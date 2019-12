Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur la 11ème journée Retour sur la 11ème journée de championnat de France de Hockey sur glace de Division 2. Media Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo La Rédaction / Patrick Poitrineau le 09/12/2019 à 22:00 Tweeter RETOUR de WEEK-END - 11ème Journée

Peu de vrais surprises ce week-end mais plutôt des confirmations. Ainsi Colmar confirme un net regain de forme et cette fois ce sont les Lynx de Valence qui en font les frais.

Les anciens dauphins de la poule B, Annecy et Valence, marquent le pas à l’inverse de Villard-de-Lans qui lui confirme sa bonne santé actuelle.

En poule A, le carton de Meudon ne surprend que par son ampleur. S’il permet aux Comètes de rejoindre les spinaliens qui gardent néanmoins la 1ère place grâce au goal-average particulier, ils le doivent surtout au report de la rencontre Epinal VS Valenciennes au 1er février 2020.

Entre parenthèse ( ) le rappelle des cotes données dans notre chronique « les pronos de la D2 ».



Poule A

Amnéville 4 - 6 Français Volants (49-51)

Cotes serrées, match serré mais en réussissant à marquer une fois de plus que leurs adversaires lors des 2 dernières périodes, les parisiens emportent leur 5ème victoire d’affilé et continuent si ce n’est leur remontée au classement, tout au moins une installation renforcée dans le top 4.



Évry/Viry 6 - 2 Châlons-en-Champagne (54-46)

Pas de surprise, Evry/Viry renoue avec la victoire face à une équipe de Châlons qui peine cette saison et enregistre sa 6ème défaite consécutive. Ils partagent la dernière place avec Courbevoie.



Meudon 17 - 0 Wasquehal (58-42)

Si notre pronostique avait vu juste, une telle ampleur n’était pas prévue. Les nordistes ont complètement lâché le match. Il va falloir à l’entraîneur Chardon remettre les têtes à l’endroit. Les Comètes ont tutoyé les étoiles et rejoignent ainsi Epinal au nombre de points. Ne perdons pas de vue néanmoins que les vosgiens n’ayant pas joué, comptent désormais 1 match de moins.



Rouen II 6 - 2 Courbevoie (58-42)

Pas d’exploit pour les Coqs en Normandie face à des jeunes Dragons très solidement accrochés à leur 3ème place. Les franciliens continuent de tenir compagnie aux châlonnais en bas de classement.



Poule B

Colmar 7 - 4 Valence (47-53)

Après Annecy, c’est Valence qui est victime du net regain de forme des alsaciens de Colmar. Nous avions resserré les cotes suite à la perf des Titans en Savoie. Apparemment pas assez et les colmariens, pourtant toujours avant dernier, laissent maintenant leur voisin strasbourgeois loin derrière au décompte des points et se rapprochent sensiblement des équipes qui les précèdent. Les Lynx sont toujours en lutte pour la 3ème place avec Annecy également défait mais voient s’éloigner la 2ème place.



Toulouse-Blagnac 4 - 3 Annecy (50-50)

Dans cette rencontre qu’on prévoyait très équilibrée entre 2 équipes un peu en manque de repères en ce moment, ce sont finalement les Bélougas qui ont pris le meilleur. Le forcing de fin de match des savoyards n’aura pas suffit et, comme Valence, ils voient leur mauvaise série continuer et la 2ème place s’éloigner.



Morzine-Avoriaz 10 - 2 Strasbourg II (70-30)

Que dire si ce n’est que ce fut une promenade de santé pour les alpins et qu’il était difficile de prévoir l’inverse. 12 joueurs de champ côté strasbourgeois ! Les Bouquetins continuent donc de caracoler en tête et les alsaciens leur chemin de croix.



Villard-de-Lans 5 - 3 Roanne (52-48)

Nous sentions bien que depuis quelques semaines nos Ours ne sont plus les mêmes et, à l’inverse de ce que devrait leur dicter la nature, ils sont bel et bien sortis de leur hibernation. Les Renards, un moment revenus à hauteur, ont fini par céder et les voilà maintenant sous la menace de la poule de relégation. Il va leur falloir réagir et retrouver l’allant qu’ils avaient en début de saison.



Quel turn over dans cette division, si on veut bien excepter les équipes leader et Meudon ! Ainsi des équipes parties pied au plancher comme Roanne puis Annecy, voir Amnéville, Valence dernièrement, marquer terriblement le pas. D’autres semblent un temps revenir au triple galop pour à nouveau rentrer dans le rang comme Evry/Viry. Puis certaines se réveillent et bousculent à nouveau tout sur leur passage comme la réserve de Rouen depuis déjà quelques semaines, suivi par les Français Volants ou dans l’autre poule Villard de Lans et maintenant Colmar. Décidément ce championnat nous réserve bien des surprises et il est encore loin d’être fini. Entre parenthèse ( ) le rappelle des cotes données dans notre chronique « les pronos de la D2 ».Cotes serrées, match serré mais en réussissant à marquer une fois de plus que leurs adversaires lors des 2 dernières périodes, les parisiens emportent leur 5victoire d’affilé et continuent si ce n’est leur remontée au classement, tout au moins une installation renforcée dans le top 4.Pas de surprise, Evry/Viry renoue avec la victoire face à une équipe de Châlons qui peine cette saison et enregistre sa 6défaite consécutive. Ils partagent la dernière place avec Courbevoie.Si notre pronostique avait vu juste, une telle ampleur n’était pas prévue. Les nordistes ont complètement lâché le match. Il va falloir à l’entraîneur Chardon remettre les têtes à l’endroit. Les Comètes ont tutoyé les étoiles et rejoignent ainsi Epinal au nombre de points. Ne perdons pas de vue néanmoins que les vosgiens n’ayant pas joué, comptent désormais 1 match de moins.Pas d’exploit pour les Coqs en Normandie face à des jeunes Dragons très solidement accrochés à leur 3place. Les franciliens continuent de tenir compagnie aux châlonnais en bas de classement.Valence (47-53)Après Annecy, c’est Valence qui est victime du net regain de forme des alsaciens de Colmar. Nous avions resserré les cotes suite à la perf des Titans en Savoie. Apparemment pas assez et les colmariens, pourtant toujours avant dernier, laissent maintenant leur voisin strasbourgeois loin derrière au décompte des points et se rapprochent sensiblement des équipes qui les précèdent. Les Lynx sont toujours en lutte pour la 3place avec Annecy également défait mais voient s’éloigner la 2place.Dans cette rencontre qu’on prévoyait très équilibrée entre 2 équipes un peu en manque de repères en ce moment, ce sont finalement les Bélougas qui ont pris le meilleur. Le forcing de fin de match des savoyards n’aura pas suffit et, comme Valence, ils voient leur mauvaise série continuer et la 2place s’éloigner.Strasbourg II (70-30)Que dire si ce n’est que ce fut une promenade de santé pour les alpins et qu’il était difficile de prévoir l’inverse. 12 joueurs de champ côté strasbourgeois ! Les Bouquetins continuent donc de caracoler en tête et les alsaciens leur chemin de croix.Roanne (52-48)Nous sentions bien que depuis quelques semaines nos Ours ne sont plus les mêmes et, à l’inverse de ce que devrait leur dicter la nature, ils sont bel et bien sortis de leur hibernation. Les Renards, un moment revenus à hauteur, ont fini par céder et les voilà maintenant sous la menace de la poule de relégation. Il va leur falloir réagir et retrouver l’allant qu’ils avaient en début de saison.



© 2019 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article rubs a écrit le 10/12/2019 à 07:20 bonjour, petite erreur morzine c est les pingouins et non les bouquetins. Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo