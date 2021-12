Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur la 10ème Journée Retour sur la 10ème journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 2 pas comme les autres. Avec une surprise qui vient d'une des lanternes rouges mais cette journée semble révéler des comportements pas très sportifs... Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 14/12/2021 à 18:30 Tweeter Retour sur la 10ème journée de Division 2

11 décembre 2021

Enfin rappel : cette 10ème journée marquait le début des matchs retour et, ce qui pimentait quelque peu cette journée, constituait l’exact match retour pour la poule A (et uniquement cette poule) des rencontres du samedi précédent. Il y avait donc de la revanche dans l’air et certains l’ont obtenu.



Poule A :

Ici tout est plus clair puisque tout le monde a joué au moins 9 rencontres et donc on peut se fier un peu plus au classement. Incontestablement Meudon semble prendre le pas sur ce groupe avec Valencienne encore comme solide dauphin malgré sa défaite. Derrière c’est plus disputé, même pour la dernière place.



Angers II 3 - 6 Meudon (47% - 53%)

Pas de surprise, nos cotes se sont vues confirmées. A priori ce déplacement en Anjou a été bien maitrisé par les franciliens puisqu’ils ont mené à toutes les périodes. Ils consolident par la même leur 1ère place et cette fois seul en tête puisque Valenciennes, qui possédait le même nombre de points au classement jusque-là, s’est de son côté incliné. Avec cette défaite les jeunes Ducs stagnent en 2ème partie de tableau.





Evry-Viry 6 - 3 Rouen II (48% - 52%)

Ici par contre les franciliens nous ont surpris en prenant leur revanche de la semaine passée. Certes nos pourcentages étaient assez équilibrés car nous pensions que l’absence de certains éléments des plus talentueux côté normand* pouvait niveler les valeurs. A priori on peut légitimement penser que cela a quelque peu joué. Conséquence, Evry/Viry abandonne la dernière place. Par contre les jeunes Dragons se maintiennent à la 3ème place, même s’ils voient revenir sur eux les Français Volants et le Phénix de Reims.



*Pour rappel pris par les championnats du monde qui se disputent en ce moment, les plus talentueux U20 normands sont absents et on peut légitiment se demander pourquoi certaines équipes en poule B aussi touchées ont pu, elles, reporter leur match.





Wasquehal 3 - 1 Amnéville (51%-49%)

Nos tendances se sont révélées juste et les Red Dogs n’ont pu prendre leur revanche chez les Lions. Ils restent toujours juste derrière les nordistes au classement mais l’écart se creuse et ils voient se rapprocher dangereusement les équipes du fond de tableau. Malheureusement pour Wasquehal, cette victoire ne leur permet guère de se rapprocher de la 1ère partie de tableau car Reims qui les précède l’a également remporté.





Paris (FV) 5 – 1 Valenciennes (49,50% - 50,50%)

Même si nous avions mis une cote presque à l’équilibre nous avions gardé un préjugé favorable aux Diables Rouges. Mais en fin de compte les Volants ont réussi à prendre leur revanche et sur un score sans appel malgré l’ouverture du score par les visiteurs et encore une fois pas mal de pénalités sifflées à leur encontre. Cela ne les aura pas perturbés outre mesure. Si ce résultat ne permet pas aux parisiens de récupérer la 3ème place. Ils s’en rapprochent mais avec toujours les rémois accrochés à leurs basques. Les valenciennois se voient eux légèrement décrochés par Meudon seul leader désormais





Reims 4-3 Courbevoie (53% - 47%)

Pronostique respecté mais pas vraiment les cotes car nos Coqs ont bien failli créer la surprise du week-end. Ils ont semé le doute jusqu’à la dernière minute pour ne pas dire les dernières secondes chez des Phénix qui sont parvenus enfin de compte à forcer la décision en dernière période à 15 secondes de la fin. Cela leur permet de rester dans la première moitié de tableau alors que les franciliens, guère récompensés de leurs efforts, reprennent possession de la lanterne rouge.



POULE B :

Comme nous le disions déjà la semaine dernière les absents n’ont pas toujours tort. Ainsi la contre-performance d’Annecy à la maison fait les affaires de Morzine-Avoriaz toujours aussi solidement en tête avec en plus le joker d’un, voire 2, match en retard sur ses poursuivants.



Poitiers 3 – 2 Prl Colmar (47% - 53%)

Peut-être la plus grosse surprise de la soirée car bons derniers on ne voyait guère les Dragons poitevins rivaliser avec les Titans alsaciens qui avaient une belle opportunité de remonter au classement en cas de victoire du fait du repos forcé des toulousains et la défaite d’Annecy 2ème de la poule. Il n’en fut rien. Les poitevins ont dû cependant batailler ferme pour obtenir cette 2ème victoire en prolongation. C’était déjà le cas de leur première et ce point encore abandonné ne leur permet pas d’abandonner la dernière place d’autant que Villard de Lans l’a également emporté. Mais cela reste un signe des plus encourageant pour la suite. Ce petit point grapillé par les alsaciens leur permet de dépasser quand même Toulouse - avec cependant un match de plus - mais ils voient revenir sur eux au grand galop les Bouquetins du HCMP.





Valence 3 - 4 Villard de Lans (54% - 46%)

Plus qu’une surprise on peut croire plutôt une confirmation. Décidément la belle dynamique du début de saison semble s’être évaporée chez les Lynx. Cette 5ème défaite de suite des drômois les fait basculer dans la 2ème moitié de tableau. Le semblant de regain à Toulouse la semaine dernière (défaite en prolongation) n’a donc pas eu de suite. Il va leur falloir réagir très vite. Pour les Ours c’est une bouffée d’oxygène et d’espoir. Ils laissent désormais 2 clubs derrière eux mais une confirmation s’impose s’ils veulent préserver leur chance de participer aux play-offs car Poitiers semble se reprendre aussi et Vaujany qui n’a pas joué, est à 3 points mais aussi 2 matchs de retard sur les Ours.





Annecy 4 – 5 Prol Courchevel-Méribel-Pralognan (52% - 48%)

Encore une fois nos tendances ont été soumises à rude épreuve avec cette défaite des Chevaliers pourtant sur leur glaçon. Dans le déroulé et surtout le dénouement final les pénalités ont joué un rôle majeur. Beaucoup de buts furent marqués lors de supériorité (5 sur 9) dont le but en or des prolongations. La dernière pénalité annécienne leur a donc été fatale. Alors certes grâce à ce petit point quand même obtenu les Chevaliers préservent leur place de dauphin mais incontestablement le retour à marche forcée des Bouquetins vers le haut de tableau doit interpeller toutes les autres équipes. Pourront-ils aller jusqu’à titiller le leader ?



Rappel reports

Roanne / Morzine-Avoriaz > 19 février 2022

Toulouse-Blagnac / Vaujany > 23 février 2022





