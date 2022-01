Retour de Week-End du 22 janvier 2022

14ème journée de D2

Rappel : Courbevoie - Rouen II, Valence - Annecy et Villard de Lans – Morzine/ Avoriaz rencontres reportées



Comme nous avions donné des tendances plutôt assez équilibrées on ne peut pas dire que les résultats, même ceux qui contredisent nos tendances soient de véritables surprises.

Une exception néanmoins, la victoire de l’entente Evry/Viry à Wasquehal.



Peut-être l’autre fait à remarquer est qu’il y a eu pas mal de victoires à l’extérieur (4 sur 7 rencontres), ce qui laisserait à penser que jouer sur son glaçon ne constitue plus un avantage de premier ordre.



Pas de soucis pour les leaders, même pour ceux ne jouant pas, en l’occurrence Morzine-Avoriaz. Les plus impressionnants sont bien les Comètes de Meudon qui évoluent à un niveau quasi stratosphérique. Ils ont su faire déjouer des outsiders parisiens qui ne manquaient pourtant pas d’arguments pour les contrarier.



Statut quo pour les derniers qui n’ont su s’imposer (Poitiers) ou pu parce que ne jouant pas (Courbevoie). Pour les autres la bataille fait rage pour les places d’honneur comme pour les dernières évitant les affres des play down.



A ce sujet si les Jets d’Evry/Viry se sont donnés de l’espoir, pour les Grizzlys de Vaujany, leur défaite à domicile complique les choses. Heureusement pour eux qu’ils ont encore des matchs à rattraper.



POULE A

Amnéville 4 - 3 TaB Valenciennes (48% - 52%)

Même s’ils ramènent un petit point les Diables Rouges n’en finissent pas depuis quelques semaines de se faire distancer par le leader de la poule A. Fort heureusement pour leur place de dauphin les équipes poursuivantes connaissent elles aussi des résultats irréguliers. Tout à fait à l’image d’ailleurs de leur vainqueur du jour, Amnéville, qui fut si fringant il y a 2 semaines mais si inexistant il y a 1 semaine à Meudon. Il se relance avec cette douloureuse mais belle victoire obtenue aux tirs au but face aux nordistes. Pour autant cela ne constitue pas une grande surprise car si nous penchions pour les valenciennois, nous avions rappelé leur grande difficulté depuis quelque temps de l’emporter à l’extérieur.





Paris FV 5 - 9 Meudon (48% - 52%)

Comme nous le pensions les parisiens n’ont pu faire échec à leur leader de voisin. Pourtant à la fin du 1er tiers ils pouvaient encore y croire. Mais en 2ème période les visiteurs et particulièrement les frères Mathieu (les 2 meilleurs compteurs de la division toutes poules confondues) furent inarrêtables. A leurs 6 buts les Volants ne répliquèrent que 2 fois. Il leur suffira de gérer l’ultime tiers et les voilà plus que jamais caracolant en tête de leur groupe. Les parisiens ne profitent pas de la défaite de Reims et restent à la 5ème place mais avec l’avantage d’avoir encore des jokers avec leurs 2 voir 3 matchs de retard sur la plupart de leurs rivaux.





Wasquehal 6 – 8 Evry-Viry (54% - 46%)

Nous donnions les nordistes assez largement favoris bien que nous rappelions que les franciliens avaient su livrer le samedi précédent une belle réplique aux Volants récompensée par 1 point de prolongation. Ils ont donc su confirmer les progrès entrevues grâce à une dernière période déterminante. Ils mettent fin à une série de 3 défaites consécutives et bien que toujours condamnés à l’avant dernière place, ils se donnent encore le droit d’espérer en l’avenir. Les Lions font la mauvaise affaire de la soirée. Ils précèdent justement leur vainqueur du jour de 4 points mais un match en plus.





Reims 1 - 4 Angers II (50,50% - 49,50%)

Prudents, nous avions affiché une cote très équilibrée. Elle fut prise en défaut avec une certaine aisance par les jeunes Ducs car ils ont su dominer toutes les périodes pour gagner nettement. Avec cette 3ème victoire de rang ils consolident une potentielle participation aux play offs. Les Phénix, bien qu’encore devant au classement, semblent confirmer une période un peu plus délicate pour eux.



POULE B



Vaujany 4 - 6 Courchevel-Méribel-Pralognan (50,50% - 49,50%)

Les jeunes Grizzlys ont tout donné pour justifier le léger avantage que nous leur donnions dans nos tendances. Dans cette rencontre très indécise la décision s’est faite dans les dernières secondes avec 2 buts des Bouquetins à 19 secondes de la fin puis la toute dernière seconde en cage vide. Le HCMP met fin ainsi à une série de 4 défaites et stoppe sa descente vers le bas de classement. Ils rattrapent Villard de Lans qui, il est vrai, ne jouait pas. Pour Vaujany, toujours scotché à l’avant dernière place, il va falloir cravacher pour remonter au classement d’autant que son décalage de matchs joués n’est plus que de 2 sur ses concurrents les plus proches.





Toulouse-Blagnac 7 - 0 Poitiers (54% - 46%)

Nous donnions les toulousains assez largement favoris et ils ont plus que justifier leur statut. Les Dragons poitevins restent donc plantés à la dernière place mais, plus inquiétant, confirment qu’ils se remettent à prendre beaucoup de buts. A leur décharge, il semblerait que l’effectif soit des plus impacté par de nombreuses absences engendrées par des cas covid. Cela expliquant que ce samedi ils ne purent aligner 3 lignes complètes. Espérons un retour rapide des joueurs touchés afin qu’ils puissent à nouveau rivaliser avec leurs adversaires. Pour les Bélougas les voici à nouveau 3ème à la faveur de leur victoire mais aussi des matchs reportés de Valence et de Villard de Lans. Cette position avantageuse reste donc des plus fragiles.





Roanne 9 - 2 Colmar (53% - 47%)

Les Renards ont donc pleinement justifié notre confiance, au-delà même de ce que nous envisagions, ce qui est des plus inquiétant pour les Titans maintenant aux pieds d’argile. Mais là aussi on peut penser que l’effectif est loin d’être complet puisqu’ils n’ont pu aligner que tout juste 3 lignes. Ils préservent encore assez nettement cette importante 8ème place mais avec cette 5ème défaite de rang, il va leur falloir vite réagir s’ils ne veulent pas être mis sous pression par un retour de Vaujany. Les ligériens quant à eux se retrouvent à hauteur des toulousains mais comme ces derniers, ils savent que la position reste des plus fragiles tant les écarts se tiennent et de plus parasitée par les reports.