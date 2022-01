Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur la 13ème Journée Retour sur là 13ème journée et pronostics sur les journées de rattrapage du championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 18/01/2022 à 11:30 Tweeter Retour de Week-End 13ème Journée de D2

Alors certes bien des tendances ont été bousculées mais il y a eu plus de demi surprises (soit par des résultats inverses soit par l’ampleur du score) que de véritables coups de théâtre.

La plus importante reste néanmoins la belle victoire des toulousains signifiant la rentrée dans le rang de l’entente alpine Courchevel-Méribel-Pralognan.

Les leaders ont assuré sans trop de soucis et derrière plus que jamais les positions se resserrent à l’exception des derniers encore défaits ou n’ayant pas joué. En fin de page - Bonus : tendances pour les 3 matchs en retard

POULE A



Rouen II 7 – 1 Reims (53% - 47%)

Du côté de l’ile Lacroix on a décidé de prendre ce match au sérieux mais on aura fait appel qu’à un seul des juniors U20 qui avaient si bien participé aux bonnes performances de l’équipe de France U20 lors des derniers championnats du Monde : Kylian Leborgne. Mais ici on ne manque pas de jeunes talents, à commencer par ceux nombreux qui risquent d’être appelés pour les prochains championnats du Monde U18. Dominant le 1er et 2ème tiers temps, ils n’ont laissé que l’ultime période aux Phénix non pas pour l’emporter mais sauver au moins l’honneur. Leborgne a contribué grandement à la victoire avec 2 buts et 2 assistances Si nous avions vu juste, on pensait que la rencontre serait un peu plus disputée. La bonne opération est donc pour les jeunes Dragons qui montent sur le podium au lieu et place des rémois sous la menace directe des Français Volants, un point derrière mais avec 2 matchs de retard.





Meudon 10 – 1 Amnéville (55% - 45%)

Nous nous attendions bien à la victoire des leaders incontestés de la poule mais peut être pas avec une telle différence au score. Pourtant ce ne fut pas aussi simple que cela semble paraître car à la fin de la 2ème période les Comètes étaient certes devant mais n’avaient pas fait le break. Les Red Dogs allaient complètement sombrer dans la dernière période ouvrant la porte entre-autre à un véritable festival des frères Mathieu, Thomas et Valérian qui deviennent ou plutôt confortent leurs places de meilleurs compteurs de la division toutes poules confondues. Rien de changé pour Meudon, plus que jamais en tête de son groupe. L’écart s’est même creusé sur le 2ème Valenciennes qui, il est vrai, ne jouait pas. Amnéville reste scotché à sa 7ème place et s’ils sont sous la menace d’Angers, ils ont gardé les distances avec les équipes luttant pour échapper aux Play Downs.





Angers II 4 – 3 Tab Wasquehal (51% - 49%)

Un peu comme la réserve de Rouen, cela dépend si les meilleurs éléments angevins sont présents ou non. Pour autant nos cotes sont ici plus resserrées car il y a peut-être moins de talents dans la relève des Ducs que celle des Dragons qui compte pléthore d’internationaux junior. De plus les Lions semblent assez en forme actuellement. A priori favorable pour Angers qui doit gagner des points à la maison si l’encadrement ambitionne d’amener tous ces jeunes en play-offs.





Evry-Viry 5 – 6 Prl. Paris FV (48% - 52%)

Nous pensions bien que la rencontre pouvait être plus indécise que ne l’indiquait le classement. Il fallait tenir compte que les parisiens n’avaient pas repris la compétition depuis un moment. Et que de leur côté les banlieusards ont maintenant le couteau sous la gorge et doivent tout donner pour échapper aux Play Downs. Les choses avaient fort bien commencé pour les Volants mais au fil de la rencontre, peut-être pas assez en jambe ou l’effet derby, ils se sont fait rattraper et Evry-Viry réussira à les pousser en prolongation. Téo Cuzin sera l’homme du match en inscrivant le but qui tue à seulement 29 secondes après le début de cette prolongation. Même avec seulement le gain de 2 points Paris consolide sa 5ème place, se rapprochant même du 4ème. Pour Evry/Viry s’est hélas leur 9ème place qu’ils consolident.

POULE B



Poitiers 2 – 10 Valence (49% - 51%)

Valence is back diraient nos amis anglophones et effectivement il semble que nos lynx aient bien retrouvé le chemin des filets. Les Dragons n’ont eu que l’ultime période pour soutenir un tant soit peu la comparaison. Contrairement à leurs adversaires, ils semblent partir sur un cycle difficile au moment où trouvant enfin un rythme plus adapté à la D2, il leur fallait maintenant enchaîner sur des victoires. Les drômois sont donc revenus à hauteur du dauphin Annecy qui ne jouait pas et qui donc a l’avantage sur Valence d’avoir 2 matchs de retard. Les poitevins n’ont pu profiter de la défaite de Colmar pour opérer un rapprochement vers cette convoité 8ème place.





Colmar 2 – 5 Villard de Lans (52% - 48%)

Si les Titans avaient connu un bien meilleur début de saison que leurs adversaires, la roue semble avoir tourné depuis quelques temps en faveur des Ours du Vercors. Battus à l’aller ces derniers ont pris une superbe revanche grâce à un très bon 3ème tiers. Ils ont ainsi fait mentir nos cotes que prudemment cependant nous avions mis assez serrées. Par voie de conséquence et à égalité de points, Villard prend l’avantage au classement grâce au goal average particulier. Mais au-delà de ce point de vue purement comptable, la dynamique du succès est bien revenue du coté Villard. Pour l’instant les alsaciens, comme Villard, sont encore à bonne distance du 7ème mais devront se mettre à l’abri de Vaujany par exemple, certes à 10 points derrière mais avec pas mal de matchs à rattraper.





Morzine-Avoriaz 7 - 4 Vaujany (54% - 46%)

Le score en soit semble assez serré et effectivement les jeunes Grizzlys ont fait un beau 3ème tiers. Si nos cotes ont été si bien respectées c’est que les pingouins ont fait respecter la hiérarchie lors du 2ème tiers qu’ils ont écrasé. Une partie seulement de leurs internationaux U20 étaient présents côté Vaujany. Cela n’a pas été suffisant pour faire peser la balance de leur côté. Il va falloir cravacher ferme pour remonter à la 8ème place, synonyme de play-offs. Les Pingouins continuent tranquillement de dominer leur poule.





Courchevel-Méribel-Pralognan 2 – 6 Toulouse-Blagnac (53% - 47%)

Au tour des Bouquetins d’être dans le dur alors que les surprenants Bélougas reprennent leur avenir en main. C’est en 2ème période que les alpins ont laissé les toulousains prendre la rencontre à leurs mains pour ne plus la lâcher. Nous avions donc misé à tord sur une réaction chez eux des Bouquetins. Ce ne fut pas le cas et si leur qualification en play offs ne semble pas remise en cause ils auront du mal s’ils ne réagissent pas à s’assurer un bon tableau pour la 2ème partie du championnat. Les Bélougas reviennent dans les 4 premières places mais c’est seulement au goal average qu’ils devancent Roanne qui n’a pu jouer ce week-end et de plus compte un match en moins.

BONUS JOURNEES DE RATRAPAGE



Mardi 18 janvier

Villard de Lans 51%- 49% Courchevel-Méribel-Pralognan

L’un est sur une bonne dynamique – Villard de Lans, l’autre semble vraiment depuis quelques semaines piocher dans le dur – le HCMP – et donc, nous accorderons nos faveurs aux Ours du Vercors qui de plus auront l’avantage de recevoir.



Mercredi 19 Janvier

Annecy 49.5% - 50.50% Morzine–Avoriaz

S’il y a un match où l’on pourra faire trébucher le leader, c’est peut-être celui-là, à la condition de voir du grand Annecy. Or les Chevaliers n’ont pas toujours été constant dans leurs performances. On marque une cote des plus serrées mais néanmoins en faveur des Pingouins.





Vaujany 49% - 51% Roanne

Pas facile à désigner le favori car ces 2 équipes ont beaucoup à gagner en l’emportant. Les Renards ont l’occasion de reprendre la 4ème place à Toulouse, place importante dans l’optique des play-offs. Quand aux alpins ils n’ont guère plus droit à l’erreur s’ils veulent prétendre participer à ces play-offs. S’ils alignent leurs meilleurs espoirs alors ils ont vraiment une chance de vaincre. Au vu du classement nous garderons néanmoins un à priori favorable aux ligériens.





