Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Les pronos du long week-end 31 mars au 04 avril 202325-26 mars 2023 Voici un long week-end qui se profile pour le championnat français de hockey sur glace de Division 2, les 1/2 finales et la 5ème journée s'annoncent assez épiques voyons ce qu'en pense notre spécialiste à travers ses pronostics. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 31/03/2023 à 16:00 Tweeter Tendances pour les 2 premières manches des ½ finales

&

5ème journée poule de maintien

Division 2 Fin des tours au meilleur des 3 manches ; dorénavant nous passons à la version longue c'est-à-dire au meilleur des 5 manches pour désigner les 2 équipes finalistes.



On remarque tout de suite que la série concernant le derby alpin les 2 rencontres sera avancée au vendredi pour la première et reculée au lundi pour la seconde.

Cela ne peut qu’être lié au cas particulier des joueurs composants l’effectif des Grizzlys. Comme ils sont aussi impliqués pour les finales des championnats U20 et U17 avec Grenoble et que celles-ci vont se dérouler les Samedi 1er et dimanche 2 avril, cette fois la fédération a dû se résoudre à faire les aménagements de planning nécessaires.

C’était la seule façon pour que ces 2 sommets juniors se déroulent avec les meilleurs représentants de ces catégories, ou que les demi-finales D2 ne soient pas dévalorisées.



Saluons d’avance l’endurance de certains jeunes qui vont devoir jouer 4 matchs d’affilé en autant de jour ; le réveil va être dur et les jambes lourdes mardi prochain.



Cela a bien sûr quelques conséquences sur nos tendances puisque pour le 1er match Vaujany-Grenoble pourra compter sur tous ses meilleurs éléments. A priori lundi aussi ; reste à savoir dans quel état de fraicheur.



PHASE DE PLAY-OFFS POUR LE TITRE



Vendredi 31mars



HCMP 49,50% - 50,50% Vaujany/Grenoble

Les bouquetins sont la surprise de ces phases finales et ils sont tout à fait capables de récidiver ce soir devant un public qui semble répondre aux performances de son équipe car de plus en plus nombreux (plus haute affluence de cette phase avec Toulouse, mais sur 1 seul match pour ce dernier éliminé). Cela suffira-t-il pour faire douter et vaincre les Grizzlys ? Nous restons sur une certaine prudence avec des cotes quasi à l’équilibre. Mais compte tenu qu’en saison régulière le HCMP n’a jamais pu faire fléchir les isérois et que la jeunesse de l’effectif de ces derniers les rend d’office très perfectibles, on peut estimer que nos Grizzlys n’ont pu que s’améliorer et nous leur donnerons un très léger à priori favorable.



Samedi 1er Avril



Paris FV 52% - 48% Meudon

A l’inverse de ce qui se fait habituellement ici c’est le mieux classé, Paris, qui reçoit en premier. Nous n’en savons pas la raison (peut être un problème de disponibilité d’une des 2 patinoires) mais cela contribue d’autant plus à rendre les Volants favoris de cette 1ère manche. Nos tendances, certes en défaveur des meudonnais, laissent entrevoir une ouverture possible à cette équipe incontestablement en forme et qui causa la surprise du tour précédent. Mais c’est le cas aussi des parisiens. En conclusion entre les Français Volants et les Comètes on peut s’attendre à une confrontation de haut vol.



Dimanche 2 avril



Paris FV 51,50% - 48,50% Meudon

Les banlieusards habitant proches de Paris, il est difficile comme nous le faisons habituellement d’appliquer une réduction de cote pour non déplacement le 2ème jour. Tout juste pouvons nous considérer que si les Comètes ont perdu la veille, ils auront eu une nuit pour en tirer les leçons et peut être élaborer une nouvelle tactique ; d’où ce demi point en plus dans nos tendances.



Mardi 4 avril



HCMP 50% - 50% Vaujany/Grenoble

Après hésitation nous décidons d’aligner les mêmes cotes pour les 2 équipes. La raison en est, alors que les Bouquetins ont pu récupérer et travailler peut-être sur une nouvelle tactique, la grande majorité des Grizzlys ont dû affronter par 2 fois Angers en finale du championnat U20 (voir en introduction). On peut dès lors craindre chez ces jeunes que leurs organismes soient un peu d’émousser, voir, si finale victorieuse (ils en étaient les favoris), une sorte de décompression qui n’aurait rien d’étonnant et même compréhensible. L’entente alpine des 3 stations pourrait dès lors en profiter pour ravir les points de la victoire.



POULE DE MAINTIEN

5ème journée



Si nous en sommes à la 5ème journée, rappelons que 2 équipes n’ont pas encore disputé leur match, celui de la 2ème, la réception de Wasquehal par la réserve d’Amiens. Il n’empêche pour Clermont-Ferrand cette journée pourrait déjà être décisive si les Arvernes parvenaient à s’imposer chez les picards ; la 1ère place ne leur serait pas encore promise mais le maintien oui. Pour les autres équipes, la victoire pour importante qu’elle soit, elle ne serait pas encore décisive. Rappelons, et même si cela peut paraître discutable, les équipes d’Amiens et Colmar peuvent avoir recours aux services des meilleurs jeunes de 21 ans et moins de leur club ou des clubs auxquels ils sont affiliés, même si ces derniers ont principalement fait leur saison dans un championnat de niveau supérieur. Or ces équipes, que ce soit les Gothiques en Magnus, Mulhouse, en Magnus également, et Strasbourg de Division 1 viennent de finir depuis peu leurs championnats. Tous leurs joueurs rentrant dans ces critères sont dorénavant disponibles pour les réserves de Division 2. Dès lors cela devient un dur challenge à relever pour Clermont-Fd comme pour Wasquehal.





Samedi 1er avril



Amiens II 53% - 47% Clermont-Ferrand

Les clermontois aimeraient bien prendre leur revanche du match aller où ils ont manqué fortement de réalisme pour s’incliner sans discussion 4 à 0. De plus cela leur permettra d’assurer dès ce week-end le maintien en D2 ; Mais voilà, la réserve d’Amiens déjà bien renforcée à l’aller, devrait l’être encore plus à la maison avec l’incorporation d’autres éléments à l’effectif et non des moindres. On pense bien sûr à Tomas Simonsen absent à Clermont-Fd mais bien présent face à Colmar samedi dernier ; voir le back up de l’équipe 1ère mais titulaire toute la fin de saison Magnus des Gothiques, Victor Bodin et dont le jeune âge lui permet encore d’intégrer la réserve. (il a joué à Colmar le 18 mars dernier). Bref il va être très difficile aux Sangliers de contredire nos tendances car un sacré défi risque de leur être proposé.



Colmar 55% - 45% Wasquehal

Comme la réserve amiénoise, les Titans vont profiter de leur entente avec les 2 autres grands clubs alsaciens, Mulhouse (Magnum) et Strasbourg (D1) pour renforcer leur effectif des meilleurs espoirs (21 ans) et U20. Et comme de plus les nordistes finissent la saison à effectif réduit on ne voit guère comment ils peuvent empêcher les colmariens de prendre leur revanche de l’aller. Les bouquetins sont la surprise de ces phases finales et ils sont tout à fait capables de récidiver ce soir devant un public qui semble répondre aux performances de son équipe car de plus en plus nombreux (plus haute affluence de cette phase avec Toulouse, mais sur 1 seul match pour ce dernier éliminé). Cela suffira-t-il pour faire douter et vaincre les Grizzlys ? Nous restons sur une certaine prudence avec des cotes quasi à l’équilibre. Mais compte tenu qu’en saison régulière le HCMP n’a jamais pu faire fléchir les isérois et que la jeunesse de l’effectif de ces derniers les rend d’office très perfectibles, on peut estimer que nos Grizzlys n’ont pu que s’améliorer et nous leur donnerons un très léger à priori favorable.A l’inverse de ce qui se fait habituellement ici c’est le mieux classé, Paris, qui reçoit en premier. Nous n’en savons pas la raison (peut être un problème de disponibilité d’une des 2 patinoires) mais cela contribue d’autant plus à rendre les Volants favoris de cette 1manche. Nos tendances, certes en défaveur des meudonnais, laissent entrevoir une ouverture possible à cette équipe incontestablement en forme et qui causa la surprise du tour précédent. Mais c’est le cas aussi des parisiens. En conclusion entre les Français Volants et les Comètes on peut s’attendre à une confrontation de haut vol.Les banlieusards habitant proches de Paris, il est difficile comme nous le faisons habituellement d’appliquer une réduction de cote pour non déplacement le 2jour. Tout juste pouvons nous considérer que si les Comètes ont perdu la veille, ils auront eu une nuit pour en tirer les leçons et peut être élaborer une nouvelle tactique ; d’où ce demi point en plus dans nos tendances.Après hésitation nous décidons d’aligner les mêmes cotes pour les 2 équipes. La raison en est, alors que les Bouquetins ont pu récupérer et travailler peut-être sur une nouvelle tactique, la grande majorité des Grizzlys ont dû affronter par 2 fois Angers en finale du championnat U20 (voir en introduction). On peut dès lors craindre chez ces jeunes que leurs organismes soient un peu d’émousser, voir, si finale victorieuse (ils en étaient les favoris), une sorte de décompression qui n’aurait rien d’étonnant et même compréhensible. L’entente alpine des 3 stations pourrait dès lors en profiter pour ravir les points de la victoire.Les clermontois aimeraient bien prendre leur revanche du match aller où ils ont manqué fortement de réalisme pour s’incliner sans discussion 4 à 0. De plus cela leur permettra d’assurer dès ce week-end le maintien en D2 ; Mais voilà, la réserve d’Amiens déjà bien renforcée à l’aller, devrait l’être encore plus à la maison avec l’incorporation d’autres éléments à l’effectif et non des moindres. On pense bien sûr à Tomas Simonsen absent à Clermont-Fd mais bien présent face à Colmar samedi dernier ; voir le back up de l’équipe 1mais titulaire toute la fin de saison Magnus des Gothiques, Victor Bodin et dont le jeune âge lui permet encore d’intégrer la réserve. (il a joué à Colmar le 18 mars dernier). Bref il va être très difficile aux Sangliers de contredire nos tendances car un sacré défi risque de leur être proposé.Comme la réserve amiénoise, les Titans vont profiter de leur entente avec les 2 autres grands clubs alsaciens, Mulhouse (Magnum) et Strasbourg (D1) pour renforcer leur effectif des meilleurs espoirs (21 ans) et U20. Et comme de plus les nordistes finissent la saison à effectif réduit on ne voit guère comment ils peuvent empêcher les colmariens de prendre leur revanche de l’aller.













© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo