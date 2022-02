Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Les pronos du week-end spécial rattrapage Les pronostics d'un week-end un peu spécial celui entièrement consacré aux rattrapages des rencontres qui n'ont pu se jouer lors de la saison régulière du championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 19/02/2022 à 11:30 Tweeter Tendances Week-End spécial rattrapage D2

Samedi 19, Dimanche 20 et Lundi 21 Février



Avant de s’attaquer à la 18ème et dernière journée de D2, la fédération s’est attachée à d’abord remettre de l’ordre dans le calendrier. Cela a d’ailleurs commencé cette semaine, continue tout ce week-end et se prolonge tout au long de la semaine prochaine. Enfin le week-end prochain la 18ème journée pourra se jouer en conclusion de ce championnat régulier. Nous nous contenterons de donner nos cotes que pour les 3 prochains jours. Nous donnerons ceux des rencontres de la semaine lors de notre ‘’Retour de Week-End’’.





Mais avant retour sur la rencontre de ce Mercredi 16 février.



Annecy 5 - 4 Roanne (52% - 48%)

Les Renards se sont démenés mais n’ont pu déjouer nos tendances. Les Chevaliers ont réussi à s’imposer dans cette rencontre qu’on pourrait qualifier de ‘’à 6 points ‘’ tant elle permet non seulement d’assoir leur 2ème place mais rejette un peu plus loin un concurrent dangereux qui en cas de victoire lui aurait brûlé la politesse. Maintenant pour Annecy Toulouse sera l’équipe à surveiller particulièrement car si Roanne a le même nombre de points, il ne lui reste que 2 matchs à jouer contre 3 pour les Bélougas, tout comme Annecy.

Retour sur les enjeux de ce week-end

En poule A , les 2 équipes réserves, Rouen et Angers respectivement 7ème et 8ème ne sont pas encore tout à fait hors d’attente des 2 derniers, Evry-Viry et Courbevoie. Mais il faudrait un sacré concours de circonstances pour voir ces derniers arracher leur place en play-off. Une seule victoire mettrait définitivement à l’abri les Ducs comme les Dragons, ces derniers ayant de plus 2 matchs à rattraper contrairement à Angers qui n’en a pas.

Une seule défaite et toute chance de qualification s’envole pour les Jets comme pour les Coqs malgré leur 3 matchs de retard pour ces derniers. Pour les places d’honneur, du 3ème actuel Reims jusqu’au 7ème Rouen, rien n’est joué et paradoxalement les 4ème, Amnéville, et 5ème, Wasquehal, sont les plus menacés car n’ayant aucun match de retard ils ne monteront pas sur la glace avant le week-end prochain.

Ce ne sera pas le cas des 2 équipes suivantes, Paris et Rouen II qui ont 2 matchs de retard, soit un potentiel de 6 points. Les 2 premiers, Meudon et Valenciennes ne risquent plus rien.





En poule B , là aussi le leader est intouchable. Par contre le second Annecy n’est pas encore tout à fait à l’abri de Toulouse pour la place de dauphin, n’y même de Roanne à la faveur d’un goal average particulier favorable à ces derniers en cas d’égalité de points. Scénario cependant assez difficilement envisageable pour les ligériens dans la mesure où les Chevaliers ont plus de rencontres à jouer que les Renards. Le sans faute est obligatoire pour ces derniers ainsi qu’un échec total pour les savoyards. Les Toulousains, avec autant de journées à rattraper qu’Annecy peuvent être plus menaçant mais aussi plus menacé par Roanne à égalité de points avec eux actuellement.

Les équipes classées entre 5 et 8 peuvent prétendre mathématiquement encore à la 4ème place car elles ont toutes aussi 2 matchs de retard mais pour le 7ème, Villard, et 8ème, Vaujany cela semble quasi mission impossible. Ces derniers devront avant tout s’attacher à ne pas se laisser rattraper par Colmar qui n’est qu’à 1 point derrière et avec autant de retard au calendrier. Pour Poitiers il n’y a plus d’échappatoire à la poule de relégation.



Passons au détail des rencontres.



Entre ( ) la référence à la journée de championnat mise à jour.



POULE A

Samedi 19

(J 03) Evry-Viry 50% - 50% Courbevoie

Match très indécis entre les 2 derniers du groupe nord et si l’entente Evry/Viry est bien mieux classée c’est son voisin francilien qui a fait la meilleure impression samedi dernier en battant les Volants à Bercy. Par contre la semaine avant ils avaient été battu chez eux par les Jets justement. Nous plaçons les 2 équipes presque dos à dos pour nos cotes avec seulement un très léger avantage accordé à l’équipe recevante. Quoiqu’il en soit malheur au perdant car il ne lui sera définitivement impossible de postuler à la 8ème et dernière place qualificative aux play-offs.





(J 03) Paris FV 50% - 50% Reims

Rencontre très importante pour ces 2 équipes qui doivent absolument l’emporter. Bien qu’à une flatteuse 3ème place les Phénix n’ont pas eu dernièrement des résultats engageant à la sérénité. Pas plus pour les Français Volants qui ont certes remporté leur dernier match mais s’étaient inclinés la veille face au dernier Courbevoie, qui plus est sur leur glaçon de Bercy. Pourtant, avec leurs 22 points, leurs 2 rencontres de retard, les parisiens ont la possibilité de viser un bien meilleur classement. Mais en ont-ils les moyens ? La dernière victoire des rémois était obtenue difficilement chez eux face aux parisiens. Seront-ils capables d’éviter à ces derniers de prendre leur revanche ? Nous envisageons un match forcément très disputé entre 2 équipes pas toujours très sereines et dont on voit difficilement un favori se dégager.



Dimanche 20

(J 13) Valenciennes 56% - 44% Courbevoie

Si ce n’est déjà fait depuis la veille, nous voyons les Coqs arrêter là leur quête des play-offs. Il leur faut faire une fin de saison sans tâche pour y parvenir. Mais vaincre chez le dauphin de poule cela relèverait de l’Exploit avec un E majuscule. Certes les Diables Rouges n’ont plus rien à gagner ni à perdre si ce n’est renforcer la confiance pour la 2ème moitié de saison. Nous les plaçons sans hésiter en grands favoris.



Mercredi 23

(J 10) Rouen II / FV Paris : Cotes données ultérieurement.





POULE B

Samedi 19

(J 02) Vaujany 49,50% - 50,50% Toulouse-Blagnac

Nous avons hésité à mettre une cote parfaitement à l’équilibre car nous pensons qu’il serait trompeur de se fier uniquement au classement. Les Grizzlys encore sous la menace de Colmar pour conserver cette 8ème place ont pourtant toutes les armes pour mériter leur place en play-offs. Le problème c’est qu’ils ne les ont pas toujours à disposition. Nul doute que si l’équipe dispose de tous ses meilleurs éléments (dont certains reviennent de tournois internationaux) alors les Bélougas sont loin d’être assuré de la victoire. Eux aussi ne manquent pas de motif de motivation. Au-delà de la possibilité quasi impossible de revenir sur le second Annecy, il y a surtout à assurer leur place dans le quatuor de tête avec les avantages qui s’y rattachent lors du 1er tour des play-offs. Or c’est loin d’être encore fait. Parce que nous avons (un peu) de respect pour la hiérarchie nous leur concédons un très léger avantage dans nos cotes.





(J 10) Roanne 49% - 51% Morzine-Avoriaz

Actuellement 4ème, les Renards vont avoir fort à faire pour préserver cette place. D’abord parce qu’ils ont moins de match de retard que les autres ,1 seul, et que de plus c’est face à l’équipe qui domine outrageusement la poule. Nous ne pouvons guère faire autrement que de placer en favoris les Pingouins. Pourtant nous restons sur des cotes serrées car depuis maintenant quelques saisons les roannais ont pris l’habitude à l’approche des play-offs de se mettre en mode ‘’performance’’ et quel que soit leur classement, se mettre à bousculer la hiérarchie avec délectation. On n’est pas encore dans la 2ème phase de championnat mais nul doute que l’on commence à monter en température du côté de la Loire. On peut s’attendre assurément à une belle rencontre.





(J 04) Courchevel-Méribel-Pralognan 53% - 47% Valence

Les Mouflons doivent profiter d’une fin de saison régulière un peu laborieuse des Lynx pour tenter d’intégrer le quatuor de tête ; Nous les mettrons donc favoris. Les Lynx doivent serrer les coudes et tenter de grappiller des points car mathématiquement ils ne sont pas à l’abri de se faire griller la politesse pour les play-offs.





(J 09) Villard de Lans 50,50% - 49,50% Annecy

Nous osons placer les Ours en favoris car ils ont poussé les savoyards dans leurs derniers retranchements lors du match aller il y a une semaine avec cette défaite de 2 à 1. Si la place de 2ème est presque assurée pour les Chevaliers, celle qui assurerait pour le moins leur qualification pour la 2ème phase est loin d’être faite pour les Ours. Après un spectaculaire redressement, ils ont quelque peu ralenti la cadence. Il leur faut donner un dernier coup de rein pour se mettre hors de danger.





(J 02) Colmar 53% - 47% Poitiers

A priori le match serait reporté. Voilà qui complique les choses car il ne reste plus beaucoup de marge de manœuvre pour trouver une date de substitution.



Lundi 21

(J 17) Colmar 50,50% - 49,50% Courchevel-Méribel-Pralognan

Colmar est un peu dans la même position que Vaujany car l’effectif de cette équipe est surtout formé de jeunes espoirs de Mulhouse et Strasbourg. Et même s’il y a peut-être un peu moins de talent qu’à Vaujany/Grenoble, au complet cette équipe peut surprendre des Bouquetins dont la constance n’a guère été sa marque de fabrique. Pourtant ces derniers peuvent encore prétendre à intégrer le quatuor de tête. Cela sera-t-il suffisant pour les motiver à se surpasser ? Toujours est-il que dans cette rencontre qui devrait être très disputée nous osons mettre une cote très légèrement favorable aux alsaciens car nous pensons que toutes les forces vives, les plus talentueuses seront sur la feuille de match.



Mardi 22 :

(J 14) Valence / Annecy :

(J 16) Villard de Lans / Poitiers

Cotes données ultérieurement



Mercredi 23

(J 10) Toulouse-Blagnac / Vaujany

Cotes données ultérieurement











© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur