Mise à jour 2ème journée poule de maintien

Division 2



Les 2 équipes qui reçoivent les 8 et 9 avril prochain ont fait impression chez leurs adversaires. Elles se présentent par la même en ballotage des plus favorables, à un point tel que l’on peut craindre que ces ½ finales ne se prolongent pas au-delà de ce week-end, voir de ce samedi. Pour autant Vaujany et surtout Meudon devront se garder de toutes suffisances si près du but car l’entente alpine du HCMP et surtout Paris, ont su donner du fil à retordre et sont capables de profiter de tout relâchement coupable.







PHASE DE PLAY-OFFS POUR LE TITRE





Samedi 8 avril



Vaujany/Grenoble 55% - 45% Courchevel-Méribel-Pralognan

Les Grizzlys n’ont peut-être pas tout à fait autant de partisans que les Bouquetins mais il n’empêche qu’ils sont dans leurs murs et qu’il ne va donc pas être facile de renverser la vapeur pour les visiteurs. Les alpins étaient déjà venus en saison régulière et ne s’étaient inclinés que d’1 but (3-2). C’était alors en début de championnat - 22 octobre 2022 - et il est à craindre que, parce que plus jeune, l’effectif des isérois ait progressé plus significativement que les savoyards. Nous plaçons par la même les Vaujany-grenoblois à la tête de nos tendances.



Meudon 54% - 46% Paris (FV) 52%

Comme pour l’affiche précédente nos cotes sont en faveur de l’équipe menant la série, en l’occurrence Meudon, mais en resserrant nos cotes. D’abord parce que les 2 rencontres précédentes se sont terminées par la plus petite des marges, avec même une prolongation pour le 2ème match. Ensuite parce que les Volants avaient réussi à s’imposer en Hauts-de-Seine lors de la saison régulière. Enfin le déplacement est si court que la fatigue du voyage sera négligeable. Il n’empêche cela reste un petit avantage de recevoir, d’autant que les Comètes peuvent compter sur un public nombreux. Cela sera-t-il suffisant pour conclure dès ce samedi ?





SI BESOIN





Dimanche 9 avril



Vaujany/Grenoble 53% - 47% Courchevel-Méribel-Pralognan

Nos cotes se sont un peu plus resserrées car s’il y a match ce dimanche c’est que les Bouquetins ont réussi à vaincre et que donc ils peuvent encore y croire et peut être les Grizzlys douter. Pour autant nous gardons un à priori logiquement favorable aux locaux.





Meudon 52% - 48% Paris FV

Ici aussi nous resserrons nos cotes pour les mêmes raisons. Les parisiens au pied du mur ont su réagir, ils ont toutes les raisons de penser qu’ils peuvent récidiver. Mais comme pour l’autre affiche, nous gardons un à priori favorable pour des Comètes qui semblent avoir les nerfs plus solides cette saison et sont probablement plus motivés que jamais pour atteindre cette finale.





POULE DE MAINTIEN 2ème journée samedi 8 avril



Amiens II 56% - 44% Wasquehal

Cette affiche constitue une mise à jour du calendrier puisque c’est en fait la 2ème journée et donc le match aller dans la confrontation de ces 2 équipes (La 6ème et dernière journée le 15 avril de cette poule de maintien constituera le match retour). Lors de la saison régulière les picards l’avaient emporté non sans mal (4-2) malgré la présence de Guillaume Roussel et surtout du gardien backup de la Magnus Victor Bodin. Mais il est à craindre pour les nordistes que leur résistance soit émoussée. On a pu en effet constater que depuis le début de cette phase de lutte pour le maintien l’effectif des Lions s’est réduit à moins de 3 lignes et malheureusement cela n’a pas été sans conséquence dramatique lors des dernières périodes. Enfin et surtout les amiénois risquent d’avoir le renfort supplémentaire de Dlemel et Simonsen avec leur expérience du niveau supérieur. En toute logique nos tendances seront sans ambiguïté en faveur des jeunes Gothiques.







