Poule de maintien

Division 2 Saison 2021/22



Il ne reste plus que deux équipes de la poule A à aborder ces quarts de finale et si Meudon parait avoir toutes les armes pour pouvoir passer ce stade de la compétition, le challenge ne s’annonce pas impossible mais plus ardu pour Valenciennes. Son adversaire, l’entente Courchevel, Méribel, Pralognan a eu certes par moment des résultats en dent de scie mais les Bouquetins ont les armes pour troubler les Diables nordistes.



Des 2 leaders de la saison régulière, ce sont peut-être les Pingouins qui se voient proposer l’adversaire le plus coriace en la personne de Roanne, trublion notoire de la Division 2, mais les Comètes auront eux aussi à s’adapter à Toulouse, un adversaire d’un calibre supérieur à celui rencontré lors du 1er tour.



Le dernier duel proposé s’annonce quant à lui particulièrement équilibré ; d’ailleurs ces 2 équipes, Villard de Lans et Annecy, se sont croisées par 2 fois en saison régulière et ont remporté chacune leur rencontre à la maison.

Qaurt de finale Aller



Roanne 49% - 51% Morzine/Avoriaz

Rencontrés par 2 fois déjà lors de la saison régulière, à chaque fois les alpins se sont imposés. Mais ce fut dans la douleur à Roanne puisque l’on eut droit aux prolongations. Cette fois il faudra l’emporter pour les Renards s’ils veulent garder espoir lorsqu’il s’agira de partir guerroyer sur le glaçon des Pingouins. Avec l’aide de leurs partisans c’est chose tout à fait dans leurs cordes comme ils l’ont prouvé dans le passé. Néanmoins le parcours des alpins plaide en leur faveur et nous proposons une cote au plus juste mais restant favorable aux savoyards.





Toulouse/Blagnac 48% - 52% Meudon

Les Comètes s’en vont défier en terre occitane une équipe qui a su faire de belles performances lors de la saison régulière mais aussi d’autres beaucoup plus quelconques. Il faudra donc aux Bélougas être particulièrement dans un bon jour car en face cette équipe francilienne est un exemple de régularité. Elle mérite nos faveurs dans nos cotations.





Villard de Lans 52% - 48% Annecy

Le 2ème de poule B se rend donc chez le 6ème de cette même poule. Mais méfions-nous de ce classement trompeur car les Ours avaient fait un début de saison catastrophique les pénalisant durablement au classement. Puis l’osmose dans l’équipe finit apparemment par se faire car la seconde moitié de saison vit un redressement spectaculaire des villardiens, si bien d’ailleurs qu’en 2ème partie de saison régulière les Ours auront fait aussi bien que les Chevaliers en remportant autant de victoires, battant entre-autre largement ces derniers sur le plateau (5-1). Nous pensons que l’affiche s’annonce belle et incertaine mais que les Ours devraient pouvoir vaincre à nouveau devant leurs partisans.





Courchevel-Méribel-Pralognan 52% - 48% Valenciennes

C’est peut-être cette rencontre qui nous permettra le mieux d’essayer d’évaluer les différences de niveau possibles entre les 2 poules de D2 puisque le 3ème du groupe sud accueille le 2ème du nord. Les Diables Rouges s’étaient faits diablement surprendre chez eux au 1er tour par les Grizzlys. Certes ils ont su redresser la situation en terre alpine mais quelque peu aidés en cela par la priorité donnée ce même week-end de l’entente Vaujany-Grenoble au championnat junior élite et dont Grenoble brigue le titre aussi bien en U20 qu’en U17. Du côté des Bouquetins on se doute qu’il n’y a pas ce même genre de dilemme, ici l’ambition est bien, tout comme leurs adversaires, d’aller le plus loin possible dans ce championnat de D2. La série s’annonce indécise mais nous pensons que cette 1ère manche devrait revenir à l’entente des trois stations.



Poule de maintien

Journée 03

Ici confiance est plutôt accordée aux équipes d’Ile-de-France qui semblent sur une dynamique plus intéressante. Certes rien n’est encore joué mais il serait temps de prendre des points pour les 2 autres équipes issues de la poule B.



Evry/Viry 54% - 47% Colmar

Toujours sans victoire, les alsaciens jouent gros pour leur avenir mais cela s’annonce difficile, d’autant que les franciliens ont à se rattraper de la bévue de la semaine dernière qui les avait vu s’incliner chez eux face à Courbevoie.





Poitiers 48% - 52% Courbevoie

Mis en confiance par leur belle victoire à Evry/Viry, les Coqs viendront avec la ferme intention de bousculer les Dragons poitevins. Attention à l’excès de confiance mais il est vrai que ces derniers semblent avoir bien du mal à finir la saison.





