrième confrontation pour ces 2 équipes et il va falloir que les Bouquetins brisent ce plafond de verre qui leur a interdit cette saison de vaincre au moins une fois ces sacrés Pingouins. Ce samedi c’est le moment ou jamais pour prolonger encore l’espoir. Mais on ne peut cacher que cela risque d’être très dur face à une équipe en pleine confiance et que nous plaçons en toute logique en tête de nos cotes.



Dimanche Match 3 d’appui éventuel

Morzine-Avoriaz 52% - 48% Courchevel-Méribel-Pralognan

Si nous devons en venir à cette belle, c’est que donc l’entente Courchevel-Méribel-Pralognan aura réussi un sacré exploit la veille. Le plein de confiance acquis fait que nous nous devons de resserrer les cotes. Pour autant nous n’irons pas jusqu’à inverser la tendance car l’entraîneur Stéphane Gros a trop d’expérience pour ne pas analyser avec pertinence ce qui n’a pas fonctionner afin de vite rectifier le tir.





Samedi Match 2

Annecy 52% - 48 % Toulouse-Blagnac

Là aussi comment ne pas avoir un apriori favorable pour l’équipe savoyarde. Pourtant ici il faut se montrer un peu plus prudent. Certes là aussi nous en sommes à la 4ème confrontation et là aussi Toulouse n’a pu réussir jusque à maintenant à s’imposer. Mais ce ne fut jamais des victoires faciles pour Annecy, loin de là. La confrontation de samedi dernier n’a pas échappé à la règle. De plus ils n’ont pu que méditer sur les mésaventures des Comètes face aux Bélougas. C’est un avertissement qui ne peut qu’inciter les Chevaliers à se méfier d’un excès de confiance. Une belle bataille se prépare et ils devront être à 100%, voir plus, pour réussir à obtenir dès ce samedi leur billet pour la finale



Dimanche Match 3 d’appui éventuel :

Annecy 50,50% - 49,50% Toulouse-Blagnac

Si la veille nos toulousains nous ont refait le même coup qu’à Meudon alors incontestablement il faudra convenir qu’ils ont un gros moral et ne doutent pas de leur capacité. Nécessairement nous affichons des cotes presque à égalité. On laissera néanmoins un petit apriori favorable aux Chevaliers car eux aussi savent réagir après une défaite et ils ont quand même le petit avantage, mais pas négligeable, de jouer devant leurs partisans.











Poule de Maintien



Dans cette poule de maintien, seule une rencontre se déroulera. Il s’agit en fait de celle de la 2ème journée qui, le 12 mars dernier, devait opposer Colmar à Poitiers avant d’être reportée.

Celle entre Evry/Viry et Courbevoie ayant bien eu lieu ces 2 équipes sont donc au repos. Il ne leur restera à ces 4 clubs concernés qu’une seule rencontre le 16 avril à disputer pour clore définitivement cette poule de maintien et connaître les 2 équipes reléguées en division inférieure. On en connait déjà une, Poitiers.

Pour les heureux lauréats qui se maintiendront, seul Courbevoie est assuré d’en faire parti. Tout se jouera peut-être ce samedi mais plus probablement lors de la dernière journée.



Colmar 54% - 46% Poitiers

Rencontre importante qui se joue pour les alsaciens. En effet et contrairement aux Dragons poitevins, les Titans, dans leur lutte à distance avec Evry/Viry, ont encore une chance de se maintenir. Pour cela la victoire ce soir est impérative. S’ils gagnent ils ne seront certes pas encore sauvés, mais s’ils perdent alors ils perdent avec tout espoir de revenir sur les franciliens (sauf peut-être si c’est au bout d’une prolongation mais ça sera très compliqué). Déjà de part les performances respectives des 2 équipes nous aurions placé Colmar favori. La motivation forcément plus grande des joueurs de l’est ne fait qu’accentuer nos cotes en leur faveur.