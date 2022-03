Hockey sur glace - D2 - Play-off 8ème de Finale Retour : Morzine-Avoriaz vs Angers II 7 - 0 Le 12/03/2022 Morzine-Avoriaz , Skoda arena [ Morzine-Avoriaz ] [ Angers II ] qualification des Pingouins Morzine recevait Angers 2 dans un match synonyme de qualification pour les Hauts-savoyards . Morzine-Avoriaz , Skoda arena, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 13/03/2022 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Morzine-Avoriaz :

Angers II :



Les hommes de Gros passent au prochain tour assez facilement, mais avec sérieux face à une équipe d'Angers venue à la Skoda arena avec un effectif réduit.

Yoann Coppel Duel devant la cage



Malgré de l'envie et de la détermination, la jeune troupe angevine n'aura jamais mis de doutes dans les rangs morzinois et Lucas Mugnier réalise un blanchissage face aux joueurs de Landry Macrez qui retrouvais son ancienne glace le temps d'une soirée.

Yoann Coppel Le gardien morzinois en action pour son blanchissage



Morzine passe donc logiquement au prochain tour fasse à Roanne, de quoi réveiller de vieux démons dans un duel qui sera de haute volée .

Yoann Coppel Les pingouins qualifiés



Bravo aux deux équipes et félicitations aux hommes du match : Thibault Delale et Mathys Schwerdel

