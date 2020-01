Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur la 14ème journée Retour sur la 14ème journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Media Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 08/01/2020 à 21:00 Tweeter Retour de week-end championnat de France de D2, 14ème journée.



Poule A

Épinal 6 - 3 Meudon (53/47)

L’affiche de la soirée de D2 a fait le plein à Poissompré et si notre pronostique a été respecté il a fallu attendre les 5 dernières minutes pour qu’Epinal fasse définitivement le break et finir sur un but en cage vide. Les spinaliens auront donc réussi à contenir l’attaque habituellement flamboyante des franciliens et ce n’est pas une des moindres performances. Comptant de plus un match en moins, il semble bien que les vosgiens ont fait un petit break également au classement face à leur dauphin de poule. Malgré cette défaite les Comètes restent solidement accrochées à leur place car le 3ème a connu aussi un revers de fortune.



Châlons-en-Champagne 4 - 8 Wasquehal (49/51)

Là aussi nous n’avons pas été contredits dans nos prévisions. Châlons n’a pas su profiter de la venue des nordistes pour renouer avec la victoire et abandonner cette place de dernier. Ils auront complètement craqué en seconde période lâchant ainsi la victoire aux Lions. Ces derniers semblent par la même confirmer le mieux entrevue avant la trêve.



Valenciennes 8 - 9 Évry/Viry (48/52)

Notre pronostique était assez serré et la rencontre fut effectivement pleine de rebondissement. Enfin de compte les Diables Rouges qui avaient grand besoin de gagner des points. Ils ne seront pas récompensés de leur débauche d’énergie dans une défaite certainement au goût amère où les pénalités ont probablement coûté cher. Cette victoire par contre conforte les franciliens dans la première moitié du tableau.



Paris FV 10 - 3 Courbevoie (59/41)

Tendance largement en faveur des parisiens, elle a bien été confirmée sur le glaçon de Paris. Cela constitue presque un évènement : la balance victoire/défaite à domicile est enfin positive. Les Français Volants taquinent maintenant la 3ème place. Pour Courbevoie ce championnat reste un dur parcours.



Rouen II 2 – Prl - 3 Amnéville (55/45)

Amnéville a donc réussi à déjouer notre pronostique. Dominant les 2 premières périodes les jeunes Dragons se sont fait remonter lors du 3ème avec le but égalisateur à moins de 2 mn du terme. Amnéville a tué le suspense avant le terme de la prolongation. Rouen préserve de justesse sa 3ème place mais se trouve fortement menacé par Paris. Amnéville reste certes dans la 2ème moitié de tableau mais prend franchement les distances avec les dernières places.

Poule B



Strasbourg II 1 - 11 Toulouse-Blagnac (47/53)

Si nous n’avons pas été contredits nous nous attendions à un peu plus de difficulté pour les Bélougas qui semblaient avant trêve souffrir hors de leur base. Mais la réserve strasbourgeoise semble définitivement traîner sa peine en D2 et n’arrive décidément pas à se mettre au rythme de ce championnat.



Roanne 6 - 1 Vaujany (50/50)

Nous aurions pensé à des Grizzly plus ‘’saignants’’, surtout que les Renards, irréguliers, n’ont plus la superbe de leur début de saison. Ces derniers ont mis sèchement les pendules à l’heure et renvoyer les jeunes alpins à leurs études. Victoire bien venue pour les ligériens car la place maudite de 9ème n’est pas si loin. Vaujany aura une chance de se refaire avec son match de rattrapage jeudi prochain mais il faudra hausser le curseur car le déplacement chez les Bouquetins s’annonce délicat.



Morzine-Avoriaz 7 – Prl - 6 Colmar (59/41)

Décidément les Titans ne sont plus les mêmes depuis fin novembre et la trêve semble ne pas avoir coupé cet élan. Ils confirment encore, et qui plus est chez le leader, leurs belles dispositions. Ce bonus défensif obtenu sur le glaçon des Pingouins a quand même presque valeur de victoire car cela n’aurait pas paru pensable en automne. Ce petit point les places en ligne de mire d’Annecy qui doit commencer à se faire du soucis, de même Toulouse et Roanne qui ont bien fait de l’emporter ce samedi; sans parler de Vaujany qui a intérêt à faire fructifier ses matchs en retard. Pour Morzine-Avoriaz, le trou derrière lui est fait et cela n’aura été qu’un petit avertissement sans frais.



Villard-de-Lans 3-2 Courchevel-Méribel-Pralognan (52/48)

Les Ours jouaient gros dans une confrontation qu’on attendait serrée face à une équipe en regain de forme et qui entend peser aussi dans cette compétition. Mais c’était également un duel à distance avec les Lynx avec qui ils partagent le même nombre de points au classement. Si Villard semble prendre le large lors du 2ème tiers, les Bouquetins ont su vite remettre la pression lors de l’ultime période. Les locaux réussissent néanmoins à préserver leur victoire, aidés probablement en cela par l’indiscipline des visiteurs en fin de rencontre. Si rien n’est encore fait avant la fin de la saison régulière, le HCMP concède maintenant un écart avec les 3 premiers mais qui pourrait se voir réduit dès ce mardi. En effet les Bouquetins doivent recevoir en match de rattrapage de la 11ème journée les Grizzlys de Vaujany.



Annecy 1 - 6 Valence (48/52)

Nous sommes bien obligés de tenir compte dans nos tendances de la mauvaise passe que traverse Annecy et qui commence vraiment à durer. Nous avons même presque été trop optimistes pour nos Chevaliers qui n’ont enfin de compte guère pesé sur cette rencontre. Beaucoup de pénalités dans ce match de part et d’autre mais ce sont les Lynx qui en ont tiré le meilleur profit. Valence reste plus que jamais accroché aux basques de Villard-de-Lans alors les savoyards voient fondre sur eux les alsaciens de Colmar. Il va leur falloir sérieusement se retrousser les manches s’ils veulent s’éviter la poule de maintien.

Match de rattrapage de la 11ème journée joué le mardi 7 janvier

Courchevel-Méribel-Pralognan 4 - 2 Vaujany (53/47)

Comme nous le pronostiquions les Grizzlys n’ont pas su profiter de cette rencontre pour s’écarter de la fatidique 9ème place. Il leur reste encore un match de rattrapage (la 7ème journée face à Morzine-Avoriaz prévue le 1er février) à négocier. Le HCMP n’a lui pas laissé passer l’occasion de revenir sur Villard-de-Lans et Valence qui ne le précèdent plus que d’1 petit point.

