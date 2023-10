Après seulement une seule journée, on ne peut encore avoir de certitudes mais certaines performances samedi dernier mettent quelques doutes sur la compétitivité de certaines équipes. A l’opposé d’autres semblent avoir la possibilité de tenir un rôle de troubles fêtes plus que ce que nous le pressentions. Cela reste cependant encore bien flou et on attend donc avec impatience si ce week-end nous apportera quelques lumières.



Poule A

Amnéville 54% - 46% Angers II



Certes la réserve angevine a fort bien commencé sa campagne 2023/24 mais la performance des mosellans à Paris nous interpelle plus. Cette fois à la maison on attendra des Red Dogs qu’ils confirment. Mais attention, nous disions la semaine dernière que si les amnévillois pouvaient faire de belles perfs. à l’extérieur, à l’inverse ils pouvaient être parfois décevant devant leurs partisans. A eux de nous faire mentir face à des jeunes Ducs qui tenteront de donner le maximum de vitesse que peuvent permettre leurs jeunes jambes.



La Roche/Yon 57% - 43% Colmar



Mis en échec la semaine dernière sur leur glace, il va être difficile pour les alsaciens de surprendre les promus de cette saison. En effet les vendéens, qui mine de rien ont encore probablement dans leurs gênes des restes de leur passages en D1, ont fait plus que bonne impression à Evry, surtout dans le dernier tiers. Cela prouverait que l’on a affaire à une équipe bien préparée et qui sait terminer fort une fin de rencontre. Aussi on peut craindre que cela soit rédhibitoire pour nos Titans qui justement ont cédé samedi dernier lors de la 2ème partie de match ; d’où nos cotes.



Amiens II 49,50% - 50,50% Evry/Viry



Ces 2 clubs ont entamé leur saison sur une défaite. Ils seront donc des plus motivés pour essayer de rapidement se relancer. Maintenant, au stade où en est le championnat, il reste difficile de se faire une idée exacte des forces en présence. Il ne semble pas qu’il y ait eu de match préparatoires pour la réserve d’Amiens (ou alors en U20 ?) alors que les Jets en ont au moins fait 2 face à la réserve de Rouen pour autant de victoires. Cela nous suffit pour accorder un léger avantage aux franciliens.



Reims 50,50% - 49,50% Français Volants



Là aussi 2 clubs à l’histoire prestigieuse mais qui n’en ont pas moins connu des déboires samedi dernier. Ils se sont déjà rencontrés cette saison lors du 1er tour de la coupe de France et Paris l’avait emporté sur la petite piste de Bercy dans une rencontre assez folle. Les parisiens avaient écrasé les rémois lors des 2 premiers tiers pour sombrer quelque peu au 3ème au point d’avoir failli se faire remonter. A notre avis les Phénix vont vouloir, devant leurs partisans cette fois, prendre leur revanche. Nous les placerons devant dans nos cotes mais par la plus petite des marges.



Courbevoie 51% - 49% Rouen II



Cette affiche propose cette fois 2 clubs qui l’ont emporté pour l’ouverture de leur saison. Ce fut à l’extérieur pour Courbevoie, à domicile pour les jeunes Dragons mais peut être face à une équipe d’un calibre un peu au dessus. Alors là aussi on reste un peu sur l’expectative. Une belle saison l’an dernier, un peu plus d’expérience, tout cela fait que nous restons sur des cotes serrées mais néanmoins à l’avantage des Coqs franciliens.

Poule B



HCMP 53% - 47% Lyon



Pour son retour en D2 Lyon n’a certainement pas fait l’entame de saison qu’il espérait, surtout devant son public venu en nombre. Pour redorer son blason et garder ce public il leur faut vite une victoire. Mais le challenge va être difficile car le voyage dans les Alpes chez les Bouquetins ne sera pas une sinécure. Ces derniers, après une pré-saison estivale des plus stressantes, ont démarré avec d’autant plus d’envie ce championnat et Annecy en a fait les frais. Ils reçoivent à nouveau, ce qui risque d’être un avantage non négligeable. Nous les placerons donc devant dans nos tendances mais sans écarter un exploit des Lions, comme en coupe de France.



Vaujany/Grenoble 53% - 47% Annecy



Malgré une défaite à Toulouse, non sans avoir arraché la prolongation, nous pensons que Vaujany/Grenoble sera une des grosses équipes de cette D2. Annecy qui a bien lutté mais a dû s’incliner face au HCMP et aura bien du mal à renouer avec la victoire chez cet adversaire. Il leur faudrait bien pourtant essayer de prendre quelques points en déplacement, eux qui sont condamnés pour l’instant à jouer à l’extérieur en attendant la fin des travaux de leur patinoire, en particuliers des vestiaires leur interdisant de recevoir pour l’instant. Pour nous avantage aux Grizzlys.



Montpellier 50,50% - 49,50% Clermont-Ferrand



Nous avons hésitez avec un 50-50 mais on peut accorder un léger à priori favorable aux héraultais qui auront à cœur de se racheter. Ils ont prouvé lors de certaines rencontres d’avant saison qu’ils pouvaient être performants. Peut-être que le match face à une forte équipe de Roanne n’était que la résultante d’un mauvais jour. Pour autant la dynamique pourrait être du côté des Arvernes qui voudront continuer sur cette belle entame de saison. Par la même ils justifieraient ainsi sur la glace leur maintien sur tapis vert en D2.



Villard-de-Lans 51% - 49% Toulouse/Blagnac



Malgré une belle victoire obtenue de haute lutte nous pensons qu’il sera difficile aux toulousains de récidiver. Les villardiens ont certes perdu samedi dernier mais ont montré une belle énergie et tiendront à faire plaisir à leurs partisans. Mais si nous leur accordons nos faveurs dans les tendances c’est avec une certaine parcimonie car on sait les Bélougas très performants quand ils le veulent à l’extérieur.



Valence 49,50% - 50,50% Roanne



Sans contexte pour nous Roanne devrait être plus que jamais l’équipe à suivre cette saison et d’ailleurs leur entame de championnat ne l’a pas contredit avec une large victoire sur Montpellier. Pour autant Valence, qu’on attendait moins, a performé à Lyon, promu certes mais dont on subodore des ambitions. Aussi nous prévoyons une rencontre aussi belle qu’indécise au point que nous ne pouvons trancher que sur le plus infime des écarts.









Sans contexte pour nous Roanne devrait être plus que jamais l’équipe à suivre cette saison et d’ailleurs leur entame de championnat ne l’a pas contredit avec une large victoire sur Montpellier. Pour autant Valence, qu’on attendait moins, a performé à Lyon, promu certes mais dont on subodore des ambitions. Aussi nous prévoyons une rencontre aussi belle qu’indécise au point que nous ne pouvons trancher que sur le plus infime des écarts.