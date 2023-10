Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Les pronostics du week-end - 1ère Journée Après un sacré remue ménage à l’inter saison, nous revoilà prêt à partir pour une nouvelle saison en D2. Pas facile d’y voir clair pour de bonnes tendances mais voyons ce qu’en pense PP notre spécialiste des pronostics D2. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 07/10/2023 à 09:00 Tweeter



Résumons vite l’intersaison en rappelant le coup de théâtre avec la rétrogradation sur tapis vert de Mulhouse (Magnus) qui par effet dominos a entraîné la montée de Marseille (D1 mais surtout, concernant la D2, la promotion de Valenciennes (prévu en poule A) en D1 et par la même le repêchage de Clermont-Ferrand. Puis 2ème coup de théâtre avec l’entente alpine du HCMP menacée de ne pas repartir suite à un déficit de plus de 110 000 €uros. Finalement contre toute attente un accord est trouvé avec la FFHG, les Bouquetins, leurs collectivités et institutionnels afin que le HCMP puisse repartir en campagne cette saison.



On constate alors pour équilibrer à 10 les 2 groupes que la réserve d’Angers et les alsaciens de Colmar se devaient de rejoindre la poule A donnant une composition géographique des 2 groupes nettement plus tranchée nord-sud.



Cela va-t-il de fait encore plus accentuer les différences de niveau ? Difficile à dire et l’avenir nous permettra d’y voir plus clair. Néanmoins mis à part Vaujany et dans une moindre mesure Rouen II, on a pu constater que généralement les réserves, ou clubs affiliés comme Colmar, sont plutôt un ton en dessous. Or il se trouve qu’à l’exception de Vaujany, tous ces clubs se retrouvent en poule nord.



Difficile aussi l’exercice des pronostics pour cette 1ère journée où nous aurons que les rencontres préparatoires et la coupe de France pour nous éclairer un tant soit peu. Aussi attendons nous à pas mal sinon de surprises tout du moins d’erreur de ‘’diagnostique’’ mais il faut bien se lancer. Alors lançons-nous.



POULE A



Angers II 54% - 46% Amiens II :

On ne connait guère les capacités des 2 équipes car certainement leurs effectifs ont dû être pas mal renouvelés. Composés quasi exclusivement de juniors, beaucoup passant seniors ont du partir sous d’autres cieux pour être remplacés par des ex U17. Si la réserve angevine avait échappé à la poule de relégation ce ne fut pas le cas de celle des picards sauvée des dernières places par un sérieux coup de main des meilleurs espoirs plutôt habitués à des joutes de divisions supérieurs. L’entraîneur de l’équipe 1, Mario Richer, n’en était pas dupe, lui qui envisagea un moment de supprimer cette réserve. Aux jeunes Gothiques de relever ce défi et obtenir un maintien plus tranquille face à un adversaire probablement direct pour ce même objectif. Les jeunes Ducs recevant, nous leur donnons un à priori d’autant plus favorable



Evry-Viry 51% - 49%/ La Roche sur Yon :

Le diagnostic est d’autant plus difficile à établir que nous avons 1 des 2 promus de la saison. Même si il n’y a pas si longtemps le Hogly évoluait en D1, son effectif n’est bien sûr plus le même et c’est un nouvel apprentissage pour eux. A priori chacune des 2 équipes ont eu 2 matchs de préparation qui nous éclairent guère et les résultats de la coupe de France encore moins tant l’adversité n’était pas du tout la même. Evry-viry s’est largement imposé face à une équipe de D3 alors que La Roche/Yon n’a rien pu faire face à une équipe de D1 mais auprès de laquelle elle aura peut être beaucoup appris. Nous ne ferons pas « original » en donnant nos faveurs à l’équipe qui reçoit mais sur la plus petite des marges.



Colmar 47% - 53% Courbevoie :

Alors que les Coqs ont effectué leur meilleur saison depuis longtemps, les Titans malgré l’appui des meilleurs espoirs de Strasbourg et Mulhouse ont du lutter jusqu’au bout pour assurer leur maintien. Or pour cette nouvelle saison la rétrogradation de Mulhouse en D3 fait qu’ils ne pourront que compter sur leurs propres forces et celles des juniors de Strasbourg. Si les Coqs n’ont fait que 2 matchs de préparation que dire des Titans qui à priori n’en ont fait aucun. En coupe de France toutes les 2 rencontraient des clubs de D3. Mais si Courbevoie su justifier l’ordre hiérarchique en écartant Compiègne, ce ne fut pas le cas de Colmar éliminé par Dijon. Aussi nous n’hésitons pas à jouer une victoire des Franciliens en Alsace en restant prudent sur nos tendances.



Paris (FV) 53% - 47% Amnéville:

Demi-finalistes la saison dernière les parisiens voudront confirmer certainement leur beau parcours. Amnéville tentera quand à lui d’avoir plus de régularité. Il lui faudra oublier cette dure élimination en coupe de France face il est vrai à Strasbourg, club de D1. Paris voudra continuer sur la lancée de sa qualification au second après avoir éliminé un rival de D2, Reims. Jouant de surcroit chez eux nous plaçons les volants devant. Mais attention, par le passé les Red Dogs nous ont prouvaient qu’ils savaient voyager.



Rouen II 49,50% - 50,50% Reims :

La réserve de Rouen n’a bien sûr pas joué en Coupe de France alors que Reims s’y est fait éliminer non sans lutter face à Paris sur la petite patinoire de Bercy. Ces 2 équipes auront perdu tous leurs matchs d’avant saison mais les adversaires de Reims étaient un calibre un peu au dessus (Valenciennes de D1). Nous pensons que la rencontre devrait certainement être très équilibrée car Rouen II a souvent été un faire valoir des plus solides dans cette D2, ne ratant jamais les play-offs.



POULE B



Roanne 53% - 47% Montpellier :

Affiche des plus intéressantes entre un prétendant à l’accession et un ex-pensionnaire de D1. On sait que Montpellier pourtant en position n°1 des repêchables avait décliné cette offre alors qu’au contraire Roanne, avait candidaté à cette montée sur tapis vert. Finalement Valenciennes lui a été préférée. Les 2 équipes ont eu une préparation plutôt intensive, surtout Roanne avec pas moins de 7 matchs d’avant saison dont certains face à des D1. Concernant le 1er tour de la coupe de France, Montpellier a su passer l’obstacle face à une équipe de D3. Par contre Roanne a du céder mais il est vrai face à un club de D1. Par conséquence on ne peut guère en déduire une comparaison favorable autre que peut être moral pour les Vipers. Nous nous fierons donc plutôt à des ambitions plus déclarées du côté des ligériens pour les placer en favoris de la soirée mais avec des cotes qui ne ferment pas la porte à une performance des héraultais.



HCMP 55% - 45% Annecy :

Ici nous sommes en présence de 2 clubs dont la période estivale fut quelque peu compliquée même si ce ne fut pas pour les mêmes raisons. On a tous entendu parler des gros soucis financiers des Bouquetins mettant en danger leur participation à ce championnat. Finalement au dernier moment une solution fut trouvée avec l’accord de la FFHG mais il est certain que cette incertitude contribua à une préparation perturbée et un recrutement compliqué. Du côté d’Annecy ce sont les travaux de réfection de la patinoire, de plus en retard, qui compliquent la préparation. C’est donc grâce à l’amabilité de certains clubs voisins que les Chevaliers ont pu s’entrainer sur la glace. Le HCMP a pu faire un peu plus de matchs amicaux qu’Annecy dont une victoire indiscutable justement contre ce dernier 8-0. Par contre, confirmé trop tardivement en compétition, il n’aura pas pu disputer la coupe de France. Dans cette même compétition Annecy aura fait douter Clermont-Ferrand. mais sans empêcher son élimination. Pour nous cela plaide plutôt en faveur de l’entente alpine qui bien que surveillée cette saison par la commission aux finances, n’a pas abandonné toutes ambitions.



Toulouse-Blagnac 49% - 51% Vaujany/Grenoble :

Toujours difficile en début de saison de se rendre compte des possibilités de ces 2 équipes D’abord pour Vaujany car cela dépend de la qualité des nouveaux jeunes intégrant la promotion de cette saison (on rappelle que l’effectif n’est composé que de juniors issus du centre de formation de Grenoble). Enfin parce que Toulouse nous a habitué à faire des performances mais curieusement plutôt à l’extérieur .Pas d’enseignement à tirer de la coupe de France puisque Vaujany n’y participait pas mais par contre à l’analyse des matchs amicaux et même s’il n’y a pas eu de confrontation directe entre les 2 équipes, les performances des Grizzlys sont plus convaincantes. Nous leur accordons un léger avantage mais attention cependant car certains éléments de Vaujany se partagent aussi avec Chambéry (en licences bleues) et bien sûr suivant leurs disponibilités l’équipe iséroise sera plus ou moins performante.



Lyon 53% - 47% Valence :

Il est encore ardu de se faire une véritable idée de la valeur d’un promu mais on se doute qu’une équipe comme Lyon, qui a connu le plus haut niveau, aspire à retrouver au plus vite des sommets côtoyés il n’y a pas si longtemps. Plus encore que les matchs de préparation le 1er tour de la coupe de France plaide pour les lyonnais. En effet alors que Valence a dû s’incliner face à un autre club de D2, les Lions ont réussi l’exploit d’éliminer un club de D1. De quoi leur donner un moral de vainqueur; à eux de ne pas tomber dans un excès de confiance…



Clermont-Ferrand 50% - 50% Villard-de-Lans :

Alors que les Sangliers ont commencé leur saison par une victoire lors du 1er tour de coupe de France, les Ours ont été d’ores et déjà éliminés. On aurait donc tendance hâtivement de faire des clermontois nos favoris. Ce serait négliger les circonstances. Si les arvernes croisaient le fer avec Annecy, club de D2 qui partage avec Clermont le fait d’avoir peu eu de matchs de préparations (2) ; les villardiens affrontaient eux Morzine-Avoriaz, une équipe de D1. Et malgré une préparation des plus musclée (6 matchs d’avant saison !), ils ont du laisser la victoire aux Pingouins sur un très honorable score de 5 à 4. Prudemment nous accordons la parité pour nos tendances mais assurément un bon test pour ces 2 équipes plutôt jeunes, voir même très jeunes du côté du Vercors avec une moyenne d'âge de 21,4 ans contre 23.5 pour Clermont...









Le grand jour de la reprise de championnat est enfin arrivé après une intersaison qui aura comme d’habitude amené son lot d’incertitudes, de surprises et retournements de situation. Toutefois finalement nous repartons bien de nouveau avec 2 poules de 10 équipes et une démarcation nord – sud encore plus marquée que la saison dernière.Résumons vite l’intersaison en rappelant le coup de théâtre avec la rétrogradation sur tapis vert de Mulhouse (Magnus) qui par effet dominos a entraîné la montée de Marseille (D1 mais surtout, concernant la D2, la promotion de Valenciennes (prévu en poule A) en D1 et par la même le repêchage de Clermont-Ferrand. Puis 2coup de théâtre avec l’entente alpine du HCMP menacée de ne pas repartir suite à un déficit de plus de 110 000 €uros. Finalement contre toute attente un accord est trouvé avec la FFHG, les Bouquetins, leurs collectivités et institutionnels afin que le HCMP puisse repartir en campagne cette saison.On constate alors pour équilibrer à 10 les 2 groupes que la réserve d’Angers et les alsaciens de Colmar se devaient de rejoindre la poule A donnant une composition géographique des 2 groupes nettement plus tranchée nord-sud.Cela va-t-il de fait encore plus accentuer les différences de niveau ? Difficile à dire et l’avenir nous permettra d’y voir plus clair. Néanmoins mis à part Vaujany et dans une moindre mesure Rouen II, on a pu constater que généralement les réserves, ou clubs affiliés comme Colmar, sont plutôt un ton en dessous. Or il se trouve qu’à l’exception de Vaujany, tous ces clubs se retrouvent en poule nord.Difficile aussi l’exercice des pronostics pour cette 1journée où nous aurons que les rencontres préparatoires et la coupe de France pour nous éclairer un tant soit peu. Aussi attendons nous à pas mal sinon de surprises tout du moins d’erreur de ‘’diagnostique’’ mais il faut bien se lancer. Alors lançons-nous.On ne connait guère les capacités des 2 équipes car certainement leurs effectifs ont dû être pas mal renouvelés. Composés quasi exclusivement de juniors, beaucoup passant seniors ont du partir sous d’autres cieux pour être remplacés par des ex U17. Si la réserve angevine avait échappé à la poule de relégation ce ne fut pas le cas de celle des picards sauvée des dernières places par un sérieux coup de main des meilleurs espoirs plutôt habitués à des joutes de divisions supérieurs. L’entraîneur de l’équipe 1, Mario Richer, n’en était pas dupe, lui qui envisagea un moment de supprimer cette réserve. Aux jeunes Gothiques de relever ce défi et obtenir un maintien plus tranquille face à un adversaire probablement direct pour ce même objectif. Les jeunes Ducs recevant, nous leur donnons un à priori d’autant plus favorableLe diagnostic est d’autant plus difficile à établir que nous avons 1 des 2 promus de la saison. Même si il n’y a pas si longtemps le Hogly évoluait en D1, son effectif n’est bien sûr plus le même et c’est un nouvel apprentissage pour eux. A priori chacune des 2 équipes ont eu 2 matchs de préparation qui nous éclairent guère et les résultats de la coupe de France encore moins tant l’adversité n’était pas du tout la même. Evry-viry s’est largement imposé face à une équipe de D3 alors que La Roche/Yon n’a rien pu faire face à une équipe de D1 mais auprès de laquelle elle aura peut être beaucoup appris. Nous ne ferons pas « original » en donnant nos faveurs à l’équipe qui reçoit mais sur la plus petite des marges.Alors que les Coqs ont effectué leur meilleur saison depuis longtemps, les Titans malgré l’appui des meilleurs espoirs de Strasbourg et Mulhouse ont du lutter jusqu’au bout pour assurer leur maintien. Or pour cette nouvelle saison la rétrogradation de Mulhouse en D3 fait qu’ils ne pourront que compter sur leurs propres forces et celles des juniors de Strasbourg. Si les Coqs n’ont fait que 2 matchs de préparation que dire des Titans qui à priori n’en ont fait aucun. En coupe de France toutes les 2 rencontraient des clubs de D3. Mais si Courbevoie su justifier l’ordre hiérarchique en écartant Compiègne, ce ne fut pas le cas de Colmar éliminé par Dijon. Aussi nous n’hésitons pas à jouer une victoire des Franciliens en Alsace en restant prudent sur nos tendances.Demi-finalistes la saison dernière les parisiens voudront confirmer certainement leur beau parcours. Amnéville tentera quand à lui d’avoir plus de régularité. Il lui faudra oublier cette dure élimination en coupe de France face il est vrai à Strasbourg, club de D1. Paris voudra continuer sur la lancée de sa qualification au second après avoir éliminé un rival de D2, Reims. Jouant de surcroit chez eux nous plaçons les volants devant. Mais attention, par le passé les Red Dogs nous ont prouvaient qu’ils savaient voyager.La réserve de Rouen n’a bien sûr pas joué en Coupe de France alors que Reims s’y est fait éliminer non sans lutter face à Paris sur la petite patinoire de Bercy. Ces 2 équipes auront perdu tous leurs matchs d’avant saison mais les adversaires de Reims étaient un calibre un peu au dessus (Valenciennes de D1). Nous pensons que la rencontre devrait certainement être très équilibrée car Rouen II a souvent été un faire valoir des plus solides dans cette D2, ne ratant jamais les play-offs.Affiche des plus intéressantes entre un prétendant à l’accession et un ex-pensionnaire de D1. On sait que Montpellier pourtant en position n°1 des repêchables avait décliné cette offre alors qu’au contraire Roanne, avait candidaté à cette montée sur tapis vert. Finalement Valenciennes lui a été préférée. Les 2 équipes ont eu une préparation plutôt intensive, surtout Roanne avec pas moins de 7 matchs d’avant saison dont certains face à des D1. Concernant le 1tour de la coupe de France, Montpellier a su passer l’obstacle face à une équipe de D3. Par contre Roanne a du céder mais il est vrai face à un club de D1. Par conséquence on ne peut guère en déduire une comparaison favorable autre que peut être moral pour les Vipers. Nous nous fierons donc plutôt à des ambitions plus déclarées du côté des ligériens pour les placer en favoris de la soirée mais avec des cotes qui ne ferment pas la porte à une performance des héraultais.Ici nous sommes en présence de 2 clubs dont la période estivale fut quelque peu compliquée même si ce ne fut pas pour les mêmes raisons. On a tous entendu parler des gros soucis financiers des Bouquetins mettant en danger leur participation à ce championnat. Finalement au dernier moment une solution fut trouvée avec l’accord de la FFHG mais il est certain que cette incertitude contribua à une préparation perturbée et un recrutement compliqué. Du côté d’Annecy ce sont les travaux de réfection de la patinoire, de plus en retard, qui compliquent la préparation. C’est donc grâce à l’amabilité de certains clubs voisins que les Chevaliers ont pu s’entrainer sur la glace. Le HCMP a pu faire un peu plus de matchs amicaux qu’Annecy dont une victoire indiscutable justement contre ce dernier 8-0. Par contre, confirmé trop tardivement en compétition, il n’aura pas pu disputer la coupe de France. Dans cette même compétition Annecy aura fait douter Clermont-Ferrand. mais sans empêcher son élimination. Pour nous cela plaide plutôt en faveur de l’entente alpine qui bien que surveillée cette saison par la commission aux finances, n’a pas abandonné toutes ambitions.Toujours difficile en début de saison de se rendre compte des possibilités de ces 2 équipes D’abord pour Vaujany car cela dépend de la qualité des nouveaux jeunes intégrant la promotion de cette saison (on rappelle que l’effectif n’est composé que de juniors issus du centre de formation de Grenoble). Enfin parce que Toulouse nous a habitué à faire des performances mais curieusement plutôt à l’extérieur .Pas d’enseignement à tirer de la coupe de France puisque Vaujany n’y participait pas mais par contre à l’analyse des matchs amicaux et même s’il n’y a pas eu de confrontation directe entre les 2 équipes, les performances des Grizzlys sont plus convaincantes. Nous leur accordons un léger avantage mais attention cependant car certains éléments de Vaujany se partagent aussi avec Chambéry (en licences bleues) et bien sûr suivant leurs disponibilités l’équipe iséroise sera plus ou moins performante.Il est encore ardu de se faire une véritable idée de la valeur d’un promu mais on se doute qu’une équipe comme Lyon, qui a connu le plus haut niveau, aspire à retrouver au plus vite des sommets côtoyés il n’y a pas si longtemps. Plus encore que les matchs de préparation le 1tour de la coupe de France plaide pour les lyonnais. En effet alors que Valence a dû s’incliner face à un autre club de D2, les Lions ont réussi l’exploit d’éliminer un club de D1. De quoi leur donner un moral de vainqueur; à eux de ne pas tomber dans un excès de confiance…Alors que les Sangliers ont commencé leur saison par une victoire lors du 1tour de coupe de France, les Ours ont été d’ores et déjà éliminés. On aurait donc tendance hâtivement de faire des clermontois nos favoris. Ce serait négliger les circonstances. Si les arvernes croisaient le fer avec Annecy, club de D2 qui partage avec Clermont le fait d’avoir peu eu de matchs de préparations (2) ; les villardiens affrontaient eux Morzine-Avoriaz, une équipe de D1. Et malgré une préparation des plus musclée (6 matchs d’avant saison !), ils ont du laisser la victoire aux Pingouins sur un très honorable score de 5 à 4. Prudemment nous accordons la parité pour nos tendances mais assurément un bon test pour ces 2 équipes plutôt jeunes, voir même très jeunes du côté du Vercors avec une moyenne d'âge de 21,4 ans contre 23.5 pour Clermont... © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur