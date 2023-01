Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur la 12ème Journée Retour sur la journée de reprise du championnat de France de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2022-2003. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo La rédaction / gb le 10/01/2023 à 20:00 Tweeter Retour de Week End de D2

12ème journée

Quelques surprises lors de cette journée pour une fois complète.



Essentiellement en poule A, elles n’entraîneront pas pour autant de changement dans le classement de ce groupe.



Deux résultats contraires aux tendances en poule B mais les cotes étaient si serrées que l’on ne peut parler d’exploit. Or à contrario c’est dans ce groupe que l’on enregistrera le plus de changement dans le classement.



Les leaders restent les leaders mais les Diables Rouges nordistes subissent désormais une sévère pression de leur suivant parisien. Pour les 2 dernières places de chaque poule, seule la réserve d’Amiens a réussi à se rapprocher de la salvatrice 8ème place. Pour les autres l’écart s’est encore creusé.



Poule A



Wasquehal 3 - 8 Reims (44-56)

Le dernier, Wasquehal, a hélas confirmé son dernier rang dans la hiérarchie de son groupe. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seul, l’équipe précédant les Lions a su remporter leur match, creusant un peu plus le fossé. Et pourtant les nordistes ont pu y croire au moins une période, voire deux. Ils marqueront même les 2 premiers buts avant que les champenois reviennent à hauteur en fin de tiers. Au 2ème les Phénix prendront les devants sur l’unique réalisation de cette période. Mais c’est dans le 3ème tiers que Reims prendra définitivement son envol, confirmant largement nos tendances. Les Phenix consolident leur 3ème place et . . . les Lions leur 10ème et dernière place. Seul petite lueur d’espoir pour ces derniers c’est l’équipe qui a le plus de matchs à rattraper, notamment 3 sur celle qui la précède. Mais il faut bien avouer que compte tenue de leurs performances actuelles, il va falloir une succession de pas mal d’exploits, ne serait-ce que pour grappiller au moins une place.



Valenciennes 4-5 OT Meudon (53-47)

Les Comètes auront su déjouer nos tendances et c’est tant mieux pour eux car un autre revers aurait été un signe que l’équipe était en train de perdre son statut de favoris. Certes ils ont concédé le point de la prolongation mais en l’emportant chez le leader ils se sont remis dans le sens de la marche même si cela ne se concrétise pas sur le tableau de classement. Moindre mal pour les Diables Rouges qui grâce à ce petit point conservent sa 1ère place, mais ils voient la menace parisienne se rapprocher à 2 points derrière et cela d’autant, on le rappel encore, que les Volants comptent 2 journées de retard.



Paris FV 3-1 Amnéville (58-42)

Les Red Dogs ont su mieux résister que ce que nous avions craint pour eux. Pour autant, en accord avec notre pronostic, ce sont bien les parisiens qui l’ont emporté grâce à une 1ère période bien gérée avec 2 réalisations. Etonnamment ils en resteront là jusqu’à la dernière période où ils rajouteront un dernier but. Mais ils ne pourront empêcher Amnéville de sauver l’honneur dans la dernière minute. Score donc un peu à minima mais qui n’empêche pas les Volants d’affirmer leur prétention à la 1ère place. Pour les mosellans les voilà désormais menacés de perdre cette si importante 8ème place par les amiénois. Pour autant on sent un mieux et ils peuvent croire à un redémarrage dans le bon sens.



Rouen II 3-4 Amiens II (54-46) : Cette fois nos cotes ont été prises de court et dans ce duel de réserve c’est étonnement Amiens qui l’a emporté. Nous parlions lors de notre chronique de samedi de leurs 3 grands espoirs. Or un des 3, Ilies Djemel, était bien présent lors de cette rencontre. Il n’aura compté que pour une assistance lors de cette rencontre mais son influence aura peut-être compté. Hélas pas assez celle de Pierre Chauvel qui aura pourtant marqué tous les buts des Dragons. Comme nous le disions dans cette poule aucun changement dans le classement mais les picards sont en position d’espérer échapper à la poule de maintien alors que les normands sont sous la menace de s’y retrouver.



Courbevoie 3-2 Evry-Viry OT (53-47)

Derby francilien dont le résultat fut plutôt conforme à nos pronostics, moins la forme car on aura rarement vu les Coqs aussi mal à l’aise sur leur glace, (depuis leur rencontre face à Meudon gagné aussi en prolongation) et nos cotes n’envisageaient guère cette possibilité. Les Jets marquèrent par 2 fois en début de 1er tiers avant d’être rattrapés par les Coqs avant la fin de cette période. Puis plus rien ne fut marqué . . . jusqu’à la prolongation où le courbevoisien Matthew Egan sera l’auteur du but libérateur. Courbevoie reste à la 4ème place et Evry-Viry à la 6ème place mais ce petit point de bonus permet à ce dernier de creuser un petit peu plus son écart avec le 7ème Rouen.



Poule B



Angers II 2-3 Annecy (51-49)

Pas de surprise, le vainqueur n’est pas celui attendu mais les cotes étaient si proches que l’on ne peut être étonné du résultat final. Finalement les résultats d’Annecy ont une certaine régularité . . . dans leurs alternances. Comme nous le disions ce samedi les Chevaliers depuis 8 journées alternent victoire et défaite avec obstination sans tenir compte de l’avantage du terrain ou non et c’est assez étonnant ; ils ont perdu leur avant dernier match chez eux, ils ont donc gagné le dernier à l’extérieur. Drôle de logique arithmétique qui ne fait pas les affaires de la réserve d’Angers qui recul à la 8ème place alors qu’Annecy gagne 2 rangs pour récupérer la 6ème place. Ces 2 équipes gardent donc leur distance avec les 2 dernières places fatidiques mais aussi de celles du top 4.



Vaujany 7-4 Clermont (58-42)

A priori le résultat final semble bien refléter nos cotes mais à regarder plus près il est plus proche de l’avertissement que nous donnions en début de la présentation de l’affiche lors de notre chronique d’avant week-end. En effet les Sangliers ont su donner bien du fil à retordre à leurs hôtes jusqu’à ce but concédé à 5 mn de la fin. A partir de là le coup de poker tenté par le coach clermontois en sortant le gardien devenait inévitable mais se soldera par 2 buts pour les Grizzlys. Encore une fois les Arvernes furent valeureux, encore une fois en vain. Plus que jamais et malgré la victoire de son suivant, Vaujany fait figure de favori de cette poule sud. Avec 4 points d’avance et 2 matchs en retard par rapport aux Bouquetins, les voilà plus que serin pour attendre leur objectif principal qui peut sembler modeste : un maintien assuré par une qualification en play-off. Sachant qu’en théorie ce club, émanation de l’école de hockey de Grenoble, ne peut monter et que l’autre grand objectif de fin de saison est le titre en U20 élite, la question est : comment Vaujany abordera ce 1er tour de play-off ? Côté Clermontois c’est bien tout le contraire ; rien n’est encore perdu mais cette 9ème place synonyme de Play down semble d’autant plus lui coller aux basques qu’à chaque journée de championnat l’équipe les précédents laisse sa 8ème place en l’emportant, creusant ainsi un peu plus l’écart.



Roanne 11-6 Toulouse (51-49)

Deux-trois choses à retenir de ce match où l’attaque était plus à la fête que la défense. D’abord ce fait que si nous avions misé sur Roanne, la rencontre fut bien moins équilibrée que prévue, confirmant que les performances des Bélougas s’émoussent quelque peu. Ensuite que si le départ du letton Nekludovs de Meudon n’a pas empêché cette équipe de l’emporter, par contre il a permis à celui-ci de faire samedi le bonheur des Renards avec un festival de buts, 4 (+1 assist.), soit le double de sa production en 5 rencontres sous les couleurs des Comètes. Bref avec cette nouvelle recrue, ainsi que celle d’Alexandre Monnier (1 but, 1 assist.), les ligériens réaffirment leur ambition pour cette saison. Les voilà remontés à la 3ème place, à portée du second, le HCMP. Pour les toulousains, les voilà éjectés du top 4 ce qui, si cela persiste, serait un désavantage certain pour le tableau des play-offs. Mais on se souvient que les Bélougas s’en étaient arrangés la saison dernière.



Valence 1-8 Villard (50,50-49,50)

Nous avions placé les Lynx devant mais avec des cotes minimalistes tant on sentait les Ours capables de l’emporter chez leurs voisins Drômois ET ils l’on fait ! Mais nous n’avions certes pas prévu un tel écroulement des valentinois qui ont particulièrement cédé dans le 2ème tiers. Ils avaient la possibilité de passer au classement devant leurs adversaires du jour et les voilà retombés à la 7ème place. Villard, lui, se replace dans le top 4 au détriment de Toulouse.



Courchevel-Meribel-Pralognan 6-1 Colmar (55-45)

Bien que donnant l’entente alpine largement favorite nous avions cru bon de rappeler à la prudence car les derniers résultats des alsaciens semblaient les approcher de leur 1ère victoire. En fait le doute ne dépassa pas le stade des 5 premières minutes de la 2ème période où le trou se creusa irrémédiablement ; pas question du côté des Bouquetins de laisser passer une si belle occasion de consolider leur place de dauphin par trop de décontraction. Rien n’est encore fait car Roanne, Villard et Toulouse ne sont pas si loin et de plus comptent tous 3 un match de retard. Certes mathématiquement rien n’est encore fini mais on voit mal comment nos alsaciens, derniers, peuvent désormais se dégager d’une aussi mauvaise posture.







Certes mathématiquement rien n'est encore fini mais on voit mal comment nos alsaciens, derniers, peuvent désormais se dégager d'une aussi mauvaise posture.







