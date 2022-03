Tendances 8èmes de finale D2, matchs retour et d’appui





Dès ce samedi soir on connaitra déjà quelques équipes qualifiées pour le tour suivant mais il est peu probable qu’on n’ait pas droit à quelques prolongations sur le dimanche.



Il est évident que toutes celles qui ont réussi à vaincre sur le terrain adverse samedi dernier, auront forcément la pancarte de favoris. Malheur à elles si elles advenaient à perdre car elles se retrouveraient avec la pression du favori qui risque de voir passer sa chance. Cette pression sera déjà bien présente dès samedi pour touts les clubs qui ont perdu à l’extérieur.



Favoris théoriques, ils n’auront une seconde chance qu’en obtenant la victoire donnant droit à une belle. Bref pour tout le monde il faudra savoir gérer ce stress très particulier inhérent aux matchs couperets et certains par le passé ont prouvé qu’ils avaient plus de capacité que d’autres à le faire, voir à en être transcendé.



Maintenant la vérité d’une saison n’est pas forcément celle de la saison suivante et c’est ce qui rend ce championnat si passionnant. Par prudence et parce que rien n’est gravé dans le marbre nous mettrons systématiquement les cotes pour le match d’appui pour toutes les affiches de ce week-end, même celles où il est assez peu probable qu’il y ait une 3ème manche.



Rouen II 49 % - 51% Roanne

Il est difficile après un tel score à l’aller (7 - 0 pour Roanne) de ne pas placer en favori les ligériens. De plus la grande interrogation est de savoir quelle équipe va être alignée par les coachs normands. En effet ce même week-end les juniors U20 comme U17 sont sur le pont. Pour les U20 se sera ce samedi à 12h25 et le lendemain à 14h55 face à Amiens pour les ¼ de finale. Quand aux U17, toujours dans le cadre de ¼ de finale, ils jouent le samedi à 9h15 et le dimanche à 11h30 (face à Amiens également). Les championnats élite junior tenant particulièrement à cœur aux dirigeants rouennais, ils ne feront certainement pas l’impasse sur ces 2 quarts de finales. Impossible bien sûr de faire jouer tous ces matchs + ceux de la D2 et il va donc falloir faire des choix. Il est probable que les meilleurs U20 comme U17 seront reversés avant tout dans leurs équipes juniors. En tout cas à coup sûr ce sera un bon test pour éprouver la force de caractère des jeunes Dragons qui joueront avec la D2. En face les Renards ont une certaine expérience pour gérer ce genre de situation que l’on pourrait dire assez habituelle chez eux et nul doute qu’ils se sont donnés les moyens cette saison de faire aussi bien.



Si match d’appui : Rouen II 48% - 52%

Il va falloir se lever tôt pour ce match d’appui et la fraicheur physique risque de compter (heureusement la veille la rencontre n’était pas le soir mais le début d’après-midi). Avec une cote un peu plus serrée nous maintenons les ligériens dans la position des favoris.



Meudon 58% - 42% Valence

On peut légitimement penser que le gros du travail pour les Comètes a été fait samedi dernier à Valence. Et même si on peut penser que l’entraîneur essayera de faire tourner son effectif pour ménager ses joueurs en vue des joutes futures, il est assez peu probable que les franciliens se fassent surprendre . . .



Si match d’appui : Meudon 60% - 40% Valence

... et si c’est le cas on peut compter sur l’expérimenté coach sylvain Codère pour remettre les points sur les i afin faire respecter la hiérarchie.



Reims 50,50% - 49,50% Villard de Lans

Rencontre indécise car si les Ours ont su s’imposer sans discussion sur leur glace, ils n’ont pas autant d’efficacité lorsqu’ils se déplacent et ce déplacement est particulièrement loin. Du coté des rémois, on assure pas mal à la maison et de toute façon il le faudra si les Phénix veulent se donner une chance le lendemain de continuer dans ces phases finales.



Si match d’appui : Reims 50% - 50% Villard de Lans

Les villardiens auront eu une nuit de repos sur place et pourraient donc moins ressentir les effets d’un long trajet. Nous décidons d’équilibrer cette fois totalement nos cotes.



Vaujany 50% - 50% Valenciennes

Les jeunes Grizzlys ont fait fort belle impression à Valenciennes. Malheureusement pour eux, ils sont dans le même cas de figure que Rouen. Les juniors U20 et U17 de Grenoble constituent l’ossature de cette équipe. Or ils sont en pleine phase finale de leur championnat respectif où tout comme Rouen ils joueront le titre. Il est bien sûr impossible à ces jeunes joueurs d’être sur tous les fronts et donc on peut penser que leurs meilleurs éléments ne pourront être présents. C’est une chance pour les Diables Rouges de se racheter de leur déconvenue de la semaine dernière et pour cela se montrer dans le coup dès le début de rencontre sous peine d’arrêter la toute ambition. Après hésitation, nous mettons l’égalité parfaite pour nos tendances.



Si match d’appui : Vaujany 49% - 51% Valenciennes

Si remis en confiance par leur victoire de la veille, les nordistes devraient pouvoir confirmer face à une équipe rassurée sur son maintien en D2 et qui a plutôt la tête tournée vers le championnat U20. Pour autant il ne leur sera pas facile d’arracher la peau du Grizzly.



Toulouse-Blagnac 53% - 47% Paris FV

Voyage long et difficile pour les Français Volants qui se trouvent au pied du mur suite à leur échec à domicile. Or de plus les Bélougas sont en pleine confiance avec une fin de championnat régulier semblant indiquer une véritable monter en puissance. Attention néanmoins car justement c’est souvent lorsqu’ils sont au pied de mur que les parisiens créent la surprise.



Si match d’appui : Toulouse-Blagnac 53% - 47% Paris FV

S’il y a match d’appui c’est que les parisiens ont su créer la surprise. Il leur sera peut-être difficile d’y arriver 2 fois de suite. Nous maintenons à nos toulousains le statut de favoris.



Annecy 53% - 47% Amnéville

Grosse pression pour des Chevaliers, 2ème de leur poule et qui se voyaient bien faire un beau parcours dans ces play-offs. Malheureusement pour eux la belle performance des Red Dogs sur leur glaçon les oblige à prendre cette rencontre à bras le corps non plus pour se qualifier mais pour s’accorder une chance le lendemain de se qualifier. Nous pensons qu’avec l’appui de leurs partisans ils doivent pouvoir passer ce 1er cap.



Si match d’appui : Annecy 52% - 48% Amnéville

Bien que nous placions toujours Annecy en tête de nos tendances, nous avons un peu resserrer nos cotes, considérant que la fatigue du voyage ne comptera plus guère ce dimanche en défaveur des amnévillois.



Morzine-Avoriaz 57% - 43% Angers II

Tout comme Rouen et Vaujany, la réserve d’Angers va devoir faire des choix. Et comme ses 2 collègues on peut penser que l’on privilégiera les championnats élites U20 et U17. D’autant que c’est par le leader de la poule B qu’ils seront reçus. Les Pingouins seront dès lors largement nos favoris.



Si match d’appui : Morzine-Avoriaz 57% - 43% Angers II

Malgré l’énorme surprise que serait la victoire la veille des jeunes Ducs, nous maintenons les mêmes cotes.



Courchevel-Méribel-Pralognan 57% - 43% Wasquehal

Sèchement défait chez eux par des Bouquetins en pleine possession de leur moyen, les Lions entreprennent un long voyage chez leurs adversaires. Voilà qui ne les aidera guère à prendre leur revanche à moins que la montagne ne les inspire. De par nos cotes vous pouvez constater que nous ne pensons guère possible à un exploit des visiteurs à Courchevel.



Si match d’appui : Courchevel-Méribel-Pralognan 55% - 45% Wasquehal

Si exploit il y a nous pensons que, loin d’être assommés, les Bouquetins sauront se remotiver pour remettre les pendules à l’heure.





Poule de maintien



Colmar 52% - 48% Poitiers

Bien que dans une sacrée spirale de la défaite, les alsaciens pourraient enfin retrouver le goût de la victoire. Cela d’autant que les nombreux jeunes jouant pour Colmar ne devraient être guère impacté par les championnats juniors. A ce stade de la compétition (quarts de finale) on retrouve seulement en élite U17 l’entente Alsace, celle-ci étant déjà sortie des play-off U20. De plus Poitiers n’a pas connu la victoire depuis plus longtemps encore, on ne voit guère les Dragons poitevins surprendre les Titans.



Evry-Viry 52% - 48% Courbevoie

Duel de franciliens et ce derby pourrait être fort disputé. Les 2 équipes ont renoué avec bonheur aux joies de la victoire la semaine dernière. Nous accorderons une légère préférence à l’équipe qui reçoit et qui de plus précéda sa rivale au terme de la saison régulière.