Hockey sur glace - D2 : Play-off 1/2 Finale Aller : Toulouse-Blagnac vs Annecy 6 - 7 (2-1 1-5 3-1) Le 02/04/2022 Blagnac (Patinoire Jacques Raynaud) Annecy prend une première option Première manche remportée par les Chevaliers du lac d'Annecy face aux Bélougas de Toulouse Blagnac au terme d'une lutte acharnée lors des 1/2 finales du championnat français de hockey sur glace Division 2. Blagnac (Patinoire Jacques Raynaud), Hockey Hebdo Romain Puech le 04/04/2022 à 10:05



1385 spectateurs Arbitres : Frédéric PEURIERE assisté de Benjamin AUMERAS & Alexandre DONAT-MAGNIN Buts :

Toulouse-Blagnac : 04:06 Ugo Boccassini ; 14:57 Clément Blaser (ass Dany Coulombe) ; 29:29 Kevin Maso (ass Eddy Martin-Whalen) ; 45:05 Ugo Boccassini (ass Sébastien Pommier) ; 55:35 Yanick Riendeau (ass Eddy Martin-Whalen et Dany Coulombe) ; 59:32 Sébastien Gauthier (ass Kevin Maso et Eddy Martin-Whalen)

Annecy : ; 19:26 Hugo Moncenix ; 21:59 Hugo Moncenix (ass Cyril Papa et Benjamin Arnaud) ; 25:31 Julien Laplace (ass Grégory Dufour et Lubin Louvier) ; 26:38 Cyril Papa (ass Grégory Dufour) ; 33:20 Raphaël Papa (ass Alex Gauze) ; 39:59 Eric Springer (ass Niklas Westerlund) ; 47:24 Hugo Moncenix (ass Victor Vitton Mea et Cyril Papa) Pénalités 10 minutes contre Toulouse-Blagnac 13 minutes contre Annecy



Reportage photos de la rencontre du samedi 2 Avril 2022 du match n°1 comptant pour les 1/2 Finales de Division 2 de hockey sur glace qui a vu les Chevaliers du lac d'Annecy s’imposer face aux Bélougas de Toulouse- Blagnac.

