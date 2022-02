Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Les pronos du week-end - 17 journée et matchs en retard Le week-end s'annonce chargé. En effet pour des impératifs de disponibilités de patinoire et un calendrier avec beaucoup de matchs en retard cela ne va pas chômer dans le championnat de France de hockey sur glace Division 2. Voyons si notre spécialiste va s'y retrouver !!! Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 12/02/2022 à 08:45 Tweeter Retour sur les matchs joués dans la semaine

Avant d’en venir à nos tendances, petit retour en arrière sur les 2 rencontres qui avaient lieu cette semaine dans le cadre d’un rattrapage de journées de championnat.



Mardi 08 (journée 6)

Courchevel-Méribel-Pralognan 5-4 Vaujany (51%-49%)

Nous nous attendions à un match disputé et il le fut. La hiérarchie n’a été respectée que de justesse. A moins de 9 mn de la fin les grizzlys menaient même de 2 buts. Mais les Bouquetins doivent une fière chandelle à leur canadien Kurt Sonne. Non seulement il marqua les 2 buts permettant d’arracher les prolongations mais il mit fin à la mort subite au bout de 24 secondes en inscrivant celui de la victoire. Si officiellement le HCMP s’empare de la 4ème place au détriment de Roanne et juste derrière Toulouse-Blagnac, en fait rien n’est joué entre ces 3 équipes qui ont exactement le même nombre de points. Déjà devant Colmar à la faveur du goal-average, par ce petit point gagné les Grizzlys cette fois les devancent mathématiquement et sont même au niveau des villardiens sans pour autant leur subtiliser la 7ème place.



Mercredi 09 (report journée 14)

Villard de Lans 1-5 Morzine-Avoriaz (48%-52%)

Les Ours de Vercors n’ont pu enrayer la belle machine des Pingouins ; Ces derniers firent le break dès le 1er tiers. Après une 2ème période à l’équilibre, les alpins rajoutèrent 2 unités sans rien concéder. Cette rencontre n’a quasiment aucune conséquence au classement puisque évidement Morzine ne fait que confirmer son leadership et Villard garde sa 7ème place. Mais pour ces derniers, ils ont maintenant à leur hauteur d’autres ursidés, leurs voisins de Vaujany/Grenoble.

Tendances du week-end journées de D2

Revenons à ce week-end qui s’annonce quelque peu à rallonge puisque nous aurons même des rencontres le dimanche ; trois en l’occurrence mais dont une seule fait partie de la 17ème journée. Les 2 autres sont des mises à jour de la 12ème et 13ème journée. Il s’annonce aussi passionnant car on assiste depuis le début de saison à de nombreux revirements tant nombres d’équipes sont prêtes les unes des autres.

Beaucoup d’équipes ont le même nombre de points, particulièrement en poule B où derrière le 2ème Annecy on trouve seulement 2 points derrière pas moins de 3 équipes, Toulouse-Blagnac, le HCMP et Roanne, poursuivies par un autre peloton de 3 autres équipes à 3-5 points derrières luttant pour préserver leurs places en play-offs tout en n’abandonnant pas la possibilité d’être dans les 4 premiers.

Seuls les leaders de poule sont devenus intouchables ou quasi intouchables (avec encore 5 matchs à jouer et donc 15 points en théorie possible Annecy pourrait revenir voire dépasser d’1 point Morzine à la condition guère imaginable que Morzine perde tous ses matchs).

Si mathématiquement rien n’est joué pour les dernières places condamnant aux play-down, pour les lanternes rouges et particulièrement Poitiers cela semble être mission impossible.

POULE A



Samedi 12 février 2022

Angers II 49% - 51% Valenciennes

Le 7ème reçoit le 2ème. Malgré l’avantage du terrain cela semble déséquilibré. Pas du tout, les dauphins de cette poule ont su toujours assumer leur rang et les jeunes Ducs, surtout s’ils peuvent faire appel à leurs meilleurs espoirs, ils peuvent être des plus performants. Nous mettons des cotes équilibrées mais avec tout de même un léger avantage aux Diables Rouges.





Meudon 55% - 45% Rouen II

Comme pour Angers, les jeunes normands peuvent être des plus performants s’ils disposent de leurs meilleurs éléments. Mais ici l‘obstacle est plus haut. D’abord ils se déplacent chez l’adversaire qui de plus est chez un leader incontesté qui assume particulièrement bien son statut. Nous n’hésitons pas à mettre les Comètes largement favoris.





Evry-Viry 50% - 50% Amnéville

Il n’y a plus de temps à perdre pour les banlieusards de la capitale qui doivent absolument prendre des points, surtout chez eux. Ils compteront sur une certaine inconstance de leurs adversaires. Parfois décevants, y compris chez eux, ils peuvent aussi surprendre, y compris à l’extérieur. Dans cette rencontre indécise nous mettons nos cotes à l’équilibre.





Wasquehal 50,50% - 49,50% Reims

Là aussi une affiche très indécise. Certes les rémois sont bien mieux classés mais ils ne nous font pas autant impression de sérénité depuis quelques temps. Les Lions ont été performants récemment à Paris et ont plutôt bien résisté face à Meudon. Nous affichons donc des cotes presque à l’équilibre avec un très léger à priori favorable à l’équipe qui reçoit.





Paris FV 52% - 48% Courbevoie

Les parisiens sont plutôt décevants ces derniers temps. Il va leur falloir réagir s’ils ne veulent voir revenir leur voisin d’Evry-Viry et laissé échapper leur place en play-off. La venue du dernier Courbevoie est une occasion de victoire à saisir. Mais si nous accordons nos faveurs aux parisiens, qu’ils se méfient de ces Coqs qui savent de plus en plus donner de sacrés coups de bec.



Dimanche 13 (report journée 12)

Paris 51% - 49% Angers II

Si les jeunes Ducs disposent ce dimanche de leurs meilleurs atouts, la partie pourrait s’annoncer ardue pour les parisiens. Ils auront néanmoins l’avantage de recevoir encore chez eux. Ces 2 équipes auront joué la veille, la fraicheur, la récupération pourrait faire la différence. Les Volants recevant, nous leur donnerons nos faveurs mais de peu.

POULE B



Samedi 12 (journée 17)

Poitiers 42% - 58% Morzine-Avoriaz

Les Dragons poitevins reçoivent du lourd avec la venue du leader morzinois. Eux qui manquent cruellement de point il va leur être bien difficile de ramener les 3 points qui leur permettraient d’entretenir l’espoir d’échapper aux play downs. Nous ne pouvons que placer les Pingouins dans la position de favoris.





Colmar 50,50% - 49,50% Courchevel-Méribel-Pralognan

Après une trop longue série de défaites les alsaciens ont bien réagi à Valence. Hélas cela n’a pas suffit pour préserver leur 8ème place désormais occupée par Vaujany. La rencontre s’annonce difficile face aux Bouquetins du HCMP mais nous pensons que les titans sont capables de l’emporter, même si nous nous garderons bien d’y mettre notre tête à couper.





Valence 52% - 48% Toulouse-Blagnac

Rencontre importante pour les Lynx qui reçoivent les Bélougas. Le match, certes loin d’être acquis, est néanmoins à leur portée et il est une occasion trop belle de se mêler à nouveau à la lutte pour le carré final, si important pour le 1er tour des play-offs. C’est pour cela que nous mettons, mais sans excès, nos cotes en faveur des drômois.



Annecy 52% - 48% Villard de Lans :



Dimanche 13 (Journée 17)

Roanne 51% - 49% Vaujany

Les ligériens sont lancés dans une lutte serrée pour les places d’honneur de cette poule. Ils ne peuvent guère se payer le luxe de concéder des points chez eux. Se présente cependant une équipe qui doit encore assurer sa place pour la seconde partie de championnat et qui donc termine cette 1ère partie en boulet de canon. Nous accordons nos cotes en faveur des Renards qui devront néanmoins être à 100% de leurs capacités pour les confirmer.





Mercredi 16 (report journée 13)

