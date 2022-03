Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Les pronos des 1/4 Finale M2 & Poule de Maintien J 04 Les pronos des 1/4 Finale M2 & Poule de Maintien J 04 du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2021-2022. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 26/03/2022 à 08:00 Tweeter Tendances Division 2

Quart de final retour, match d’appui

Poule de maintien Nous avons assisté la semaine dernière qu’à l’exception de Villard de Lans, toutes les équipes qui recevaient, s’étaient inclinées malgré cependant de belles résistances. Alors bien sûr cette situation est fort favorable aux vainqueurs de cette phase aller car ils se voient offrir l’occasion de conclure dès ce samedi. Mais ils devront se méfier car l’opposition fut vive samedi dernier avec probablement de la frustration chez les vaincus qui voudront démontrer qu’ils sont encore capables de faire de la résistance. Alors aurons nous droit à des prolongations ce dimanche ?

Dans la poule de maintien, les clubs franciliens qui tiennent la corde auront la possibilité d’assurer leur maintien dès ce week-end, en tout cas pour Courbevoie et quasiment pour Evry/Viry. Les deux représentants de la poule B jouent donc pratiquement leur avenir en D2 ce samedi.



Quarts de finale - Match 3 & (4)

(en oblique, rappel des résultats de samedi dernier)



Toulouse-Blagnac 4-6 Meudon

Samedi : Meudon 53% - 47% Toulouse-Blagnac

Ce n’est que dans les 8 dernières minutes que les Comètes ont su faire la différence pour l’emporter chez les Bélougas. La lutte fut donc acharnée mais cette victoire chez l’adversaire conforte le statut de favori de l’équipe meudonnaise. Nous n’hésitons pas à leur donner nos faveurs dans nos cotations. A eux de prendre cette rencontre par le bon bout s’ils ne veulent pas être pris au dépourvu par des toulousains qui ont su en saison obtenir de forts bons résultats en déplacement.



Dimanche : Meudon 55% - 45% Toulouse-Blagnac

Si surprise il y a eu la soirée précédente on peut compter sur le coach francilien Sylvain Codère pour vite en tirer les leçons et rectifier le tir. Nous persisterons à garder notre confiance aux Comètes.



Courchevel-Méribel-Pralognan 4-1 Valenciennes

Samedi : Valenciennes 51%- 49% Courchevel-Méribel-Pralognan

Affiche indécise où on peut se poser la question de savoir comment l’entraîneur Sébastien Fronty a su tirer les leçons du match aller. Même si les circonstances ne sont pas tout à fait les mêmes les Diables Rouges avaient su se tirer d’affaire lors du 1er tour malgré une 1ère défaite. Probablement demandera-t-il d’être à 100% dans le match dès la 1ère minute car c’est souvent en début de rencontre qu’ils pêchent et se voient contraindre à une course poursuite le reste de la rencontre. Retrouvant leur public on leur donnera qu’un léger à priori favorable face à des Bouquetin certainement pas prêts à abdiquer.



Dimanche : Valenciennes 50,50% - 49,50% Courchevel-Méribel-Pralognan

Très difficile de donner une cotation à nos tendances car cela dépend de l’ampleur du score de la veille. Mais en supposant que le score a été serré la veille et compte tenu que ce dimanche les alpins n’auront plus la fatigue du voyage dans les jambes alors on prend le risque de donner un tout petit peu plus de crédit aux visiteurs.



Villard de Lans 4-5 Annecy

Samedi : Annecy 52% - 48% Villard de Lans

Déplacement pas trop loin pour nos Ours, ils devraient être en jambe dès cette première rencontre. Le problème est qu’il faudra l’être jusqu’à la fin de cette rencontre pour garder un peu d’espoir pour le lendemain. Car ayant virés en tête à la fin des 2 premières périodes c’est dans le dernier samedi derniers que les hommes du plateau ont quelque peu craqué. Sauront-ils gommer ce problème ce samedi ? A l’inverse les Chevaliers tenteront d’être décisifs le plus tôt possible pour ne pas se donner des sueurs froides et s’économiser d’un match supplémentaire. Nos cotes sont assez serrées mais il est assez logique de faire les hommes du lac nos favoris.



Dimanche : Annecy 51% - 49% Villard de Lans

Si cette 3ème manche a lieu c’est donc que probablement les Ours auront su tirer les leçons de leur défaite de samedi dernier pour l’emporter hier soir. Nous maintenons les Chevaliers favoris car devant leurs partisans ils auront la volonté de réagir mais nous resserrons nos cotes.



Roanne 2-3 Morzine-Avoriaz

Samedi : Morzine-Avoriaz 53% - 47% Roanne

Les Renards, en s’inclinant la semaine dernière sur leur glace, ont perdu l’occasion de mettre une sacrée pression sur leur leader de poule de la saison régulière. Il va leur falloir être diablement rusé et vaillant pour renverser les pronostiques fort logiquement en faveur des Pingouins. Certes ils nous ont habitué les saisons précédentes à quelques prouesses, lors des play-offs notamment, mais cette fois le défi s’annonce des plus compliqués.



Dimanche : Morzine-Avoriaz 54% - 46% Roanne

S’il y a match d’appui c’est que donc les Renards nous auront la veille gratifié à nouveau l’un de leur bon tour. Nous accentuons nos tendances en faveur des alpins car nuls doutes qu’ils risquent d’être remontés comme des pendules pour laver l’affront devant des partisans auprès desquels ils voudront vite se faire pardonner.

Poule de maintien

Les rencontres de ce samedi sont en quelque sorte les manches revanches de la semaine dernière.





Samedi

Colmar 49% - 51% Evry-Viry

Les titans ont su résister à Viry-Chatillon les 2 tiers de la rencontre avant de complètement craquer dans l’ultime période. Il leur faut absolument retrouver le souffle de leur début de saison ; c’est à cette condition qu’ils pourraient encore nourrir l’espoir d’un maintien. Ils pourront compter sur leurs meilleurs juniors qui en ont terminé avec leur championnat élite. Nous maintenons néanmoins une cote légèrement en faveur des franciliens.



Courbevoie 55% - 45% Poitiers

Certes les Coqs avaient souffert la semaine dernière puisqu’ils ont dû en passer par les prolongations pour vaincre. Mais sur leur glaçon ils ne devraient pas laisser échapper l’occasion d’assurer leur maintien. Pour les poitevins, sur la lancée de leur belle résistance du match aller, ils doivent vaincre pour continuer d’espérer. Pour autant ils ne seront pas nos favoris.





