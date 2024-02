Retour et débrief des matchs J17 & J16 en retard

DIvision 2 - Saison 2023/2024

Voici une journée qui aura eu son lot de surprises dont certaines contribuant à fixer définitivement quelques positions comme celle de Paris désormais certain de garder sa pôle position après la défaite inattendue de la Roche/Yon à Colmar.



Il y en a eu aussi en poule B dont une qui risque fort d’assurer la place en play-offs aux Lyonnais. Pour le reste, même si nos pronostics ne furent pas toujours justes, les résultats étaient dans l’ensemble plutôt en accord avec des cotes soulignant souvent l’équilibre des forces en présence et donc l’incertitude sur le vainqueur final.



Seule exception notable: nous avions bien misé sur la bonne équipe dans l’affiche Clermont – Vaujany mais certainement pas sur une telle déroute des auvergnats et pour le coup nos tendances loin d’être justifiées.

Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes lors de la chronique Analyses et Pronostics.

17ème Journée

Samedi 10 février 2024

POULE A





Angers II 6 - 5 Tab Amnéville (49-51)



Si le vainqueur ne fut pas celui annoncé, nous ne sommes pas surpris car nos cotes soulignaient bien l’incertitude du résultat. Les mosellans ont su donner le coup de rein nécessaire pour arracher la prolongation avec leurs 2 buts dans les 5 dernières minutes mais ils n’ont pu confirmer ni en prolongation, ni lors de la séance de tirs au but. Ce point glané leur permet néanmoins de revenir à hauteur de Reims. Mais ils voient passer devant eux Courbevoie les faisant rétrograder à la 6ème place. Les angevins sauveront-ils leur 7ème place? En tout cas en l’emportant, même au delà du temps réglementaire, ils se donnent un sursis. Mais attention, Evry/Viry avec sa victoire à 3 points, n’en est plus qu’à 2 des jeunes Ducs. Avec encore 2 rencontres à venir pour ces 2 équipes rien n’est joué.







Evry-Viry 8 - 4 Amiens II (51-49)



Nous disions samedi que c’est une rencontre quasi pour l’honneur et nos tendances reflétaient notre indécision. Les Jets, en confirmant notre pronostic, se sont rassurés après leur déconvenue face à Colmar et peuvent avoir à nouveau en ligne de mire la réserve d’Angers. Mais la victoire en prolongation de ces derniers ne permet qu’un rapproché d’un petit point. Il reste cependant pour ces 2 clubs 2 journées à disputer et donc la 7ème place reste en jeu. Pour les jeunes picards la situation reste inchangée. Ils ont su faire un beau 2ème tiers et un début de 3ème qui les a vus prendre les devants. Malheureusement ils ont craqué en fin de rencontre en encaissant 5 buts sans pouvoir en rendre. Il leur faudra, lors de la poule de maintien dont ils savent depuis quelques temps ne plus pouvoir échapper, savoir tenir sur la longueur pour performer.



Paris FV 6 - 4 Reims (54-46)



Eh oui nous avions mis fort logiquement les Volants en tête de nos cotes mais sans écarter une éventuelle surprise tant nous trouvions que ces derniers temps ils semblaient plus fébriles; et comme les rémois étaient plutôt sur une bonne dynamique . . . Effectivement si comme souvent les parisiens surent finir très fort cette rencontre, les Phénix n’en menaient pas moins encore à 8 mn de la fin du match et le break final ne sera concédé qu’en toute fin avec ce dernier but en cage vide. Ce résultat sans surprise ne change rien à la situation de Paris mais la conforte définitivement. Par contre elle complique la situation des champenois redescendus à la 5ème place. Sauf concours de circonstance ultra favorable, leur unique match à disputer, même gagnant, ne leur laisse que peu d’espoir pour s’inscrire dans le top 4 par rapport à leurs rivaux direct à qui il reste 1, voir 2 rencontres de plus à disputer. Cela reste théoriquement possible mais ne dépendra pas que d’eux.



Colmar 4 - 2 La Roche sur Yon (46-54)



C’était la grosse cote pour les parieurs et les alsaciens, remis en selle par leur 1er succès, ont surprise tout le monde en récidivant. Certes ils étaient chez eux mais ils accueillaient le dauphin de poule qui se devait absolument de vaincre pour garder l’espoir de continuer à taquiner le leader et surtout consolider son rang. Mieux partis, les Titans ont su garder leur avantage d’1 but toute la rencontre avant d’enfoncer le clou avec le break obtenu à moins d’1 mn de la fin. Vu leur retard au classement cela ne pouvait absolument plus rien changer à leur situation, néanmoins les colmariens viennent de démontrer que malgré leur dernière place il ne faudra certainement pas négliger leurs chances dans la poule de maintien. Pour les vendéens cette défaite non seulement les font décocher des Volants dorénavant inaccessibles mais fragile leur 2ème place sous la menace extrême d’une équipe de Courbevoie en grande forme, certes à 4 points mais auquel il reste un match de plus à jouer.



Rouen II 4 - 8 Courbevoie (49.50-50.50)



Même si les cotes étaient serrées, nous avions insisté sur la grande forme des Coqs et ils ne nous auront pas contredits. Il y eu même moins de suspense qu’attendu puisque les franciliens feront une différence définitive lors du 2ème tiers pour lui donner un peu plus d’ampleur dans l’ultime période. Comme il était à craindre les jeunes Dragons se font détrôner du podium par leur vainqueur du jour mais auront la consolation de voir que leurs autres poursuivants n’ont pas ou guère plus été heureux qu’eux ce samedi. Courbevoie dorénavant sur la 3ème marche, peut encore viser la place de dauphin. Ils feront un grand pas dans cette direction s’ils parviennent sur leur glace ce mardi à faire plier les parisiens. Ils ne seront pas favoris mais rappelons néanmoins que lorsque la rencontre fut interrompue à la fin du 1er tiers les Coqs menaient de 2 buts, même si on connaît le talent des Volants pour terminer très fort leurs matchs.





POULE B





Toulouse Blagnac - Reporté - Annecy (53-47)



Roanne 4 - 7 Villard de Lans (51-49)

Nous les avions mis favoris pourtant les roannais ont probablement perdu le match qu’il ne fallait pas perdre. On pensait assister à un match plus indécis mais les locaux négocieront mal le 2ème tiers et s’épuiseront à tenter de revenir dans le 3ème avant de concéder un dernier but en cage vide. Même si elle n’est pas encore tout à fait assurée, ils conservent leur 4ème place. Par contre si mathématiquement là aussi rien n’est définitif, leur chance de ravir la 1ère place est quasiment nulle. Par contre monter encore d’un ou 2 crans reste difficile mais possible. Pour les Ours il ne reste plus qu’une journée de championnat face à une équipe très prenable. Encore une victoire et ils ne pourront plus que se reposer sur les autres pour garder leur place de dauphin acquise ce samedi (une défaite de Montpellier y suffirait).



Lyon 5 - 4 Montpellier (47-53)



L’autre belle surprise de la soirée – enfin surtout pour Lyon - qui a vu le leader s’incliner chez le 9ème. Avant de voir les conséquences, revenons sur ce match en forme de fable où, comme nous l’aurait dit Jean de la Fontaine, il faut savoir partir à temps. Pourtant déjà avertis par le match aller, les Vipers se sont encore fait surprendre au 1er tiers avec un cinglant 3 – 0 en faveur des Lions. Les visiteurs sauront réagir en parti en remportant les 2 autres périodes mais pas suffisamment pour refaire leur retard (1-2, 1-2 pour le 2ème et 3ème tiers); Notons au passage le record de spectateurs pour cette 17ème journée avec 3509 spectateurs et cela n’est peut-être pas étranger à la performance des locaux. Par cette défaite et au moment où nous approchons de la fin de cette 1ère phase Montpellier perd la 1ère place. Il va leur être d’autant plus difficile à la récupérer que le nouveau leader, le HCMP, a un joker avec 1 journée de plus de mise à jour. De plus les héraultais voient également passer devant eux Villard-de-Lans. Cette 2ème place est récupérable car il leur reste 2 dernières journées encore à jouer et le goal avérage particulier est en défaveur des Ours. Mais désormais tout faux pas leur est interdit. Défis d’autant plus difficile à relever que les montpelliérains doivent se rendre chez les Bouquetins et finir cette 1ère phase en recevant Roanne.







Clermont 0 - 8 Vaujany (49.50-50.50)



Dans cette confrontation que nous attendions disputée nous avons vu juste sur le vainqueur et c’est bien la seule chose où nous ne nous sommes pas trompés. Car pour le suspense on repassera. Porté par un gardien en état de grâce et une défense efficace, ce qui fut loin d’être le cas des Sangliers, les Grizzlys ne manquèrent jamais l’occasion de tirer profit de leurs temps forts et des erreurs adverses. Nous vous renvoyons sur le compte-rendu du match publié par Hockey Hebdo et peut être les circonstances un peu particulières d’une telle défaite mais 2 données chiffrés assez étonnants: 8 à 0 pour Vaujany qui aura pourtant essuyé 39 tirs contre 45 sur la cage clermontoise soit seulement 6 de différence. Conséquence désastreuse pour les auvergnats dont ce match relevait de la plus haute importance. Les voila dorénavant 9ème et probablement condamnés à la poule de maintien tant les 2 matchs restants semblent des plus délicats à négocier, à commencer par celui de samedi prochain pour un match retour à . . . Vaujany (rattrapage du match de la 9ème journée) et finir ensuite à Villard-de-Lans. Situation quasi inchangée pour les isérois si ce n’est que les voila à égalité de points avec le 5ème Toulouse-Blagnac et 4 points derrière Roanne. Revenir sur le top 4 sera difficile mais réalisable si on tient compte du retard important dans le calendrier des Grizzlys. Avec encore 3 journées de championnat à jouer et des circonstances favorable, qui sait ?





HCMP 9 - 6 Valence (57-43)



Nos tendances n’ont pas été démenties et la tâche trop rude pour des Lynx pourtant en urgence de points. Les Bouquetins n’ont pas laissé passer l’occasion d’augmenter leur escarcelle de 3 points. La bonne surprise venant de Lyon qui les place désormais seul en tête. Notons néanmoins la partie courageuse des drômois qui auront longtemps fait douter leurs hôtes puisqu’ils réussirent à revenir à égalité en fin de 2ème tiers après avoir été mené 4 à 1. Ils auront fait encore de la résistance dans le 3ème avant de céder lors des 10 dernières minutes. Désormais à 7 points de la dernière place qualificative aux play-offs et seulement 2 rencontres à jouer, les valentinois ne peuvent plus échapper à la poule de maintien.



16ème Journée - Match en retard

Mardi 13 février 2024

POULE A Courbevoie 4 - 3 Prl Paris FV

Nous n’avions pu rajouter cette rencontre lors de notre chronique “Analyses et Pronostics” mais assurément nous aurions hésité avec des cotes proches de l’équilibre probablement légèrement en faveur des parisiens. On se serait donc trompé sur le vainqueur mais certainement pas sur l’intensité du match. Venant d’enchaîner sa 6ème victoire, Courbevoie était incontestablement dans une spirale vertueuse qui ne laissait planer guère de doute sur sa capacité à poser des problèmes aux Volants, surtout chez eux. Pourtant habitués des fins de match euphoriques, les parisiens n’ont pu cette fois empêcher les banlieusards d’égaliser à moins de 4 mn du coup de sirène, poussant ainsi aux prolongations. A la faveur d’une supériorité numérique de fin de 3ème tiers non encore arrivée à son terme, les courbevoisins ne mettront que 36 secondes pour inscrire le but victorieux. Cette 2ème défaite de la saison ne compromet évidement pas la place de leader des Volants. Par contre, non seulement les Coqs réaffirment leur 3ème place en rompant l’égalité de points avec la réserve de Rouen mais les voilà à 2 points de La Roche/Yon. Avec encore 2 rencontres à disputer pour ces 2 clubs, la chasse au rang de dauphin de Paris est encore bien ouverte. Paradoxe amusant, samedi prochain consacrée aux rattrapages de pas mal de matchs reportés, verra entre autre celui de la 3ème journée où Paris recevra pour ce qui aurait dû être le match aller . . . Courbevoie. Nul doute que du côté de la Vendée on espère une revanche victorieuse des Volants.



Suite à un incident de transport l’équipe d’Annecy n’a pu rejoindre Toulouse. Le match est remis au 17 février prochain, week-end consacré justement au rattrapage de la plus part des rencontres reportées.