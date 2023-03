Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Les pronos du week-end 11/12 mars Retrouvez les pronos de notre spécialiste pour ce week-end du 11 & 12 mars du championnat français de hockey sur glace de Division 2 -SAISON 2022-2023. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 11/03/2023 à 15:00 Tweeter Tendance pour 2ème et 3ème manche 1er tour de la phase finale

2ème journée poule de maintien

Si par acquit de conscience nous indiquerons systématiquement pour toutes les affiches les tendances pour les 2èmes mais aussi 3èmes manches, on se doute qu’un fort écrémage se fera dès samedi soir. Il y aura probablement peu de place pour les exploits et les surprises au final.



On suivra surtout l’explication entre Annecy et Reims, là où à priori le suspense est le plus annoncé. Deux autres confrontations vont particulièrement attirer l’attention. D’abord il y a le remake de la saison dernière avec Meudon-Toulouse où ces derniers allaient entamer alors un incroyable parcours semé d’exploits. Puis il a la rencontre Vaujany/Grenoble face à Evry/Viry où on se demandera si les Grizzlys vont jouer à fond leur carte dans ce championnat et surtout comment gérer en même temps 2 championnats aussi exigeants que celui de la D2 et celui de U20 élite.



Un seul match en poule de maintien et les 2 clubs engagés, qui ont connu tous deux la défaite samedi dernier, jouent déjà très gros ce week-end, plus particulièrement l’équipe qui reçoit Colmar.



Entre parenthèse ( ) le rappel du score de la 1ère manche.

PHASE DE PLAY-OFFS POUR LE TITRE

Samedi 11 :



Vaujany/Grenoble 58% - 42% Evry/Viry (4-0)

Les Grizzlys sont non seulement les favoris de cette rencontre mais ils sont même quasiment dans l’obligation de l’emporter s’ils ne veulent se mettre grandement dans l’embarras. En effet le lendemain dimanche l’équipe U20 élite de Grenoble joue son championnat ; or c’est en grande majorité l’effectif de Vaujany/Grenoble. Mais à priori, si l’équipe joue sérieusement en respectant l’adversaire, on imagine mal nos isérois se faire surprendre.



Français Volants Paris 70% - 30% Angers II (11-0)

Si contrairement aux grenoblois, les angevins n’ont pas de match le lendemain en U20 élite, il est néanmoins probable que les espoirs des jeunes Ducs auront plus en tête les phases finales de ce championnat junior qui ne vont pas tarder à commencer. Quoi de meilleur comme préparation pour eux que de se confronter à forte opposition, tout en évitant si possible les blessures. Cette saison les parisiens sont d’une extrême régularité ; il y a donc peu de risque, comme parfois cela leur arrivait les saisons dernières, de cette fois se laisser surprendre sur leur glace.



Roanne 51% - 49% Amnéville (7-3)

Bien que largement favoris nous accorderons des cotes un peu moins larges pour les ligériens. Pour arriver à surprendre les Renards dans leur terrier il va falloir que les Dogs se surpassent et qu’ils jouent tout un match comme leur 3ème tiers de samedi dernier et même un peu mieux . . . ou que les roannais aient un sacré trou d’air, ce qui leur est déjà arrivé.



Valenciennes 62% - 38% Valence (5-1)

Les Diables Rouges pourraient faire connaitre l’enfer aux Lynx car ils n’auront cette saison cédé qu’une fois sur leur glaçon (face à Meudon en prolongation). De plus les nordistes savent qu’ils peuvent compter sur des partisans aussi passionnés que nombreux (1ère affluence en D2 d’après le site de la FFHG). De leur coté les drômois ont connu certes quelques beaux succès à l’extérieur mais seuls 2 matchs peuvent relever de l’exploit : Villard et Annecy ; encore que pour ce dernier cela correspondait à un moment de petite forme des Chevaliers dans la saison. Sans contestation nous plaçons les valenciennois en large favoris devant les valentinois avec des écarts de cotes assez importants mais qui nous semblent justifiés.



HCMP 62% - 38% Rouen II (5-1)

Plus encore qu’Angers nous pensons que les jeunes Dragons auront l’esprit plus tourné vers le championnat élite U20 ; cela pour la bonne raison qu’eux font partis des favoris au titre. De plus ils auront comme Grenoble un match à disputer le lendemain à Strasbourg, soit presque à l’autre bout de la France. Les Bouquetins, déjà vainqueurs sans discussion sur l’ile Lacroix, devraient définitivement confirmer leur qualification, d’où ces cotes sans ambiguïté en faveur des alpins.



Meudon 60% - 40%Toulouse-Blagnac (7-4)

Les toulousains nous avaient surpris l’an dernier par leur incroyable parcours à commencer par le week-end où ils avaient éliminé Meudon qui les avaient pourtant battus chez eux. L’histoire bégaye parfois mais ne se répète pas forcément et nous avons du mal à croire que les Bélougas puissent à nouveau nous surprendre. D’autant que l’on ne pouvait trouver plus avertie que cette équipe des Comètes et que les haut-garonnais n’ont pas étaient particulièrement brillants en saison régulière (si on excepte les premières journées). Nos cotes reflètent donc autant le résultat du match aller que parcours de chacune des 2 équipes lors de la 1ère phase.



Villard-de-Lans 55% - 45% Courbevoie (5-1)

Certains peuvent être étonné que nos cotes ne donnent pas plus de crédits aux Ours. Ils ont pourtant fait un sacré bout du parcours avec cette victoire incontestable chez les Coqs. Nous faisons bien entendu les hommes du Vercors nos favoris logiques mais nous n’avons pas oublié qu’en saison régulière ils ont parfois été déconcertants en passant complètement à côté de leur match sur leur glace comme par exemple face au dernier Colmar qui a bien failli les battre (victoire des Ours en prolongation) ou cette trop lourde défaite 11-0 face aux Grizzlys que les villardiens avaient pourtant réussi à battre à Vaujany 7 - 3.



Reims 50,50% - 49,50% Annecy (0-7)

Assurément l’affiche la plus indécise et les cotes en sont le reflet. Nous aurions probablement donné plus de crédits aux rémois s’ils avaient opposé une plus farouche résistance à l’aller mais la lourdeur du score interpelle. Les Chevaliers ne tirent de cette brillante victoire chez eux que le fait de se voir offrir 2 chances de se qualifier et peut-être un léger avantage psychologique. Les supporters des Phénix attendent une sérieuse réaction. Elle est de toute façon indispensable.



Dimanche 12 :



Vaujany/Grenoble 50% - 50% Evry/Viry

Si les franciliens venaient à surprendre les Grizzlys la veille alors ils risquent d’avoir fait le plus gros. Et la question est de savoir quel effectif aligneront les locaux puisque, rappelons-le, quasi au même moment l’équipe U20 de Grenoble jouera également à Grenoble. On pourrait donc à ce moment là assister à la grosse surprise du week-end.



Paris FV 68% - 42% Angers II

Quel coup de tonnerre si effectivement la veille les parisiens se faisaient surprendre. Gageons que les pendules seront vivement remis à l’heure. Nous diminuons néanmoins un peu nos cotes car on peut penser que les angevins seront bien plus en confiance. Maintenant il est peu probable que l’on est droit à un tel scénario.



Roanne 57% - 43% Amnéville

Léger resserrement des cotes car cette fois les Renards affronteraient des Dogs plus en jambes, puisqu’ils n’auraient pas la fatigue du voyage, et surtout seraient plus en confiance. Néanmoins nous pensons que les locaux ne devraient pas au final se faire surprendre 2 fois.



Valenciennes 62% - 38% Valence

Nous gardons les mêmes cotes car nous ne doutons pas que les nordistes sauront rectifier le tir si, par le plus grand des exploits, les Lynx parvenaient à vaincre le samedi.



HCMP 60% - 40% Rouen II (5-1)

Sérieusement on a du mal à croire à cette 3ème manche et surtout quelle équipe alignerait le coach normand en sachant que cette rencontre doit se jouer à 19h50 et que les U20 (en tout cas les meilleurs et l’énorme majorité de l’effectif), ont leur match à 18h45 à Strasbourg !



Meudon 55% - 45%Toulouse-Blagnac

S’il y a une 3ème manche, incontestablement cela va cogiter côté meudonnais où de douloureux souvenirs vont remonter. De fait nous resserrons nos cotes. Pour autant elles restent à l’avantage des Comètes car nous pensons qu’ils ont la force de caractère pour réagir. La preuve en est avec leur spectaculaire redressement en saison régulière après qu’ils aient connu un court mais sérieux passage à vide. Les toulousains ont connu pareille mésaventure mais eux n’ont pas réussi à véritablement sortir de ce mauvais cycle.



Villard-de-Lans 55% - 45% Courbevoie

Peut-être de façon un peu surprenante nous gardons les mêmes cotes en faveur des villardiens. Nous pensons que ces derniers sauront réagir et rectifier le tir comme d’ailleurs ce fut souvent le cas lors de la saison régulière après une mauvaise performance. De plus les courbevoisiens ne font pas parti des équipes les plus performantes loin de leur base.





POULE DE MAINTIEN

Colmar 49,50% - 50,50%Clermont-Fd.

Ces 2 équipes sont à la recherche de leur 1ère victoire. Mais alors que pour les Arvernes cela ne concerne que la phase de maintien, pour les Titans c’est bien la toute première de la saison et cette notable différence fait que nous accordons un léger avantage aux clermontois. Nos cotes restent néanmoins empreintes d’une grande prudence et à cela 2 raisons. D’abord parce que les alsaciens ont mené la vie dure aux Lions de Wasquehal qui pourtant recevaient et ces derniers ne l’ont emporté qu’in extrémis. Enfin parce que les absences, pour blessures essentiellement, commencent à peser sur le jeu des auvergnats et cela s’est quelque peu ressenti samedi dernier où ils auront connu une grande désillusion face à la réserve d’Amiens. Cette rencontre sera donc d’une grande importance pour ces 2 équipes.





La rencontre Amiens II recevant Wasquehal pour le compte de la 2ème journée se jouera le 8 avril 2023.

