Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Les pronos du week-end 22/23 avril 2023 Dernière ligne droite pour le championnat de France de hockey sur glace de Division 2 ? Nul ne le sait voyons ce qu'en pense notre spécialiste. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 22/04/2023 à 13:00 Tweeter Tendances pour les 3èmes et 4èmes manches de la finale de D2



On arrive donc au terme de la saison de D2 avec cette série finale assez inédite et qui peut marquer durablement cette saison du 3ème niveau de nos championnats français.



Ainsi au terme de ces 7 mois de compétitions on a pu constater la place de plus en plus importante que prenaient les équipes réserves ou fortement affiliées à des organisations de divisions supérieures.



Et si jusque-là ces équipes n’allaient au mieux pas plus loin que le 1er tour des play-offs, plafond de verre imposé par le déroulement au même moment des finales des championnats junior élite- l’entente Vaujany/Grenoble a prouvé qu’en possession de tous leurs meilleurs espoirs, elle avait la qualité d’effectif pour jouer le titre.



De plus, étant un championnat plutôt long, la D2 a permis aux réserves versées dans la poule de maintien de pouvoir compter sur toutes leurs forces vives. Et le moins que l’on puisse dire c’est que cela n’a pas joué en faveur des clubs plus ‘’traditionnels’’. Dommage car ils drainent plus de spectateurs que les réserves.



On suivra attentivement le tournoi final de la D3 mais il n’est pas impossible de voir la D2 accueillir une, voir 2, nouvelles équipes réserves. Sur les 8 équipes encore en course actuellement pour la montée, 4 émanent de clubs de la Magnus. Cela est probablement une bonne chose pour la formation de nos meilleurs jeunes, à voir si cela l’est également pour l’intérêt sportif de cette division et la promotion de nouveaux clubs. Peut être une réflexion s’impose pour les intérêts de tous.





PHASE DE PLAY-OFFS POUR LE TITRE



Samedi 22 avril



Meudon 50% - 50% Vaujany/Grenoble

Il est difficile de placer Meudon en tête de nos cotes lorsque l’on est mené 2 manches à 0 mais on peut quand même penser que l’air de la maison permettra aux Comètes de maintenir le suspense durant au moins tout un week-end. De plus le déplacement, l’enchainement des rencontres (*) et un effectif un peu plus limité quantitativement que les franciliens, pourraient au final commencer à se faire sentir sur les jambes des Grizzlys. Aussi partageons équitablement les cotes entre les 2 équipes.





(*) n’oublions pas que la grande majorité des joueurs de Vaujany/Grenoble ont participé au beau parcours des juniors U20 de Grenoble avec le titre à la clé tout en jouant aussi les phases finales de la D2.





Dimanche 9 avril



Meudon 49% - 51% Vaujany/Grenoble

Nous remettons les Grizzlys en tête dans nos tendances mais de fort peu. Car on a la naïveté de penser que les coachs isérois sauront analyser et réagir pour remettre leurs joueurs sur de bon rails. Ce n’est bien sûr pas toujours le cas et ces cotes très proches trahissent notre indécision et on n’est pas sûre de faire ici notre dernière chronique des tendances. Nous nous retrouverons pour notre peut-être dernier ‘’Retour de Week-End’’ qui éventuellement contiendra aussi notre dernière ‘’Tendance’’ (sans s) si les Comètes parvenaient à pousser les Rhône-alpins à une 5ème et dernière manche.









Il est difficile de placer Meudon en tête de nos cotes lorsque l’on est mené 2 manches à 0 mais on peut quand même penser que l’air de la maison permettra aux Comètes de maintenir le suspense durant au moins tout un week-end. De plus le déplacement, l’enchainement des rencontres (*) et un effectif un peu plus limité quantitativement que les franciliens, pourraient au final commencer à se faire sentir sur les jambes des Grizzlys. Aussi partageons équitablement les cotes entre les 2 équipes.(*) n’oublions pas que la grande majorité des joueurs de Vaujany/Grenoble ont participé au beau parcours des juniors U20 de Grenoble avec le titre à la clé tout en jouant aussi les phases finales de la D2.Nous remettons les Grizzlys en tête dans nos tendances mais de fort peu. Car on a la naïveté de penser que les coachs isérois sauront analyser et réagir pour remettre leurs joueurs sur de bon rails. Ce n’est bien sûr pas toujours le cas et ces cotes très proches trahissent notre indécision et on n’est pas sûre de faire ici notre dernière chronique des tendances. Nous nous retrouverons pour notre peut-être dernier ‘’Retour de Week-End’’ qui éventuellement contiendra aussi notre dernière ‘’Tendance’’ (sans s) si les Comètes parvenaient à pousser les Rhône-alpins à une 5et dernière manche. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo