D2 - Les pronos des 8èmes de Finale M1 & Poule de Maintien J 01 Les pronostics des 8èmes de Finale M1 & Poule de Maintien J 01 du championnat dfrançais de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2021-2022. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 05/03/2022 à 11:30

Le sprint ou plutôt la course d'obstacle de la 2ème phase de ce championnat de D2 s'élance donc ce week-end.



La saison régulière a donc permis d'établir une hiérarchie donnant un coup de pouce aux meilleurs, que ce soit dans la désignation des adversaires comme dans l'ordre du lieu de déroulement des rencontres. Pourtant on attend, on espère même, quelques surprises qui mettront à mal l'ordre établi et par la même nos pronostiques.

Il en est d'ailleurs ainsi chaque saison et on a vu chuter dès le 1er tour des équipes qui pourtant avaient dominé leur poule durant la saison régulière.



C'est ainsi qu'en 2019 le leader de la poule A Evry-Viry se fit sortir dès le 1er tour. Il y a d'ailleurs quelques équipes comme Roanne, Annecy, Amnéville qui lors des phases de play-offs se métamorphosent pour devenir des éléments fortement perturbateurs.



Enfin on se posera comme chaque saison la question de savoir si la poule sud est plus relevée ou non que celle du nord et donc les résultats seront soigneusement comparés entre les équipes des 2 groupes.



Pour notre part il semble qu'il y est un meilleur équilibre entre ces 2 poules à vocation au départ plutôt géographique. A voir à la fin de ce 1er tour qui nous donnera une première tendance.

Huitièmes de finale - Match 1

Samedi 05

Amnéville 48% - 52% Annecy

Les Chevaliers se déplacent chez des Red Dogs dont ils doivent se méfier. Si ces derniers ont parfois été décevants sur leur glace, ils ont su être performants aussi bien chez eux qu’à l’extérieur. Pourtant lors de la dernière rencontre de la saison régulière, ils ont été particulièrement décevants devant leurs supporters. Alors quel visage nous proposeront-ils ? Notez qu’Annecy a eu des moments de flottements inquiétant dans ce championnat régulier. Mais contrairement à leurs adversaires samedi dernier, les savoyards ont été nettement plus convainquant avec une performance majuscule, une victoire chez le solide leader de la poule B. Aussi il nous est difficile de ne pas placer comme favoris les annéciens. Les amnévillois sont capable de troubler cette logique mais il va leur falloir se montrer à leur meilleur jour pour espérer surprendre.





Angers II 46% - 54% Morzine-Avoriaz

Les Pingouins ont eu droit à un sérieux rappel à l’ordre samedi dernier. Leader incontesté de la poule B ils se sont pourtant fait surprendre sur leur glace par Annecy. Rien n’est donc acquis et ils ont tout intérêt à se recentrer très fort sur leur performance car cette jeune et perfectible équipe angevine pourrait les surprendre par sa fougue. Aux joueurs d’expériences morzinois de savoir imposer leur métier, aidés par leurs jeunes joueurs dont ils ne sont pas dépourvus eux aussi. C’est pour nous ce mélange des deux qui a su si bien leur réussir jusque là et qui nous les fait placer comme favoris dès ce 1er match en terre adverse.





Valenciennes 54% - 46% Vaujany

Exception qui confirme la règle car suite à une indisponibilité de la patinoire de Valenciennes le week-end prochain et alors que Vaujany est moins bien classé, c’est bien ces derniers qui se déplace pour cette première rencontre avant de recevoir pour le match 2 et la belle si nécessaire. Sauront-ils en profiter ? En tout cas pour cette 1ère manche nous voyons les Diables rouges s’imposer. A eux de savoir vite faire la différence sans attendre le dernier tiers pour le faire car il n’est pas dit que les Grizzlys, une fois mis en confiance, se laissent facilement déborder.





Wasquehal 49% - 51% Courchevel-Méribel-Pralognan

Ces 2 clubs ont en commun d’avoir rencontré lors de leur dernière journée de saison régulière le dernier de leur poule. Ils l’ont évidemment remporté et même largement pour les Bouquetins qui recevaient. Ces 2 clubs étaient plutôt sur une bonne phase et plus particulièrement les alpins qui étaient sur 4 victoires de suite. C’est d’ailleurs pour cela qu’on accordera un crédit légèrement supérieur à ces derniers. Mais la méfiance doit être de mise et les Lions ont su parfois surprendre plus fort qu’eux.





Paris FV 49% - 51% Toulouse/Blagnac

Que doit-on attendre de ces fantasques parisiens capables de se faire surprendre comme des débutants chez eux par le dernier de poule pour peu de temps après s’être imposé chez un mieux classé ? Et bien on a envie de dire plus de constance et de sérieux, entre-autre dans la discipline car ils ont été pas mal pénalisés. Or Toulouse-Blagnac est une équipe qui ne manque pas d’efficacité en supériorité numérique. Là aussi nos faveurs vont au mieux classé qui de plus étaient dans une meilleure dynamique lors de la fin de la saison régulière. Néanmoins nous restons sur une cote plutôt serrée.





Roanne 52% - 48% Rouen II

Les jeunes Dragons ont certes fini la saison régulière à une meilleur place (4ème) que leurs hôtes (5ème) mais cela peut être trompeur car les Renards signent plus de victoires donc plus de points au classement (30 contre 26 pour Rouen). Ils ont fini la saison régulière en forme et s’apprêtent à faire ce qu’ils font le mieux depuis quelques saisons : bousculer en play-offs la hiérarchie établie par la saison régulière. Aussi nous pensons que cette1ère manche devrait pouvoir leur revenir.





Villard de Lans 51% - 49% Reims

Là aussi le classement pourrait être trompeur. Non pas que les Ours aient plus de points et de victoires que leur adversaire comme le cas de l’affiche précédente mais le fait que cette équipe du Vercors a connu un départ de saison catastrophique qui a plombé très sérieusement son classement (que 3 victoires sur leur 10 à mi saison). Même s’ils ont perdu lors de la dernière journée de saison régulière, ils sont plutôt sur une dynamique intéressante. Pour autant les Phénix ont su lors de leur dernière rencontre fort bien résister à Meudon qui a archi dominé son groupe cette saison. Ils peuvent donc croire en leur étoile et cela dès ce premier face à face. Pour autant nous gardons un petit avantage pour les Ours.



Dimanche 06

Valence 45% - 55% Meudon

Il faudrait une sacrée différence de niveau entre les 2 poules pour que les Lynx puissent prétendre à la place de favoris. Or bien sûr nous ne le pensons pas. Les Comètes ont été d’une telle constance dans leur parcours cette saison - ce qui n’a absolument pas été le cas des drômois - que nous voyons les franciliens s’imposer dès cette 1ère manche. Il est incontestable que les meudonnais nourrissent de grandes ambitions pour un avenir proche.





Poule de maintien

Courbevoie 50% - 50% Colmar

Dans ce groupe de maintien Colmar est l’équipe comptant le plus de victoire et fut même un moment bien classé avant une lente descente aux enfers. Les Titans luttèrent néanmoins jusqu’au bout pour les play-offs. Ce ne fut guère le cas des Coqs mais ces derniers ont souvent été très difficiles à bousculer sur leur glaçon. Aussi nous avons un peu de mal à désigner un favori et préférons partager les cotes.





Poitiers 48% - 52% Evry-Viry

Des 4 équipes de cette poule de maintien l’entente Evry-Viry est celle qui aura eu une fin de saison régulière la plus probante avec des résultats pas toujours gagnants mais démontrant au moins une belle résistance. Hélas pour Poitiers se fut plus souvent la soupe à la grimace qu’autre chose. Alors certes nous restons quand même prudents sur nos cotes mais nous pensons qu’il est tout à fait justifié de placer les franciliens en tête de nos tendances.









