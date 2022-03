Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - D2 - Play-off 1/4 de Finale Retour : Morzine-Avoriaz vs Roanne 5 - 1 (2-1 1-0 2-0) Le 26/03/2022 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Roanne ] D2 : Les Pingouins dans le dernier carré ! À la Skoda Arena se tenait ce samedi la rencontre n°2 de la série entre les Pingouins de Morzine et les Renards de Roanne ! Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : Y. Coppel le 27/03/2022 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1012 spectateurs Arbitres : GEOFFROY Sébastien, SALICIO Olivier & RODRIGUEZ Tristan Buts :

Morzine-Avoriaz :

Roanne : Pénalités 18 minutes contre Morzine-Avoriaz 22 minutes, dont 10 minutes à Haaser contre Roanne



Les Pingouins de Morzine ont joué à se faire peur sur la glace roannaise la semaine passée. Menés 2 buts à 0, les hommes de Stéphane Gros ont produit un bel effort pour venir arracher une victoire capitale dans cette première rencontre des séries de quarts de finale de Division 2. ​Piégés il y a deux saisons par ces mêmes adversaires, dans une situation similaire, les joueurs de la Skoda Arena avaient ce samedi à cœur de conclure dès le deuxième acte, qui allait se jouer sous le toit de l’antre morzinois ! Roanne de son côté n’avait plus d’autres choix que de venir s’imposer pour tenter de s’offrir une finale ce dimanche.



Morzine devant après vingt minutes



L’entame ne laisse pas de round d’observation. Marcinek s’échappe entre deux défenseurs et vient buter sur un Steven Catelin bien placé dans ces premiers instants. La réaction adverse est immédiate. Ouimet l’imitait, débordant son vis-à-vis. Mugnier laissait lui aussi les deux équipes à égalité au score, dans un début de rencontre animé. Le portier récidive sur une incompréhension en zone neutre dont avait profité Tommy Beaudoin. Le cerbère stoppait en deux temps. La partie est équilibrée. Masson prend trop de temps à lâcher son shoot depuis l’enclave côté morzinois, et Thonnessen pour les roannais obligeait Mugnier à être vigilant sur un revers de près. Pas de but, mais du rythme. La courte glace morzinoise favorise le jeu rapide et les occasions sont déjà nombreuses. Un premier boxplay est à négocier pour les hommes de Gros. L’infériorité se déroule sans encombre. Les morzinois ouvriront même le score sur le retour à 5. Muratov est contré sur la première tentative, mais profite d’un retour pleine palette pour ajuster Catelin et faire lever l’antre morzinois comme un seul homme, 1-0 à 7’47. Y. Coppel Evgenii Muratov ouvre le score pour les locaux ! Les locaux sont dans un temps fort après cette ouverture du score. Vialle est tout proche de venir breaker, mais les bottes du portier ralentissaient la tentative. L’agressivité imposée est celle d’une rencontre de play-offs. De l’engagement, les Renards en mettent, un peu trop, au goût des arbitres de la soirée. Haaser est chassé pour avoir retenu. Les rouges et noirs s’installent alors. Les tirs affluent, notamment sous la houlette de Cestr excellent sur sa ligne bleue, mais la solution viendra du jeune Valentin Coffy, qui décochait à 10 secondes du retour à 5 des hommes d’Escudero, et permettait aux morzinois de doubler la mise, 2-0 à 17’59 [5-4]. Les locaux ne conserveront pourtant pas longtemps ce double avantage. La passe backdoor de Charles-Olivier Ouimet trouve Aurélien Haaser seul au poteau gauche de Mugnier. L’attaquant ramenait les siens à une longueur à 13 secondes du terme de ce premier acte, 2-1 à 19’48. Les deux équipes se séparent sur ce score de 2 buts à 1 en faveur des montagnards.



Morzine double son avance.



L’entame de deuxième est haut-savoyarde dans une période qui perdra en intensité. Marcinek prend le premier tir pleine enclave. Le portier bloquait difficilement, mais conservait l’écart créé en première, avant que son équipe ne se retrouve à nouveau au banc d’infamie. Haaser s’y assoit pour la deuxième fois, mais y restera cette fois 2’ + 10’. Catelin s’appliquait à conserver l’écart sur un timide jeu de puissance local et les deux équipes se retrouvaient à nombre égal. Roanne s’indiscipline en ce début de tiers médian, et c’est cette fois De Coq qui se faisait pénaliser pour avoir accroché. Sur le powerplay montagnard, la passe est mal assurée et Granoux part en contre-attaque. Y. Coppel Roanne s'accroche dans ce deuxième acte Mugnier intervenait s’imposant avec autorité sur la tentative de revers. Quelques imprécisions dans les transmissions et les contrôles de passes viennent garnir ce deuxième acte, et il faut une nouvelle bonne intervention du portier malgré un rebond lâché côté gauche de son but pour garder les Pingouins en bonne posture dans ce duel à couteaux tirés. Cette intervention s’avère décisive, puisque les hommes de la banquise reprennent leur marche en avant. Coffy part côté droit et échange le disque en une-deux avec Vialle, qui la lui remettait de belle manière devant une cage complètement ouverte à 2 contre 0. Le défenseur des Pionniers inscrit le but du doublé et redonne deux buts d’avance aux siens, 3-1 à 29’19. Le HCMA est dans un temps fort. La mitaine de Catelin empêche Delale de tripler l’écart au score, avant que Laframboise ne vienne s’assoir au banc des insoumis. L’impact défensif roannais porte ses fruits et il faut une bonne intervention du gardien français pour permettre aux Pingouins de repartir vers la zone d’attaque. Cette supériorité ne donnera finalement rien, mais une nouvelle est annoncée. Faure est chassé et les Foxes, décidemment très en difficulté au rang des pénalités offre une nouvelle cartouche à leurs opposants qui n’en profiteront pas pour ajouter une unité au compteur dans une rencontre toujours ouverte au tableau indicateur. Comme lors du premier acte, les visiteurs récoltent une double supériorité. Le deuxième acte se conclut sur ce score de 3 buts à 1 aux locaux, dominateurs au chapitre des lancers et des intentions offensives dans ce second vingt. Morzine redémarrera en double infériorité pour 1 minute et 32 secondes.



Morzine tient bon !



Les premières secondes sont difficiles en ultra-résistance côté morzinois, mais Mugnier et les siens restaient compactes et passaient sans encombre la période de turbulences à 3 contre 5. Le HCMA voit le chronomètre dérouler, mais les Renards leur imposer une forte pression. Le portier Pingouin frustrait Ouimet en face à face sur un revers et les protégés du stratège Gros conservaient leur écart. Y. Coppel Lucas Mugnier, grand artisan du succès morzinois ce samedi ! Le scénario de la rencontre reste indécis. Ben Eyre est jugé coupable d’une dureté et s’assoit au banc pour une paire de minutes. Roanne prend sa chance dans une période plus faste aux visiteurs, sans parvenir à rapprocher les Renards au score. Le moneytime approche, pas de but entre les deux formations dans cette troisième période où le rythme est sèchement retombé. Baravaglio manque l’ouverture en reprise au deuxième poteau et Roanne garde espoir. Une pénalité est instituée et les visiteurs repartent pour un important jeu de supériorité numérique. Escudero pose son temps mort, mais ce dernier n’aura pas l’effet escompté. Le coach rappelle son gardien avec trois minutes à faire, mais son équipe vient perdre le disque dans la neutre. Nolan, qui avait parfaitement lu le jeu plaçait avec précision le disque au fond du filet désert à raz-glace, validant officiellement le ticket des siens pour la suite de la compétition, 4-1 à 57’11. Les Foxes renouvellent l’opération quelques secondes plus tard. Même effet, même conséquence. Shroyer récupère le disque à l’entrée de son territoire et a tout le loisir de temporiser avant de toucher la cage vide, 5-1 à 57’33.



Victoire des Pingouins de Morzine 5 buts à 1. Dans une rencontre restée disputée durant près de 57 minutes, les hommes de Stéphane Gros ont su faire fructifier leurs périodes de momentum et résister au cœur des temps faibles pour venir s’emparer d’un succès validant le billet pour les demi-finales de Division 2, conjurant ainsi le sort de l’élimination deux ans plus tôt face à ces mêmes roannais. L’équipe de Gabriel Escudero s’arrête là, celle des coéquipiers de Josselin Besson poursuit l’aventure. Les pensionnaires de la Skoda Arena remportent la série 2-0 et attendent désormais de connaître qui de Valenciennes ou du HCMP sera le prochain adversaire de la troupe du 74 dans le dernier carré ! Y. Coppel Morzine sort Roanne au stade des quarts de finale ! © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur