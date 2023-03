Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Les pronos du week-end 25-26 mars 2023 Les pronostics du week-end du 25-26 mars , Play-offs et Poule de Maintien du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2022-2023. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 25/03/2023 à 11:30 Tweeter Tendances 2ème manche et matchs d’appui - 1/4 de finale

4ème journée poule de maintien

Si le 1er tour s’est déroulé sans avoir recours aux matchs d’appui, il est peu probable que cela soit le cas ce week-end. D’abord parce que toutes les équipes théoriquement supérieures bénéficiant d’un meilleur tableau et donc les faveurs des matchs retours à domicile, ne l’ont pas toute emporté samedi dernier. Si elles peuvent légitimement espérer renverser la situation ce sera de toute façon à la faveur d’une belle.



Des 2 formations l’ayant emporté chez l’adversaire, Paris semble celle la plus à même de clore les débats dès ce samedi. Vaujany/Grenoble, pour des raisons évoquées lors de nos dernières chroniques et exposées à nouveau plus bas, risque d’avoir plus de difficulté et il leur faudrait absolument l’emporter dès samedi.







En poule de maintien, après la défaite surprenante de la réserve d’Amiens à Colmar, ces derniers ont l’occasion de reprendre leur revanche puisqu’ils reçoivent les Titans.



Pareil pour les Arvernes qui après l’avoir remporté à Wasquehal, accueillent les Lions sur leur glaçon.



Vous avez compris que l’on entame les matchs retours de ces Play Downs. Si tout reste encore à faire pour ces 4 équipes et le classement est de plus un peu brouillé avec le report de la rencontre de la 2ème journée entre la réserve d’Amiens et Wasquehal.



Pour autant il est certain qu’en cas de succès, Clermont-Fd, seule équipe à 2 victoires, prendrait une sérieuse option au maintien.







Roanne 51% - 49% Meudon (3-7)

Après leur sévère défaite de samedi dernier les Renards doivent se relancer et montrer les crocs s’ils veulent se donner une chance ce dimanche de se rapprocher de leur ambitieux objectif. Mais les Comètes rêvent aussi de se rapprocher des étoiles et depuis quelque temps la machine est bien lancée de leur côté. Cela sera-t-il suffisant pour contenir la fougue des ligériens et de leur chaud public ? Et c’est bien l’envie de prouver qu’ils valent mieux que leur performance à l’aller et la présence de leurs supporters que nous donnerons à Roanne un léger avantage dans nos cotes des plus serrées.



Paris FV 53% - 47% Villard-de-Lans (3-2)

En toute logique et après leur victoire sur le plateau du Vercors nous accordons fort logiquement le rôle de favoris aux parisiens. Pourtant nos tendances reflètent une certaine prudence. Elle est d’autant plus légitime que cette saison nos Ours, plutôt mal léchés, ont donné bien des coups de pattes à l’extérieur au point, nous l’avions déjà rappelé lors de chroniques précédentes, d’avoir plus souvent gagné hors de leur base que chez eux. Ils viendront avec la ferme intention de faire de même afin de prolonger leur week-end parisien.



Valenciennes 53% - 47% HCMP (3-5)

Après leur belle victoire chez eux, les Bouquetins vont devoir prouver que, descendus de leurs montagnes, ils peuvent être encore efficaces. Mais la tâche s’annonce rude dans une patinoire surchauffée et où les Diables promettent bien des misères à leurs adversaires tant il a été difficile de vaincre ici à Valigloo (seul Meudon a réalisé cet exploit en prolongation). Même si nos cotes restent raisonnables, nous pensons que l’on se prépare à une belle ce dimanche.

Vaujany/Grenoble 53% - 47% Annecy (2-1 en prl)

Nous avons constaté qu’il n’était pas question de faire l’impasse sur les play-offs de la D2 du côté des coachs de Vaujany/Grenoble. Aussi nous accorderons nos faveurs aux Grizzlys qui ont tout intérêt à gagner dès ce samedi. En effet le même jour les U20 de Grenoble, favoris au titre, jouent contre Caen (heureusement à Grenoble) et que, s’ils perdent, qu’ils puissent se rattraper le lendemain par une victoire suffisamment large pour bénéficier d’un meilleur goal average. Pour cela ils ont intérêt à pouvoir récupérer pas mal de ‘’Grizzlys’’ ce dimanche, ce qui ne pourra évidement être le cas s’il y a une 3ème manche à Vaujany. Aux Chevaliers du Lac à faire douter leur adversaire et s’ils l’emportent il est possible qu’ils aient fait alors le plus difficile. D’où nos cotes en faveur des isérois mais pas si déséquilibrées car les savoyards ont une belle carte à jouer. Rappelons qu’après avoir mené les 2 tiers du match, les savoyards n’auront cédé qu’en prolongation samedi dernier.



Roanne 50,50% - 49,50% Meudon

Après une nuit de récupération et sans cette fois la fatigue du voyage, les Comètes, si elles sont contraintes à cette 3ème manche, devraient à priori être un peu plus sur le même pied d’égalité. Aussi nous avons resserré encore plus nos tendances pour les mettre sur une quasi égalité. Cela risque de se jouer beaucoup sur le mental et il est délicat pour nous de quantifier cette donnée. Tout juste peut-on penser que le soutien du public pourrait s’avérer non négligeable, d’où ce petit bonus d’un demi-point dans nos cotes.



Paris FV 52% - 48% Villard-de-Lans

S’il y a match d’appui c’est que donc encore une fois les Ours ont su performer à l’extérieur au prix d’un bel exploit puisqu’à ce jour les Volants auraient alors concédé leur 1ère défaite à domicile. Alors certes les parisiens seront bien plus sur leur garde et motivés mais les villardiens n’auront plus la fatigue du voyage. Aussi nous restons sur des cotes en faveurs des franciliens, par contre nous les équilibrons un peu plus



Valenciennes 52% - 48% Courchevel-Méribel-Pralognan

Après avoir pris leur revanche, le plus dur reste à faire pour les Diables : confirmer. La pression sera là pour les 2 équipes mais probablement un peu plus pour des nordistes qui ne voudront pas décevoir leurs partisans nombreux. (1ère affluence de la D2). Nos tendances restent en faveur des nordistes mais là aussi avec un léger resserrement puisque les Bouquetins pourront gérer la récupération calmement et non les fatigues d’un déplacement.



Vaujany/Grenoble 50% - 50% Annecy

Ici nous avons mis les tendances à l’équilibre et nous avons même hésité à les mettre en faveur d’Annecy. En effet nous faisons plutôt le pari que le staff isérois voudra avant tout jouer la carte des championnats élite U20 et U17 où leurs 2 équipes sont ces saisons encore favorites pour le titre. Or 2 cas de figures : si les U20 et U17 l’ont emporté sans trop de soucis la veille (samedi) alors ils pourront continuer leur audacieux pari ; sinon ils devront peut-être se résoudre à dégarnir l’effectif de Vaujany de leurs meilleurs éléments pour assurer les qualifications des juniors à leurs finales*. A partir de là, si déjà la veille les Grizzlys ont dû céder face aux Chevaliers, on les voit mal prendre leur revanche avec une équipe amoindrie. On voit donc que beaucoup de paramètres peuvent rentrer en jeu. Nous restons donc sur une prudente réserve dans nos pronostics. Clermont-Ferrand 54% - 46% Wasquehal (7-4)

Après s’être imposés en terre nordiste il est difficile de ne pas faire de nos Arvernes les favoris, cela d’autant que cette fois la fatigue de ce long déplacement sera pour les Lions. Si nous n’avons pas mis des cotes plus larges c’est qu’il arrive aux clermontois de parfois manquer sérieusement de réalisme dans le geste final comme lors de la 1ère journée face à la réserve d’Amiens. Pourtant il ne faudra pas trembler car les joueurs de la communauté lilloise abattent une de leur dernière carte pour rester dans la course au maintien et ils avaient su faire douter les Sangliers au moins 2 tiers temps. Le soutien de leurs nombreux partisans (Clermont classé 3ème meilleure affluence en saison régulière et 1ère de la poule de maintien) pourrait s’avérer être d’un apport non négligeable pour les auvergnats qui, en cas de victoire, auront peut-être fait un pas déterminant pour se sauver.



Amiens II 54% - 46% Colmar (3-6)

