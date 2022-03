Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - D2 - Play-off 8ème de Finale Qualification : Annecy vs Amnéville 4 - 2 (2-1 1-1 1-0) Le 13/03/2022 Annecy [ Annecy ] [ Amnéville ] Annecy se qualifie pour les 1/4 de finale Retour sur la qualification d'Annecy face à Amnéville pour les 1/4 de finale Annecy, Hockey Hebdo Club d'Annecy le 16/03/2022 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



316 spectateurs Arbitres : D. Icard assisté de F. Baudry et O. Salicio Buts :

Annecy : 18:49 Hugo Moncenix (ass Benjamin Arnaud) ; 1:11 Niklas Westerlund (ass Alex Gauze) ; 28:32 Cyril Papa (ass Chad Bouffier ) ; 51:52 Cyril Papa (ass Alex Gauze)

Amnéville : ; 28:20 Maxime Griet (ass Xavier Blanchy) ; 9:18 Samu Poutanen (ass Baptiste Goux et Maxime Griet) Pénalités 16 minutes contre Annecy 18 mintes contre Amnéville Rencontre n°3 du 13 mars 2022



Le match démarre fort et après 1mn11, les Chevaliers ouvrent le score par N.westerlund.

Les Red Dogs égalisent en double supériorité numérique par S. Poutanen d'un lancer qui file entre la jambe et le poteau. Annecy reprend l'avantage à 1mn11 de la fin du tiers par H. Moncenix en supériorité numérique.



Photographe : Instant Pics Le 2ème tiers débute et Amneville égalise par M. Pilote- Griet.

12 secondes plus tard C. Papa redonne l'avantage au Chevaliers en glissant le palet entre les jambes du portier des Red Dogs. La suite du 2ème tiers ne verra que des pénalités qui hachent le jeu.



Au 3ème tiers les jambes sont lourdes des 2 côtés mais C. Papa réussit à scorer pour les Chevaliers scellant ainsi la qualification pour les 1/4 de finale. Amneville sort son gardien mais ne réussit pas à revenir au score.



Hommes du match.



Amneville: Thoreau Victor

Annecy : Jenista Jan



FICHE TECHNIQUE 865 spectateurs Arbitres : ROBERT Florian assisté de BAUDRY Florian & SALICIO Olivier Buts :

Annecy : 28:28 Tom Combaz (ass Eric Springer et Raphaël Papa) ; 2:17 Allan Dugat (ass Lubin Louvier et Julien Laplace) ; 39:08 Cyril Papa ; 48:36 Cyril Papa (ass Alex Gauze et Victor Vitton Mea) ; 59:59 Niklas Westerlund (ass Tom Combaz) ; 5:52 Alex Gauze (ass Niklas Westerlund et Victor Vitton Mea) ; 8:55 Alex Gauze (ass Grégory Dufour et Eric Springer)

Amnéville : ; 42:15 Quentin Durand (ass Julien Vogt) ; 8:28 Gatien Tailly Pénalités 10 minutes contre Annecy 22 minutes contre Amnéville

Rencontre n°2 du 12 mars 2022





Photographe : Instant Pics La deuxième période débute plus calmement et après moins de 10 minutes de jeu, les Chevaliers trouvent de nouveau l'ouverture par le défenseur T. Combaz. En fin de tiers, Annecy ajoute un 5eme but par C. Papa qui mystifie toute la défense des Red Dogs.



Au troisième tiers, Amneville score une deuxième fois avec un but de Q. Durand en supériorité numérique. Les Chevaliers réagissent et C.Papa trouve de nouveau le but en supériorité numérique. N.westerlund parachève le succès Annecien à 0.5 seconde de la sirène avec un but en déséquilibre de nouveau en supériorité numérique. Les Chevaliers s'offrent un 3ème match. Les Chevaliers attaquent très fort et trouvent l'ouverture après 2mn17, avec un but d'A.Dugat d'un lancer qui file entre les jambes du portier des Red Dogs. 3mn plus tard, toujours du côté Annécien, c'est A.Gauze qui marque sur une offrande de N. Westerlund. Amneville recolle au score en infériorité numérique par G.Tailly d'un lancer qui surprend le portier Annécien. Les chevaliers réagissent immédiatement et 30 secondes plus tard reprennent 2 buts d avance par A.Gauze qui signe un doublé en supériorité numérique.La deuxième période débute plus calmement et après moins de 10 minutes de jeu, les Chevaliers trouvent de nouveau l'ouverture par le défenseur T. Combaz. En fin de tiers, Annecy ajoute un 5eme but par C. Papa qui mystifie toute la défense des Red Dogs.Au troisième tiers, Amneville score une deuxième fois avec un but de Q. Durand en supériorité numérique. Les Chevaliers réagissent et C.Papa trouve de nouveau le but en supériorité numérique. N.westerlund parachève le succès Annecien à 0.5 seconde de la sirène avec un but en déséquilibre de nouveau en supériorité numérique. Les Chevaliers s'offrent un 3ème match.

Photographe : Instant Pics © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo