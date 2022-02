Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Retour & Pronos des journées de rattapage Retour sur le week-end consacré aux matchs en retard & pronostics des matchs de la semaine du championnat de France de Hockey sur glace de Division 2. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 22/02/2022 à 17:00 Tweeter Retour d’un Week-End spécial rattrapage D2

Samedi 19, Dimanche 20 et Lundi 21 Février

En poule A c’est maintenant une certitude pour Courbevoie : les jeunes Coqs ont joué crânement leur chance et ont su faire souffrir les 2 équipes rencontrés en déplacement. Mais cela c’est soldé les 2 fois par une défaite et même s’il leur reste 2 matchs à jouer, ils ne peuvent maintenant revenir sur la 8ème place. Cela reste encore possible pour l’entente Evry/Viry mais cela ne dépend pas que d’eux car s’il leur faut remporter leur dernier match, faut-il aussi que la réserve d’Angers perde le sien dans le temps réglementaire.





Dans l’autre poule (B) on sait que le sort de Poitiers est déjà scellé en poule de relégation. Mais pour Colmar tout reste encore possible puisque leur rencontre de ce week-end a encore été reporté. A 3 points de Valence, 4 de Vaujany et Villard de Lans et un potentiel de 9 points possibles, les Titans peuvent continuer d’y croire bien que la tâche s’annonce ardue. Les plus menacés sont les Lynx à qui il reste moins de matchs à disputer - 2 contre 3 pour les alsaciens - et qui de plus s’annoncent plus délicats à négocier que ceux de Colmar.

Le trio de tête de la poule A est presque connu. Le 3ème , Reims, en ne l’emportant qu’en prolongation à Paris ils ne se sont pas tout à fait mis à l’abri d’un retour . . . des Français Volants, 5ème mais que 5 points derrières alors qu’il leur reste encore 2 rencontres à disputer soit un potentiel de 6 points. Deux victoires impératives pour les parisiens à Rouen et Amnéville. La tâche ne s’annonce pas aisé mais pas plus pour Reims qui certes reçoivent pour leur dernier match mais il s’agira du leader Meudon qui n’a connu pour l’instant cette saison qu’une seule fois la défaite.



Entre () la référence à la journée de championnat mise à jour.





POULE A

Samedi 19

(J 03) Evry-Viry 7 - 5 Courbevoie (50% - 50%)

Pour ce court déplacement les Coqs n’avaient pas droit à l’erreur mais l’entente Evry/Viry était exactement dans le même contexte. Nous avions vu juste en pensant à une rencontre très disputée. Si l’Entente a ouvert le score ce fut par la suite une course poursuite pour les visiteurs qui à chaque fois parviennent à revenir sur leur adversaire avant de concéder à nouveau un but. Epuisés probablement par cette course effrénée, ils finissent par céder en fin de rencontre en encaissant rapidement 3 buts. Cette victoire permet aux essonniens d’y croire encore en revenant à moins de 3 points du 8ème Angers. Tout se joue par contre lors du match de rattrapage des courbevoisiens avec le rattrapage de la 13ème journée . . . chez le dauphin valenciennois. C’est donc un exploit qu’il va leur falloir réaliser. Bien qu’il leur reste encore 2 rencontres à disputer une nouvelle défaite serait cette fois irrémédiable.



(J 03) Paris 4 - 5 Prl Reims (50% - 50%)

Cote respectée ; il fallait un vainqueur et ce fut Reims mais non sans passer par les prolongations. C’était bien mal parti pour les parisiens dominés 1 - 3 par les Phénix au 1er tiers. Ils réussissent à remontrer leur handicap et même à passer devant d’1 but lors du second. Mais les rémois reviennent à égalité pour pousser aux prolongations. Elles seront fatales aux Français Volants.





le 4ème Amnéville à 4 points, mais pas du 5ème à 5 points qui n’est autre que leur adversaire du jour Paris mais qui a encore une rencontre de retard à jouer avant la 18ème et dernière journée. Pour ces derniers, ils ont donc encore les cartes en main pour sinon rafler la 3ème place, tenter d’obtenir au moins l’avantage que confère une 4ème place pour le 1er tour des play-offs.



Dimanche 20

(J 13) Valenciennes 3 - 1 Courbevoie (56% - 44%)

Nos cotes ne laissaient guère de doute sur le favori de cette rencontre et effectivement il n’y eu pas d’exploit de la part des Coqs. Ces derniers n’ont marqué qu’une fois en début de 2ème période leur permettant alors d’égaliser. Mais les Diables nordistes reprennent vite leur avantage d’un but pour faire ensuite le break lors de l’ultime période. Victoire somme toute assez étriquée du second sur sa glace mais ils n’avaient plus rien à craindre au classement contrairement à leurs adversaires. Les courbevoisiens savent désormais que les 2 derniers matchs de la saison régulière ne seront guère que l’occasion de derniers réglages avant d’entamer la poule de relégation.





POULE B



Samedi 19

(J 02) Vaujany 4 - 2 Toulouse-Blagnac (49,50% - 50,50%)

Nos cotes n’ont certes pas été respectées mais nous n’en sommes pas étonnés. Nous avions dit que si les coachs vaujany- grenoblois alignaient leurs meilleurs talents il serait alors très difficile de vaincre pour les Bélougas. Et c’est bien ce qui s’est passé ; les toulousains ont mené jusqu’à la 25ème minute avant de céder lors du 2ème tiers. Les Grizzlys enfoncent le clou par un ultime but en dernière période. Pas encore à l’abri d’un retour possible des équipes de Valence et Colmar, Vaujany prend néanmoins la 7ème place et fait un pas important pour assurer sa participation aux play-offs. Il lui reste encore un match de retard. Bien que rétrogradant d’une place pour prendre la 5ème, les toulousains peuvent encore prétendre mathématiquement à celle de 2ème mais cela s’annonce problématique et ce serait déjà bien de reprendre la 3ème place.





(J10) Roanne 2 - 3 Prl Morzine-Avoriaz (49% - 51%)

Nos cotes ont été totalement respectées avec la rencontre et le vainqueur attendu. Les Renards n’ont pu terrasser le leader mais l’ont poussé dans ses derniers retranchements en les contraignant aux prolongations. Si cette victoire ne change rien à la situation des Pingouins de toute façon largement en tête, ce petit point acquit par la prolongation permet aux Renards de prendre la 3ème place sans plus d’espoir d’accrocher la seconde. Mais ce classement reste d’autant plus fragile pour les ligériens que le HCMP et Toulouse suivent de très près (1 point) et que de plus les Bouquetins livrent bataille ce lundi soir.





(J 04) Courchevel-Méribel-Pralognan 7 - 3 Valence (53% - 47%)

Comme prévu les Bouquetins ont profité de la venue des Lynx pour se remettre dans la course au quatuor de tête et notamment la second toujours possible au vu du nombre de matchs en retard. Nous en saurons plus ce lundi avec une autre rencontre de rattrapage. Valence reste accroché à sa 8ème place mais il est temps que la saison régulière se termine. Les drômois restent sous la haute menace de Colmar qui de plus joue ce lundi.





(J 09) Villard de Lans 5 – 1 Annecy (50,50% - 49,50%)

Au mépris de la hiérarchie nous avions fait de Villard notre favori et nous avions donc vu juste. Les Ours confirment donc leur spectaculaire redressement et les Chevaliers en ont fait les frais. Néanmoins ces derniers préservent encore leur 2ème place mais ils voient leur avance fondre doucement à la faveur des défaites de leurs suivants immédiat avec maintenant un 3ème larron, le HCMP, qui lorgne sur sa place de dauphin. Comme pour Vaujany cette victoire est importante pour Villard mais ne les met pas encore à l’abri d’une remontée des équipes classées 8 et surtout 9ème. Néanmoins et au vu de leur forme la balance est en leur faveur.





(J 02) Colmar – Poitiers : match reporté



Lundi 21

(J 17) Colmar 5 - 9 Courchevel-Méribel-Pralognan (50,50%-49,50%)

Nos cotes n’ont pas tenu compte d’un détail qui a son importance. Ce match censé à priori se passer à Colmar s’est enfin de compte tenu à Méribel, comme à l’aller. Les Bouquetins n’ont pas laissé passer l’occasion d’engranger une nouvelle victoire qui s’est dessiné essentiellement dans le dernier tiers. Les Titans stagnent à cette bien mauvaise 9ème place mais avec encore 2 rencontres à disputer tout espoir est encore permis même si maintenant il va falloir compter sur des défaillances adverses et bien sûr un sans faute dorénavant pour nos alsaciens. Le HCMP se place maintenant à une 3ème place qui lui offre même des perspectives sur la seconde. Il leur reste un match et ne sont plus qu’à 2 points d’Annecy. Mais le challenge s’annonce d’autant plus délicat qu’il reste encore 2 matchs à jouer pour les Chevaliers.

LES MATCHS DE LA SEMAINE

Présentation rapide de ces 4 matchs de mise à jour du calendrier de cette semaine.





Poule A

Mercredi 23

(J10) Rouen II 51% - 49% Paris FV

On peut penser que dans ce sprint final les entraîneurs rouennais auront recours à leurs meilleurs espoirs et l’on sait les nombreux internationaux U20 et U18 qui composent cet effectif. Il va être bien difficile aux parisiens de les contenir. Ils auront comme atout l’expérience de quelques vieux loups du championnat. A voir si cela pourra suffire à contenir la fougue des jeunes Dragons.



Vendredi 25

(J 14) Courbevoie 47% - 53% Rouen II

Nos faveurs vont d’autant plus vers les jeunes Dragons que ces derniers ont peut-être encore une chance d’intégrer le top 4 (suivant leur résultat de mercredi). Pour les Coqs l’heure sera à la préparation de la poule de maintien. Une bonne performance de leur part serait moralement une bonne chose.





Poule B

Mardi 22

(J 14) Valence 49% - 51% Annecy

Cotes serrées car ces 2 clubs ne sont pas dans une passe particulièrement euphorique. Pourtant ils ont bien besoin tous les deux de victoires pour assurer l’un sa seconde place, l’autre sa qualification aux play-offs. Nous pensons que les Chevaliers doivent pouvoir venir à bout des Lynx mais ils doivent monter d’un ton, ne serait se pour commencer à se mettre en mode ‘’play-off’’ pour ne pas connaître une sévère désillusion dès le 1er tour.





(J 16) Villard de Lans 55% - 45% Poitiers

Les Ours enfin bien sortis de leur hibernation de début de saison doivent profiter de la venue de la lanterne rouge pour assoir un peu plus sa qualification aux play-offs qui à ce jour est encore menacée. Les poitevins doivent eux profiter de cette forte opposition pour continuer à progresser en vue de joutes importantes pour leur survie en D2.



Mercredi 23

(J 10) Toulouse-Blagnac 50% - 50% Vaujany

