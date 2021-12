Retour de Week-End 11ème journée de Division 2

18 décembre 2021

Curieux championnat avec ces équipes qui semblent marcher par cycle. Certaines ont ainsi des périodes euphoriques puis retombent dans l’à peu près alors que d’autres semblent se réveiller.



Seules les 2 leaders de poule, Meudon et Morzine-Avoriaz ainsi que dans une moindre mesure Valenciennes paraissent pour l’instant résister à ce ‘’coup de mou’’.



Voilà en tout cas qui a secoué pas mal de nos tendances.



Certains clubs ont ainsi raté l’occasion d’affermir leur position et d’autres peuvent espérer à nouveau. On ne s’en plaindra pas dans la mesure où le suspense est relancé.



A savoir maintenant quelles équipes seront capables de bousculer des leaders plus que jamais solidement accrochés à leur 1ère place.



POULE A

Derrière le solide leader Meudon et le guère moins solide dauphin Valenciennes c’est un peu confus et on a une zone d’incertitude de cette poule assez équivalente à celle que l‘on observe dans l’autre poule.





Amnéville 3 – 0 Reims (49,50% - 50,50%)

‌Nous pensions bien que cette rencontre serait équilibrée mais nous pensions surtout que les rémois réussiraient en même temps à prendre leur revanche du match aller mais aussi conforter leur place en 1ère moitié de classement. Raté sur le 1er tableau. Pour le second les Phénix gardent leur place dans les 5 premiers puisque des clubs les suivants seul Amnéville s’est rapproché et de toute façon ils restent tous à distance. Par contre les rémois n’auront pu profiter du report de la rencontre Rouen II - Français Volant pour passer devant ces 2 équipes. Les Red Dogs se sont rassurés mais il va quand même falloir cravacher pour s’assurer une place en play-offs.





Meudon 10 - 1 Courbevoie (56% - 44%)

On ne s’attendait guère, il faut l’avouer à un exploit des courbevoisiens et il n’y eu du suspense que le temps d’une période. Ce fut après un peu la déferlante de Comètes. Ces derniers assument incontestablement leur statut de leader et, contrairement à leurs concurrents, laissent peu de place à la surprise. Les Coqs repartent chez eux toujours avec la lanterne du dernier alors que leurs vainqueurs creusent un peu plus l’écart avec leurs poursuivants.





Evry-Viry 4 - 5 Angers II (51% - 49%)

Les cotes serrées que nous avions affichées font que nous ne sommes guère surpris de la difficile victoire angevine, cela même si nous avions cru possible celle des franciliens. La réserve des Ducs se rapprochent ainsi un peu du milieu de tableau bien qu’encore à bonne distance des 5 premiers. Avant dernière, l’entente Evry/Viry n’a pu creuser l’écart sur Courbevoie et voit s’éloigne un peu plus les équipes qui les précèdent.





Valenciennes 6 - 0 Wasquehal (53% - 47%)

En emportant conformément à nos prévisions ce derby, les Diables Rouges restent encore dans la foulée de leur leader et surtout distancent aussi un peu plus la concurrence. Quant aux Lions, ils auront à beaucoup à s’employer s’ils veulent tenter de rattraper la 1ère moitié de tableau de poule, même si tout est encore possible.





Rouen II / Paris (FV) reporté





POULE B :

Alors certes nous le rappelons à chaque fois, il faut prendre avec une certaine prudence le classement de cette poule où il y a beaucoup de journées de championnat à mettre à jour. Pour autant incontestablement Morzine-Avoriaz se détache grâce à sa très grande régularité. Derrière c’est un peu la pagaille où tout le monde peut battre et surtout se faire battre par tout le monde, même par les derniers sauf Vaujany. Et pour cause, lui il ne joue plus depuis 3 journées de championnat et accumule son retard en point comme en nombre de match.





Poitiers 6 – 2 Annecy (48% - 52%)

Surprise et exploit des Dragons poitevins avec une victoire et on est tenté de dire avec la manière car ils ont tout le temps mené. Les Chevaliers du Lac ne sont pas les seuls à avoir contre performé, le HCMP aussi et cela leur permet de préserver leur place de dauphin. Mais non seulement leur position est fragilisée mais ils ont laissé filer encore un peu plus en tête les leaders morzinois. Mathématiquement tout est possible mais le défi est de taille. Il leur faudra la régularité implacable des Pingouins tout en espérant que ces derniers à leur tour connaîtront leur passage à vide. Poitiers confirme qu’après un début aussi tardif que laborieux, être bien rentré dans le rythme de ce championnat. Néanmoins rien n’est fait car un de ses adversaires directs, Villard de Lans, a repris goût à la victoire lui aussi et avec 3-4 matchs de retard il est difficile de condamner d’office Vaujany à la dernière place qu’il occupe aujourd’hui par la force des choses.





Villard de Lans 6 – 3 Toulouse-Blagnac (49,50% - 50,50%)

Avec nos cotes presque à l’équilibre on ne peut être complètement surpris par la victoire des Ours. On l’est cependant un peu par l’ampleur car Toulouse n’a jamais pu mener et fut toujours à la poursuite du score jusqu’au dernier tiers où les Bélougas finissent par craquer au score comme au niveau des pénalités. Les toulousains stagnent donc eux aussi dans cette zone incertaine de la 2ème à la 6ème place et voient eux aussi filer le leader de poule. Victoire d’autant bien venue pour Villard de Lans que Poitiers se rebiffe aussi et qu’un retour des Grizzlys est tout à fait envisageable à la faveur de la mise à jour de leur calendrier.





Morzine-Avoriaz 6 – 3 Valence (55% - 45%)

Pas de surprise ici et les Lynx continent de glisser vers le bas de classement. Certes l’adversaire, qui plus est chez eux, était de taille. Les Lynx ont d’ailleurs été des adversaires coriaces mais leur mauvaise entame de match (3-0 au 1er tiers) leur a été fatal. Rien n’est définitivement écrit et les drômois ne sont pas loin de ce peloton de 5 équipes qui se disputent les places d’honneur. Mais maintenant il leur faut retrouver le chemin de la victoire ; cela d’autant qu’ils font partis des équipes les plus à jour sur leur calendrier. Quant aux Pingouins cette 8ème victoire sur 9 joués leur permet d’avoir pas mal de hauteur sur leurs concurrents. A eux d’assumer maintenant en évitant les trous d’air qu’ont connu toutes les autres équipes.





Courchevel-Méribel-Pralognan 8 – 9 Prl Roanne (52% - 48%)

Sur leur lancée nous pensions les Bouquetins capables de repousser sur leur glaçon les assauts des Renards. Il n’en fut rien mais cette défaite en prolongation permet quand même aux alpins de progresser au classement. Les ligériens, bien qu’encore dans la 2ème moitié de tableau, mais à égalité avec le 5ème Toulouse, font plus que jamais encore partie de ce groupe de 5, voir 6 équipes, qui peuvent prétendre aux places d’honneur.





Colmar / Vaujany > reporté au 02 février 2022