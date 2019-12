Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur la 12ème journée Retour sur la 12ème journée de championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Une journée avec une grosse surprise, la défaite d'un leader à domicile. Media Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo La Rédaction / Patrick Poitrineau le 16/12/2019 à 19:00 Tweeter Retour de Week-end de D2

12ème journée

Bilan extrêmement contrasté entre les 2 poules lors de cette 12ème journée. La dernière rencontre à jouer se déroulera jeudi mais elle ne changera rien à notre constat. La hiérarchie est apparue dans toute la brutalité des scores au nord alors que dans l’autre groupe cela reste bien plus flou. A noter d’ailleurs au sud la 1ère défaite de Morzine-Avoriaz qui plus est à domicile face à son voisin le HCMP qui signe la perf de cette 12ème journée.



Poule A

Épinal 10 - 1 Amnéville (62/38)

Jouée un jour plus tôt, cette rencontre n’a évidement pas contredit notre pronostique et les Red Dogs ont bien du mal à tenir leur rôle de trouble fête des saisons passées. Les vosgiens dominent leur groupe mais ils ne sont peut être pas tout seuls.



Meudon 11 - 1 Courbevoie (61/39)

Pas de surprise là aussi, le co-leader de cette poule, Meudon, a aussi fait le ménage à grandes eaux. Les Coqs se sont fait quelque peu plumer dans ce derby des Hauts-de-Seine par un voisin qui ne peut plus cacher ses ambitions mais il n’est pas le seul.



Wasquehal 1 - 11 Évry-Viry (49/51)

Voici un autre club francilien qui ne manque pas d’ambition. Le score est bien plus lourd que ne le laissait envisager nos tendances et les pauvres nordistes en ont fait les frais. Pour les Lions c’est leur 6ème défaite consécutives mais surtout leur 3ème (soit depuis le début de la phase retour) sur des scores qui ne manquent pas d’inquiéter, surtout pour cette dernière à domicile. De quoi se poser quelques questions...



Paris FV 12 - 3 Châlons (58/42)

Autre club francilien en forme et pas des moindres, celui de la capitale. Cela fait quand même plaisir de revoir jouer Paris un rôle intéressant dans ce championnat. Là aussi le score dépasse nos prévisions et les Gaulois se voient toujours cantonner à la dernière place.



Valenciennes 0 - 5 Rouen II (45/55)

Score (relativement) plus étriqué mais conforme à nos tendances. La réserve de Rouen II continue son bonhomme de chemin au milieu de ces clubs d’Ile-de-France qui convoitent aussi le top 4.



Poule B

Morzine-Avoriaz 3 - 6 Courchevel-Méribel-Pralognan (57/43)

On commence par la surprise du chef. Nous disions lors de notre dernière chronique des tendances : «Aux Bouquetins de réussir l’exploit de nous faire mentir». Exploit réussi lors d’un dernier tiers renversant avec 4 réalisations à 1 pour les Bouquetins. Cela doit être ça l’ambiance derby ! Ici c’était celui de 2 grandes stations de ski et les 2 équipes devaient être remontées . . . comme 2 télécabines. On se rappellera que c’est de lors de cette journée que les Pingouins auront pour la 1ère fois (et peut-être la seule fois) baissé pavillon. Mais ils n’en gardent pas moins leur 1ère place. Cela n’aura qu’un peu grignoté leur avance. A eux maintenant d’en tirer les leçons. A la faveur du report à jeudi du match Annecy/Vaujany, l’entente Courchevel-Méribel-Pralognan rentre dans le top 4 au détriment des Chevaliers.



Roanne 5 – TAB - 4 Colmar (50/50)

Nous avions prévu une rencontre disputée et elle le fut. Les Renards n’auront arraché cette victoire qu’en prolongation (tirs aux buts nécessaire) ce qui leur permet de s’éloigner un peu de la zone « playdown ». Si pour les Titans cette défaite bonifiée confirme qu’ils sont bien maintenant dans le rythme de cette poule, elle ne fait pas pour autant leur affaire puisque toujours cantonnés à l’avant dernière place.



Valence 6 - 4 Toulouse-Blagnac (54/46)

Face à une équipe accrocheuse mais un peu limite en effectif (15 joueurs de champ) les Lynx ont du attendre le dernier tiers pour faire la différence et confirmer par la même notre pronostique. Valence sauve ainsi sa 3ème place face à la pression des bouquetins, alors que les toulousains se voient dépossédés de leur 6ème place par les roannais et sont sous la menace de Vaujany (avec ses 3 matchs de retard) et même de Colmar.



Villard-de-Lans 5 - 0 Strasbourg II (66/34)

Ici on ne peut parler de confirmation pour les Ours que l’on sait en forme en ce moment et qui ont donc été dans le sens de notre pronostique. La jeune équipe réserve de Strasbourg a même plutôt bien résisté. Mais on sait que son nombre limité de joueurs la condamne à des fins de matchs difficiles. Rien ne change pour ces 2 clubs au classement, Villard s’étant même rapproché d’un leader qui reste encore assez éloigné.



La dernière rencontre de cette 12ème journée, Annecy – Vaujany, se jouera jeudi prochain. Néanmoins nous pouvons déjà tirer quelques faits importants. D’abord celle d’une poule A coupée en deux. Il est indéniable que le fossé s’est creusé entre les 5 premiers et les autres. Même Amnéville, moins décroché, ne donne guère d’assurance en ce moment pour pouvoir prétendre s’immiscer dans cette lutte de 1ère moitié de tableau. Cette impression vient surtout par l’ampleur des scores qui ne laisse guère planer d’ambiguïté sur cette hiérarchie. Curieusement si on assiste à une bataille plus incertaine pour les accessits en poule B, par contre le place de premier comme de dernier est bien établie, et ceux malgré cette 1ère défaite de Morzine-Avoriaz. Le ‘’ventre mou’’ de ce groupe est enfin de compte des plus agités et ou seul pour l’instant Villard semble émerger. © 2019 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







