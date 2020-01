Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur la 16ème journée Retour sur la 16 journée de championnat de hockey sur glace de Division 2 2019/2020 avec son lot de surprises. Media Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo La Rédaction / Patrick Poitrineau le 22/01/2020 à 07:00 Tweeter Retour de week-end championnat de France de D2, 16ème journée.

Pour tout dire il n’y a eu guère de surprises si ce n’est celle du côté des Vosges et dans une moindre mesure du côté du Vercors. Voilà qui permet aux parisiens de croire au top 4, aux toulousains d’échapper à la poule de maintien. Les spinaliens conservent quand même la tête par contre l’échec des villardiens mais aussi celui des valentinois montrent encore une fois que Morzine domine de la tête et des épaules la poule B mais aussi que la lutte pour la place de second est pleine de rebondissements.

Néanmoins par sa large victoire l’entente HCMP a pris une sérieuse option. Pour Courbevoie, c’est maintenant une certitude : les Coqs doivent se préparer à sauver leur saison dans la poule de maintien.

Poule A

Amnéville 3 - 9 Meudon (46/54)

Cette défaite des Dogs n’est bien sûr pas une surprise mais on est encore étonné par la prodigalité de l’attaque des Comètes qui ont marqué à 9 reprises. A ce jour Meudon est la seule équipe qui a dépassé la centaine de buts en saison (115). Pour Amnéville, sa qualification aux play offs n’est pas compromise mais plus d’espoir d’intégrer le top 4 avec les avantages qui vont avec au 1er tour.



Epinal 1- PRL - 2 Paris FV (57/43)

Surprise ! Les spinaliens se sont offerts un avertissement sans frais. Il va leur falloir éviter ce genre de ‘’laisser aller’’ en play offs sous peine d’une terrible désillusion. Et si Paris était tout compte fait une équipe de province ? Quand on voit les performances que les Français Volants réalisent loin de leur base pour après s’incliner sur leur glaçon face à une équipe de bas de classement, on se pose des questions. Les voilà dans le quatuor de tête mais ils ont intérêt à bien négocier leurs 2 derniers matchs et surtout le prochain à la maison face à la réserve de Rouen s’ils ne veulent pas être condamné à un autre exploit à Meudon.



Valenciennes 9 - 4 Châlons-en-Champagne (52/48)

On s’attendait à un peu plus de suspense. Il n’en est rien, les Diables ont largement confirmé nos faveurs. Si mathématiquement ils ne sont pas tout à fait à l’abri, le calendrier des 2 dernières journées leur est plus favorable que pour les Gaulois et pas seulement parce qu’ils comptent un match de retard (à Epinal) mais plus parce qu’ils reçoivent le dernier, Courbevoie, et une seule victoire suffirait à leur bonheur.





Rouen II 5 - 4 Evry/Viry (51/49)

Conformément à nos prévisions les jeunes Dragons l’ont emporté mais difficilement face aux franciliens sur une victoire importante. Il va être maintenant difficile de déloger les rouennais des 4 premières places avec là aussi un calendrier plutôt favorable (ils reçoivent Châlons). Mathématiquement possible Evry/Viry est quasiment condamné à gagner au moins 1 match et puis cela dépendra des résultats de ses adversaires directs.



Courbevoie 0 - 1 Wasquehal (49.5/50.5)

Match de la dernière chance pour les Coqs dans cette rencontre que nous annoncions serrée. Hélas ils peuvent dire adieu aux play offs. Les Lions n’ont pas laissé passer l’occasion de confirmer, s’il en était besoin, leur qualification pour les play offs.

Poule B

Strasbourg II 1 - 8 Annecy (42/58)

Sans trembler les chevaliers alignent leur 2ème succès de suite. Il était temps qu’ils se réveillent mais attention ; leur qualification n’est pas encore assurée et il serait bon d’engranger encore quelques points. La réserve strasbourgeoise sait déjà depuis quelques semaines qu’il va lui falloir sauver sa peau en poule de maintien.



Roanne 6 - 3 Valence (49.5/50.5)

Si on s’attendait à juste raison à une rencontre disputée, on pensait les Lynx capables de l’emporter. Mais la victoire des Renards ne peut être considérée comme une surprise tant on connait les ressauts dont sont capables les ligériens dans les moments importants. Les voilà en ballotage favorable avec en plus un déplacement à venir chez le dernier où il ne faudra pas faire d’impair car rien n’est encore fait. Valence reste dans le quatuor de tête mais serait préférable pour être garanti de toute mauvaise surprise de remporter un de ses 2 derniers matchs.



Villard-de-Lans 2 - 4 Toulouse-Blagnac (54/46)

Nos pronostiques ont été déjoués. La faute aux Ours que l’on croyait dorénavant plus à leur aise sur leur glaçon. Mais ils ont encore été surpris pour la 4ème fois à domicile suite à des pénalités qui ont fait mal en 3ème période. C’est une victoire qui tombe à point pour les Bélougas dans la course aux dernières places pour les play offs. Rien cependant n’est encore fait. Un match qui devrait être décisif les attend samedi prochain avec un rival direct, Colmar, qu’ils recevront. Malheur au perdant.



Morzine-Avoriaz 7 - 1 Vaujany (53/47)

Sans coup férir dans ce derby alpin, les pingouins ont su tenir à distance les Grizzlys. A ces derniers de réagir lors de leurs 3 derniers matchs pour arracher leur qualification.



Courchevel-Méribel-Pralognan 13 - 3 Colmar (51.5/48.5)

Les alsaciens ont été cette fois stoppés dans leur marche forcée vers la qualification. Ce n’est pas vraiment une surprise car ils avaient à faire à forte partie avec un adversaire prévenu des récentes performances des Titans et qui de plus avaient l’occasion de prendre une option quasi définitive sur la place de dauphin de la poule. Pour autant les colmariens sont toujours et plus que jamais en lutte pour les dernières places pour les play offs. Le calendrier des 2 dernières journées est difficile mais jouable.



Les choses se sont en partie décantées lors de cette 16ème journée. On connaît les leaders même si mathématiquement Epinal reste encore à portée de Meudon qui lui même sera au pire second. Le quatuor de tête de la poule nord a peu de chance de bouger où seul Evry-Viry pourrait encore l’intégrer au détriment de Paris. Pour les derniers de poule on sait que si Courbevoie pourrait encore échapper à la dernière place et la poule de maintien pour Châlons cela est quasi désespéré.

Dans le groupe sud on sait depuis longtemps que Strasbourg est condamné mais la lutte reste incertaine pour Colmar, Vaujany, Toulouse-Blagnac, Roanne et même Annecy pour échapper à la fatidique 9ème place. Morzine intouchable, l’entente HCMP est en ballotage très favorable pour la place de second, qui peut être un avantage non négligeable pour les play offs. Pour la 3ème et 4ème place, là aussi importante pour le 1er tour des play offs seul Annecy, voir Roanne et Toulouse, pourraient venir troubler Villard de Lans et Valence mais au prix d’un bel exploit et de grosses défaillances de ces derniers.



