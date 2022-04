Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - D2 : Play-off Finale Retour : Morzine-Avoriaz vs Toulouse-Blagnac 4 - 3 (2-1 1-0 1-2) Le 23/04/2022 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Toulouse-Blagnac ] D2 : Morzine, un très beau Champion ! Vainqueurs de la première rencontre disputée sur la glace de Toulouse samedi dernier, les Pingouins de Morzine accueillaient ce samedi les Bélougas dans le cadre du match n°2 de cette grande finale de D2. Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : Y. Coppel le 24/04/2022 à 17:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1580 spectateurs Arbitres : PEURIERE Frédéric assisté de TORRIBIO ROUSSELIN Sueva & BAUDRY Florian Buts :

Morzine-Avoriaz :

Toulouse-Blagnac : Pénalités 14 minutes contre Morzine-Avoriaz 22 minutes contre Toulouse-Blagnac L’occasion de terminer le travail devant leur public déplacé en nombre, face à des hommes de la ville rose qui ont montré de très belles prédispositions pour venir se hisser dans le duo final de cette saison. Emmenés par des joueurs imports expérimentés et formation difficile à manœuvrer, la troupe de Christophe Chappa comptait vendre chèrement sa peau. Pour valider son accession en D1 la saison prochaine et s’éviter une belle dimanche soir à la Skoda Arena, les hommes de Stéphane Gros, eux, se devaient de l’emporter devant une patinoire qui avait fait le plein avant même l’ouverture physique des guichets !



Morzine pointe en avance



La partie démarrait et Mugnier faisait face à Lavallière devant le filet. L’ambiance des grands soirs illumine l’antre morzinois. Supporters locaux et toulousains se répondaient dans une atmosphère de fête. Riendeau est le premier en action côté Bélougas, et Baravaglio était chassé par le trio arbitral après moins d’une minute en première. Une seconde punition est appelée contre Nolan, qui avait fait trébucher son adversaire en zone défensive. La tension était déjà palpable alors que Mugnier sauvait le premier puck devant Blaser. A 5 contre 3, les joueurs de la ville rose s’installent, mais Coffy venait soulager les siens en envoyant le disque en fond de territoire. Morzine conserve sa cage inviolée grâce à un très bon retour de Cestr sur une intervention délicate de son portier, et le boxplay résistait avec brio malgré la pression. L’on joue tout juste depuis 5 minutes, et le début de match est animé. Dans de bonnes dispositions, les visiteurs très présents en zone d’attaque décochent les premiers. Depuis la droite, Martin-Whalen lance dans le slot et profite de la déviation de Sébastien Gauthier pour tromper le portier montagnard, 0-1 à 5’01. Y. Coppel Toulouse ouvre la marque Le passeur se retrouve à la conclusion du mouvement quelques secondes plus tard, et il faut une bonne intervention du dernier rempart pour éviter au score d’évoluer. Malgré 10 premières minutes sous tension, le contingent local obtient une bonne chance de revenir dans le match après la mi-tiers. Bermond est chassé et Morzine part à un homme de plus. Le powerplay s’installe difficilement, mais le caoutchouc reste dans la zone d’attaque. Besson décale Marcinek, qui d’un tir puissant, ramenait les siens au score, 1-1 à 12’41 [5-4]. Les hommes de Gros égalisent et reprennent alors le momentum de la partie. En zone offensive, Lavallière se manque dans son intervention contre son poteau et laisse trainer le disque, qui était repris par l’homme de ce début de rencontre côté haut-savoyard. Marcinek tout prêt du montant fait filet ! Morzine passe devant, 2-1 à 14’45. La tendance s’est inversée pour les toulousains, qui se font reprendre par la patrouille en surnombre le long de leur banc dans les instants qui suivaient, au cœur du temps faible. Cette infériorité ne donnera rien, et Toulouse s’en sortira sans frais, malgré un tir de pénalité signalé à 4 secondes du terme de ce premier acte, que Dutruel ne parvenait pas à transformer. Fin d’un premier vingt partagé, où chacune des deux formations aura eu sa période. Morzine mène 2 buts à 1.



Morzine fait preuve de patience



Le retour des vestiaires offre une première occasion aux morzinois. L’écart ne se creusera pas, et à l’autre bord, Shroyer est chassé pour une charge incorrecte. Le powerplay se met en place du côté des hommes de Chappa. Le HCMA résiste à la première salve de belle manière, se limitant à une tentative lointaine de Riendeau, et passe bien proche de tripler la mise par Marcinek, parti avec sa vitesse caractéristique, défier Lavallière sur le désavantage numérique. Morzine s’en sort sans frais, mais le double buteur est à son tour pénalisé pour avoir accroché ! Le boxplay produit à nouveau son effort dans une belle solidarité. De retour au complet, Gros et sa troupe retrouvent du rythme. La passe circulaire de Josselin Besson parvient comme une lettre à la poste à Dutruel pleine course, mais le poteau droit vient contrarier le français, qui semblait avoir réalisé le bon geste. Toulouse s’en sort bien. Nolan est également à deux doigts de donner plus d’air aux siens, mais sa reprise consécutive à un rebond dans la bande postérieure ne trouvait pas le fond des filets. Cette partie est arrachée et les visiteurs, malgré une domination territoriale locale, restent à portée de tir. Riendeau trouve Martin-Whalen à l’autre bord, et il faut un déplacement rapide et décisif de Mugnier pour maintenir le score à l’avantage des siens. L’engagement est maximal entre les deux collectifs. Maso frappait lourdement mais sans mauvaise intention Marcinek dans l’arrondi, et se voyait puni par 2’ + 10’ de prison. Dans l’exercice, Dutruel obtient le disque à bout portant, mais le portier Bélougas effectue un arrêt capital d’une ferme mitaine pour conserver l’écart intact. Les occasions se succèdent et Pommier sauve les siens quelques secondes plus tard sur un plongeon sacrifice sur sa ligne. Le TBHC reste à un but au cœur d’une longue vague morzinoise. La tension est à son comble dans cette partie et les arrêts de jeu permettent aux acteurs de jouer le jeu de l’intox sous les clameurs du public. Morzine pousse en cette fin de période, et qui d’autre que l’indispensable Tomas Marcinek pour venir donner plus d’ampleur au score sous les jetés de casquettes de la Skoda Arena symbole du triplé de l’attaquant slovaque, 3-1 à 39’06. Y. Coppel Un scénario hitchcockien pour conclure cette saison de D2 Un break au meilleur moment possible pour Gros et sa bande. Dans la minute qui suivait, Thibault Delale passait tout proche de venir assommer les espoirs visiteurs, mais manquait le dernier geste ! Morzine mène 3 buts à 1 après quarante minutes dans cette finale de Division 2.



Morzine tient sa montée !



Le TBHC tente de réduire l’écart dès les premiers instants dans ce dernier vingt. Coffy lève trop haut sa crosse devant Riendeau, et le premier jeu de supériorité est toulousain dans cet acte. Sudor sert Champin-Flachaire sur la fin du jeu de puissance, et il faut un Lucas Mugnier bien placé pour éviter le retour de la troupe de la Garonne. Des joueurs du Sud-Ouest qui s’accrochaient malgré une partie bien embarquée côté local. Dutruel en backhand obligeait Lavallière à une intervention importante pour maintenir l’espoir alors que la barrière du quart d’heure de jeu restant était dépassée. Toulouse est volontaire et l’expérimenté Eddy Martin-Whalen, qui venait de recevoir une passe venue de la bleue de Kévin Maso trouvait l’ouverture à mi-hauteur côté droit, ramenant les siens à une longueur et relançant un match au scénario fou, 3-2 à 48’12. La barrière du moneytime approche. Pommier est pénalisé le long de la bande au duel avec Vialle qu’il venait de faire trébucher, et les morzinois obtenaient une nouvelle bonne opportunité de refaire leur avance face à des Bélougas de plus en plus entreprenants dans ces dernières minutes. La supériorité donne des chances aux morzinois qui profitent de leur avantage numérique pour reprendre leur break d’avance. Thibaud Masson déborde sur le flanc gauche et aperçoit Nolan, qui se chargeait de sonner le glas toulousain dans un filet ouvert, 4-2 à 54’10. Les Pingouins s’accrochent à leur accession à l’échelon supérieur et Delale est tout proche d’entériner cette dernière, contrarié par Lavallière en ultime rempart. La folie commence à s’emparer des tribunes morzinoises, alors que le chronomètre affichait moins d’une paire de minutes à faire à la partie et que les Pingouins comptaient un break d’avance. Le titre est désormais proche pour les hommes de Stéphane Gros ! Pourtant, le Bélougas est coriace et vend chèrement sa peau ! Boccassini sauve les siens d’une défaite certaine sur un revers cage ouverte, et le TBHC se projetait à nouveau vers l’avant, arrachant un troisième but bien institué par Gauthier côté droit et conclu par Dany Coulombe au second poteau, 4-3 à 58’56. La pression est maximale. Morzine tente de maintenir ses adversaires. Coulombe réalise un numéro incroyable avant de voir son tir frôler la transversale de Mugnier dans un dernier effort remarquable, mais Morzine tient son succès et son accession en Division 1 ! Y. Coppel Le stratège Stéphane Gros très ému en fin de rencontre !



VICTOIREEEE ET TITRE DE CHAMPION pour les Pingouins de Morzine. Au terme d’une rencontre complétement folle et d’un championnat dominé de main de maîtres par les hommes de Stéphane Gros, les Pingouins ont assumé leur statut et gravissent le sommet les menant vers le Championnat de France de Division 1. La troupe du triple buteur du soir, Tomas Marcinek, conclut en deux manches cette grande finale face aux hommes de Christophe Chappa. Félicitations à Toulouse, auteur d’un très beau parcours et adversaire coriace des Pingouins dans cet affrontement final !



MORZINE EST PROMU EN DIVISION 1 ! Y. Coppel Morzine peut célébrer son accession en Division 1







