Retour de Week-End 15ème journée de D2 Nous disions ce samedi que cette journée pourrait s’avérer sinon décisive pour certaines équipes, tout au moins importante avec l’occasion de consolider leurs ambitions, d’autres de la fragiliser, dans les premières comme dans les dernières places.



Effectivement dans cette soirée à scores fleuves certaines situations se sont confirmées dans le bon sens par exemple pour Meudon, Roanne, beaucoup moins pour Reims, Villard de Lans et Clermont-Ferrand, ainsi qu’Amiens dans une moindre mesure, du côté du bas de classement. Maintenant il reste 3 à 5 rencontres à jouer et c’est d’ailleurs ce qui encore trouble les positions ; on pense en particulier pour la place de leader en poule A.



On attend avec impatience la remise à niveau des journées de championnat mais pour cela il va falloir attendre le week-end du 18 février qui verra la régularisation définitive du calendrier.



Le week-end suivant, avec la 18ème journée, pourra alors se clôturer la fin de la 1ère phase.





Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes.



Poule A



Evry-Viry 1 – 9 Meudon (46--54)

Nos cotes ont été confirmées, peut-être même au-delà de nos valeurs affichées. Les Comètes continuent de s’élever dans le classement et viennent donc de réintégrer le podium. Aller plus haut va être difficile car depuis le début de leur remonta da les 2 équipes de tête n’ont pas non plus cédé un pouce de terrain. Pour leur adversaire du soir cela aura été une dure soirée clôturant une toute aussi dure série de rencontre contre les équipes de haut de tableau. Il va leur falloir maintenant retrouver le chemin du succès car dorénavant 8ème ils sont sous la menace des 9èmes, réserve d’Amiens, 4 points derrières. Aux Jets de profiter de matchs plus accessibles mais aussi de leur journée de retard au calendrier.



Wasquehal 4 - 10 Paris FV (42-58)

Là aussi aucune surprise, les Français Volants continuent à s’imposer facilement pour ne pas dire ici sur le mode rouleau compresseur. Ils maintiennent ainsi à distance la pression sur le leader actuel Valenciennes. Pour Wasquehal, toujours bon dernier, la seule consolation c’est d’avoir réussi à marquer quand même 4 buts et d’avoir fait une dernière période très correcte. Ces 2 équipes ont un point commun : elles ont dans cette poule le plus grand déficit de journées de championnat avec 2. Mais autant pour les parisiens cela pourrait leur permettre de prendre définitivement la tête de ce groupe, autant il parait bien difficile, bien que théoriquement possible pour les nordistes, de pouvoir encore se qualifier pour des play-offs.



Amiens II 3 - 7 Valenciennes (43-57)

Cette victoire des nordistes chez leurs voisins picards est tout à fait dans la lignée de nos cotes. Elle leur permet de garder la tête du classement bien que toujours à portée de crosse de Paris. Les jeunes Gothiques n’ont pu assurer au moins un point de prolongation chez eux qui leur aurait permis de se rapprocher un peu de la 8ème place. Au contraire la victoire surprise d’Amnéville les en éloigne. Rien n’est encore définitivement compromis mais le temps ne joue pas pour eux ; il ne leur reste que 3 journées contre 4 pour le 8ème, maintenant, Evry-Viry*, qui les devance de 4 points mais également du 7ème Amnéville* à qui il reste aussi 3 journées de championnat.



*Evry-Viry et Amnéville sont à égalité de point mais le goal-average particulier est en faveur des Dogs.



Reims (5) 2 - 6 Amnéville (54-46)

Nous avions dit qu’après une série de défaites les Phénix étaient à tournant et qu’il fallait profiter de la venue d’un mal classé pour se relancer vers le top 4. Las ils ont fait mentir notre optimisme à leur encontre et Amnéville a su créer la surprise, faisant mentir nos tendances. Bien qu’à égalité de points les Dogs passent devant Evry-Viry et surtout met un peu d’espace avec la réserve d’Amiens. Pour les rémois le décrochage est fait maintenant avec la tête de poule et la défaite de Courbevoie rend seulement la 4ème place potentiellement rattrapable. Mais pour y prétendre il va falloir retrouver rapidement le bon momentum qu’ils avaient il y a encore seulement 3 semaines.



Rouen II 5 - 2 Courbevoie (49-51)

Le bon momentum, les jeunes Dragons semblent eux l’avoir trouvé depuis 3 semaines et cette 4ème victoire de suite font d’abord mentir nos cotes (il est vrai très serrées car nous avions noté ce regain de forme) mais surtout les mettent au chaud pour les play-offs avec même la possibilité de rêver au top 4. Pour être franc ce serait un improbable retournement de situation pour des normands qui tutoyaient encore les derniers rangs début janvier. Très mauvaise opération pour les Coqs qui doivent abandonner leur 3ème place au profit de Meudon et qui ont de fortes chances dorénavant de voir de loin se jouer les places sur le podium, cela même si théoriquement cela reste jouable. Mais leur mission n°1 sera surtout de préserver leur 4ème place si importante pour le 1er tour des play-offs car elle reste menacée par Reims ainsi que dorénavant par leur vainqueur du jour, Rouen.





Poule B



Colmar 0 - 7 Roanne (44-56)

Nous disions samedi que le chiffrage de nos cotes était sans équivoque ; la victoire des ligériens le fut tout autant. Même dans leur antre les alsaciens n’ont pu peser sur la rencontre et continuent leur funeste série. Celle des roannais est plus réjouissante car elle vient de leur permettre de passer devant le HCMP et d’occuper la place de Dauphin avec de plus l’avantage d’avoir une journée de plus à jouer par rapport aux Bouquetins. Ils prennent aussi leurs distances avec leurs anciens concurrents des hauts plateaux du Vercors. Seul Vaujany semble être une forteresse imprenable même si théoriquement encore possible.



Valence 2 - 5 Angers II (55-45)

Nos tendances étaient franchement à l’avantage des Lynx qui semblaient retrouver un peu plus de constance. Mais celles-ci ont volé en éclat face à la réserve d’Angers. Certes un peu au pied du mur, il valait mieux vaincre s’ils voulaient se donner plus de sérénité pour cette fin de championnat régulier. Bonne opération donc pour ces derniers absolument et définitivement à l’abri d’un retour in extrémis du 9ème. Dommage pour Valence qui ne pourra profiter de la débâcle de Villard de Lans.



Villard de Lans 0 - 11 Vaujany (49-51)

Si notre pronostic s’est avéré juste, certainement pas nos cotes car on ne pouvait s’attendre à un tel naufrage qui frise l’accident industriel, surtout de la part d’une équipe qui était censée avoir la meilleure défense de la poule. Certes la semaine dernière elle avait déjà donné des signes inquiétants face à Roanne ; mais au moins les Ours avaient-ils su marquer. Aucun but ici et ce non match coûtera plus cher à leur égo qu’au classement ; en effet la défaite de Valence leur permet de préserver leur précieuse 4ème place mais il va falloir vite se remettre en question s’ils ne veulent pas faire qu’un cours passage en play-off. Tout roule pour Vaujany-Grenoble et la question n’est plus tant de savoir s’ils pourront garder la tête de la poule sud jusqu’au terme de la saison régulière mais plutôt quelle sera leur politique sportive lors de la fin de saison : jouer le titre junior U20 ou le titre de la D2 que les jeunes Grizzlys sont tout à fait capables de remporter. Mais jouer sur les 2 tableaux va être difficile et probablement qu’au prix d’un aménagement de calendrier dont on n’est pas sûr du tout que cela soit possible et voir même désiré par la FFHG.



Annecy 3 - 2 Clermont-Ferrand (52-48)

Nous avions mis, après un peu d’hésitation, une cotation peut-être un brin optimiste pour Clermont mais enfin de compte la rencontre fut bien aussi disputée qu’annoncée. Pour autant à la fin nos tendances ont été respectées au grand dam des clermontois pour qui cette victoire était impérative pour continuer à espérer en une possible qualification en play-off. Pour Annecy tout au contraire cette victoire est la quasi garantie de ne plus craindre le retour des Arvernes. En effet pour faire un point exact les Sangliers sont 8 points derrière les Chevaliers et il ne leur reste plus que 3 rencontres à disputer soit un potentiel de 9 points maximum. Les conditions extrêmes pour que le miracle se fasse seraient que Clermont-Fd remporte ses 3 matchs et qu’Annecy perde ses 4 journées restantes – car ils ont en plus une journée de retard à récupérer – sans prolongation pour inverser leur classement. On en conviendra que cela fait beaucoup de conditions à remplir et que donc nos Savoyards ont dû se sentir soulagés. Il va par contre être difficile, mais pas impossible, d’améliorer leur classement avec la victoire un peu surprise des angevins à Valence. Pour les auvergnats il faut continuer à travailler et gagner des matchs ; meilleur moyen de préparer au mieux, ne serait-ce que moralement, les dures joutes qui les attendent en poule de relégation.



HCMP 5 - 2 Toulouse-Blagnac (53-47)

Samedi dernier nos cotes reflétaient l’état de forme ou plutôt de méforme des toulousains et, hélas pour eux, elles n’ont pas été démenties. Parties pour un cinglant 5-0 les bélougas ne sauveront l’honneur qu’en toute fin de match avec 2 réalisations. Il est temps pour eux de réagir car on ne les voit guère parti pour renouveler leur performance de la saison dernière en play-off. Les Bouquetins ont su eux rebondir après leur déconvenue à Valence. Les défaites de Valence et encore plus Villard font bien leurs affaires car elles consolident leur 3ème place. De plus cela leur permet d’avoir encore Roanne en ligne de mire même si ces derniers ont l’avantage d’avoir une journée de plus à jouer. C’est d’ailleurs aussi la même chose pour les Ours et les Lynx ; il va donc falloir cravacher jusqu’au bout pour l’entente alpine.