D2 - Play-off 1/4 de Finale Aller : Villard-de-Lans vs Annecy 4 - 5 (1-0 3-2 0-3) Le 19/03/2022 Patinoire André Ravix (Villard de Lans [ Villard-de-Lans ] [ Annecy ] Annecy se fait peur face aux Ours Après avoir eu un premier tour relativement facile, les deux équipes issues de la même poule de championnat se retrouvaient face à face pour l'obtention d'une place en 1/2 finale au meilleur des trois matches. Patinoire André Ravix (Villard de Lans, Hockey Hebdo L.Lardière le 21/03/2022 à 18:44 FICHE TECHNIQUE



580 spectateurs Arbitres : ROBERT Florian assisté de SALICIO Olivier & BIOT Thiefen Buts :

Villard-de-Lans :

Annecy : Pénalités 43 minutes contre Villard-de-Lans 16 minutes contre Annecy







Photographe Lardière Laurent Les Chevaliers remportent le match Les Ours ouvraient rapidement le score 1-0 par Kordule( 5'45 , assist Gagnon , Pryzbyla) sur un jeu a trois parfaitement exécuté .

Les visiteurs du soirs étaient dans les cordes mais pas encore K.O .

Sentant le vent du boulet, ils parvenaient à conserver la marque juste avant la première pause.





Photographe Lardière Laurent Kordule ouvre la marque pour les Ours Le deuxième tiers était du même acabit que le premier, les villardiens toujours autant morts de faim imposaient leur jeu et tempo élevé.

Ils prenaient deux buts d'avance sur un jeu de puissance savamment conclut par Aurard. 2-0 ( 25'31, assist Zonderop,Bernier).



Les savoyards ne se laissaient pas bousculer et réduisaient l'écart par Jenista, 2-1 ( 28'50, assist D'Orazio)

Loins d'être abattus par ce retour des Chevaliers, les Ours développaient un jeu bien rodé, et gardaient le contrôle de la rondelle.

Ils doublaient leur avance par P.Kordule bien servi par Loze, 3-1( 29'58, assist Loze).

Mais en bon capitaine , B.Arnaud permettait aux siens de ne pas douter longtemps, 3-2 ( 32'56, assist Papa,Moncenix).

Un nouveau jeu de puissance savament exécuté permettait à Pryzbyla de redonner deux buts d'avance aux Ours juste avant la deuxième pause, 4-2 ( 35'08, assist Florian,Trabichet).







Photographe Laurent Lardière Duel musculé entre Aurard et Sprunger Les hommes de S.Barin revenaient avec un peu plus de mordant et accéléraient le jeu.

Villard pliait mais ne rompait pas .

Annecy accélérerait encore et recollait au score en moins de deux minutes par C.Papa 4-3 ( 48'35 assist Arnaud, Moncenix) puis Springer 4-4 ( 50'07, assist Louvier),

L’ expérience des joueurs savoyards leur permettait de prendre le momentum .

Les Ours frustrés par les décisions arbitrales perdaient leur sang froid et écopaient de deux pénalités majeures en moins de deux minutes. Malgré une pénalité simultanée , Annecy conservait 3 minutes de supériorité numérique pour tenter de prendre l’avantage.

Ils ne rataient pas l’occasion et V.Viton Mea se rappelait aux bons souvenirs des supporters villardiens et les Chevaliers passaient devant au tableau d’affichage pour la première fois du match. 4-5 (59'09, assist R.Papa,Springer).

Villard poussé par ses supporters donnait tout mais sans parvenir à faire trembler les filets



Photographe Laurent Lardière T.Trabichet bien prêt d'égaliser Les Chevaliers poussent un gros souffle de soulagement et obtiennentt le gain du premier match au combien important dans une série de 3.

Ils sont donc en ballotage favorable pour se qualifier en demi mais les Ours ne lacheront rien et entendent bien déjouer les pronostics.



Villard n'est pas passé loin de l'exploit pour ce premier match dans sa patinoire André Ravix.

Menant 4 buts à 2 à la fin du deuxième tiers, les joueurs du coach P.A.Simonneau ont longtemps fait douter les Chevaliers du Lac du coach S.Barin et joueront sans pression pour le prochain match déja décisif .





© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







