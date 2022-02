Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur la 15ème Journée Retour sur une 15ème journée du championnat de France de Hockey sur glace Division 2 avec son lot de mouvement dans le classement. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 02/02/2022 à 11:30 Tweeter Retour de Week-end 15ème journée de D2 Samedi 29 janvier

Si vous comptiez sur cette 15ème journée pour voir les choses se décanter et bien c’est raté et cette fois on ne pourra pas l’imputer à des annulations de rencontres. En effet cette 15ème journée s’est déroulée dans son intégralité. Cela n’est arrivé qu’une fois et il faut remonter au 27 novembre. Seules les leaders et dans une moindre mesure les seconds, ressortent confortés dans leur position, soit parce qu’ils l’ont emporté, soit parce que leur suivant le plus proche a été battu.

Pour ce dernier cas nous pensons à Valenciennes qui bien qu’enchaînant une 3ème défaite de suite, voit le rival le plus proche, Rouen battu lui aussi et remplacé à la 3ème place par Reims.

Et on assiste derrière, dans ce qu’on appelle communément le ventre mou du championnat mais qui serait plutôt plein de soubresauts et de perpétuels chassés-croisés.

De fait nos cotes ont été mises à dures épreuves et beaucoup ont même été carrément bousculées.



POULE A

C’est particulièrement dans cette poule que nous avons assisté à quelques surprises qui rebattent les cartes dans le classement où derrière des Comètes véritablement stratosphériques personne n’est sûr de ses positions, y compris les derniers.



Angers II 0-3 Courbevoie (54% - 46%)

Et bien nos Coqs sont montés sur leurs ergots et nous ont fait bigrement mentir en blanchissant les jeunes Ducs et en remportant toutes les périodes. Ils restent malheureusement à cette inconfortable dernière place à 8 points de la 8ème et dernière place donnant droit aux play offs . . . occupée par Angers. Heureusement pour ces derniers, ils maintiennent leur écart sur l’avant dernier Evry/Viry mais il va falloir être plus constants s’ils veulent jouer un rôle intéressant dans la 2ème partie de championnat.





Evry-Viry 3-7 Reims (50,50% - 49,50%)

Nous avions affiché des cotes des plus serrées mais nous pensions que chez eux les banlieusards pourrez confirmer un mieux certain face à une équipe moins brillante en ce moment. Il n’en fut rien et dès le 1er tiers les Phénix ont fait le break pour confirmer dans la 2ème période. Pour les jets, ils ont raté l’occasion de se rapprocher du 8ème, défait lui aussi, alors que les rémois rebondissent à la 3ème place.





Meudon 6-3 Valenciennes (52% - 48%)

Ici pas de surprise avec une cote en faveur des leaders mais sans en exagérer la différence et nous avons eu raison car on a eu droit à une rencontre très disputée. Les Diables Rouges ont emporté la 1ère période. Puis leurs indisciplines a permis aux Comètes de repasser devant lors d’une double infériorité. Puis de faire le break lors d’une autre infériorité des visiteurs. Mais si les nordistes reviennent à 1 point à la fin de ce 2ème tiers, les franciliens referont le break en début de l’ultime période pour finir à enfoncer le clou dans les dernières secondes par un but en cage vide avec à priori une fin de rencontre avec moultes mouvements d’humeurs et donc de pénalités. Il est à penser que les spectateurs en ont eu pour leur argent mais au classement cela ne change guère la situation : Meudon creuse son écart sur son second Valenciennes mais ce dernier a vu l’ex 3ème, Rouen, perdre et qui est remplacé par Reims qui se trouve à 4 points des valenciennois. Ce match, plutôt encourageant pour ces derniers, n’en est pas moins leur 3ème défaite de suite ; il va donc cette fois retrouver le chemin de la victoire sous peine de douter.



Paris FV 2-7 Wasquehal (53% - 47%)

Alors là nous devons avouer que ce résultat nous prend bien à contre pied. Il faut croire que leur défaite surprise chez eux face à Evry/Viry a provoqué une saine réaction chez les Lions alors que les Volants ne peuvent en dire autant après pourtant une résistance intéressante la dernière fois face au leader Meudon. Les parisiens avaient plutôt bien entamé la rencontre mais ont lâché prise petit à petit à partir de la mi-match et particulièrement dans l’ultime période. Résultat au classement général les 2 équipes se trouvent à égalité de point - à la 6ème, 7ème place - avec avantage aux nordistes au goal-average particulier.





Rouen II 2-4 Amnéville (53% - 47%)

Jusqu’à ce samedi encore sur le podium de cette poule A les jeunes Dragons n’ont pas su gérer leur position de favoris que nous leur avions logiquement accordée. La faute à ces Red Dogs qui ont su encore une fois nous déconcerter mais cette fois à leur avantage. Ils ont ainsi superbement commencé la partie avec un 3-0 à la fin du 1er tiers. Les normands effacent le break au 2ème tiers mais sans parvenir à égaliser. Au contraire les mosellans marqueront l’unique but de la dernière période. Ils confirment qu’ils ont mis un mouchoir sur leur lourde défaite à Meudon et après avoir battu dans la douleur (prolongation) à la maison le 2ème la semaine dernière, ils viennent à bout du 3ème sur leur propre glaçon (ou plutôt celui de Louviers, la patinoire de l’ile Lacroix n’étant pas disponible). De ce fait ils talonnent des rouennais qui rétrogradent à la 4ème place.



POULE B

Ici pas de véritables surprises si ce n’est l’ampleur de la défaite de Poitiers sur sa glace. Pour autant et comme dans l’autre poule, il y a constamment du remu ménage dans le classement à l’exception là aussi de la 1ère première place. Mais entre le 8ème et le 2ème et tout particulièrement entre la 7ème et 3ème place tout se joue à 1 point près.





Poitiers 1-14 Vaujany (50% - 50%)

Chaque équipe présentant des arguments mais surtout un tableau de marche guère convaincant, nous les avions mis dos à dos dans nos tendances. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’on n’a pas véritablement eu le match serré que l’on prévoyait, en tout cas plus à partir de la 2ème période. Pourtant les Dragons poitevins semblaient un peu plus au complet (14 joueurs de champ la dernière fois sur la feuille de match). Mais il faut croire que l’on ait décidé du coté des Grizzlys de mettre les bouchées doubles pour tenter d’arracher cette qualification en play off. Ainsi on a retrouvé dans l’effectif nombre de juniors qui ont participé victorieusement au dernier championnat du monde U20 (groupe D1 B avec la montée en D1 A à la clé). Pour Poitiers il apparait bien dur d’échapper aux Play Downs même si mathématiquement rien n’est fait. Les Grizzlys ne sont que 3 points devant eux et 4 derrière les 8èmes mais l’espoir est d’autant plus de mise qu’ils ont encore 2 jokers sous forme de matchs en retard à rattraper.





Colmar 4-8 Morzine-Avoriaz (47% - 53%)

Comme on le prévoyait les Titans n’ont pu éviter leur 6ème défaite consécutive face à des Pingouins solidement accrochés en tête de poule. Ils ont bien ouvert la marque mais sont passé néanmoins à côté de ce 1er tiers en concédant 5 buts. Ils se sont un peu repris par la suite, en remportant même l’ultime période mais le mal était fait. Ils gardent encore cette précieuse 8ème place mais le danger Vaujany se précise. Rien ne change bien sûr pour les Pingouins plus que jamais solide leader.





Roanne 4-1 Valence (51,50% - 48,50%)

Même si les Lynx semblent être sortis de leur zone de turbulence, ils n’ont pu s’imposer chez les Renards et déjouer nos cotes. Le match ne fut pas facile pour les ligériens qui ont ouvert le score puis vu revenir leur adversaire. Mais néanmoins ils ont viré en tête à la fin du 1er tiers, rajouter 2 unités au second puis maitriser au 3ème. Cette victoire leur permet de chiper la 3ème place à leurs adversaires du jour qui les suivent à seulement 2 points. Nous restons donc dans une grande instabilité dans l’évolution de ce milieu de tableau.





Annecy 2-1 Toulouse-Blagnac (52% - 48%)

Nous aurions du encore plus équilibrer nos cotes car les toulousains ont bien failli créer une belle surprise. Marquant leur seul et unique but en début du 1er tiers, il leur permettra pourtant de mener jusqu’à la 45ème minute. Les Chevaliers réussiront à égaliser puis enfin prendre les devants à la 50ème minute et ce sera tout. Ce score de footballeur suffira à prendre le dessus sur des Bélougas qui, décidément, voyagent plutôt pas si mal. Malheureusement pour eux cette défaite les fait glisser à la 5ème place mais compte tenu des faibles écarts, même la 2ème place des annéciens est encore jouable.





Courchevel-Méribel-Pralognan 5-2 Villard de Lans (50,50% - 49,50%)

Nos cotes ont été assez respectées puisque le match fut probablement plus serré que ne l’indique le score (dernier but à 5 secondes de la fin). En remportant leur 2ème match de suite les Bouquetins confirment leur redressement et mettent fin à la belle série de victoires des Ours du Vercors. Résultat : alors qu’ils étaient à égalité de points avec les villardiens, les voilà désormais à la 4ème place. Mais il est probable que leurs adversaires n’aient pas dit leurs derniers mots car on le répète les écarts sont encore faibles.





